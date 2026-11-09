Nhắc đến nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, nhiều người thường nghĩ ngay tới những ngôi nhà hang đá biệt lập giữa núi rừng M’Drắk, Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước khi chuyển đến không gian sống đặc biệt này, ông từng sinh sống trong một ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc cổ, nằm giữa thung lũng xanh mát.

Cụ thể, hình ảnh nơi ở cũ của doanh nhân này được đăng tải trên website chính thức của Trung Nguyên Legend năm 2023. Bức ảnh được chú thích đây là ngôi nhà ông Vũ từng ở trước khi chuyển sang nhà hang.

Qua hình ảnh, công trình có thiết kế thấp tầng, mái dốc lớn, nằm giữa không gian thiên nhiên rộng mở. Phía trước là hồ nước, những tảng đá tự nhiên cùng hệ thống bậc thang dẫn xuống khu vực gần mặt hồ. Bao quanh ngôi nhà là cây xanh và những dãy núi trải dài, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, tách biệt với nhịp sống đô thị.

Ngôi nhà trước đây của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Ngôi nhà không gây ấn tượng bằng vẻ ngoài đồ sộ mà nổi bật bởi cách kết hợp hài hòa với cảnh quan. Những gam màu trầm của mái nhà, gỗ và đá hòa cùng sắc xanh của cây cối, mặt nước, mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Được biết, nơi ở cũ của ông Vũ nằm trong trang trại M’Drắk, có quy mô khoảng 600 ha, tương đương 6 triệu m². Theo thông tin được Trung Nguyên Legend đăng tải, trang trại có hệ thống đường nội bộ, hồ nước, những khu vực trồng cây, chăn nuôi ngựa và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Đáng chú ý, cảnh quan xanh mát tại đây là kết quả của quá trình cải tạo đất trong nhiều năm. Trong bài viết năm 2023, ông Sơn, người quản lý trang trại, kể rằng khu vực này trước kia từng có những đồi trọc, đất đai bị xói mòn khi trời mưa và khô cứng vào mùa nắng.

Theo lời ông Sơn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã yêu cầu bằng mọi cách phải trồng lại rừng. Đội ngũ quản lý sau đó áp dụng các biện pháp giữ nước mưa theo đường đồng mức, bổ sung chất hữu cơ cho đất và từng bước trồng thêm cây xanh.

Sau nhiều năm, vùng đất từng khô cằn đã trở thành một không gian có nhiều cây cối, hồ nước và những con đường nằm giữa núi rừng.

Một số chi tiết trong ngôi nhà, có thể thấy ông Vũ hướng tới phong cách truyền thống, tối giản, sử dụng các vật liệu gần gũi với thiên

Không gian sống tách biệt giữa thiên nhiên

Không chỉ có diện tích rộng lớn, trang trại M’Drắk còn gây chú ý bởi cách tổ chức không gian sống khá đặc biệt.

Để đi vào khu vực sinh hoạt riêng của ông Vũ, khách phải qua một cánh cổng màu xám. Phía sau là những con đường nội bộ phủ lá rụng, hai bên có nhiều cây xanh và những chiếc ô tô đậu dưới tán cây. Các công trình trong trang trại không tập trung tại một vị trí mà được bố trí ở những khu vực khác nhau, kết nối bằng đường nội bộ. Riêng khu vực được gọi là "Nhà trên đồi", nơi dành cho khách nghỉ ngơi, cách khu nhà hang của ông Vũ khoảng 2,5 km.

Không gian ở đây sử dụng nhiều vật liệu gần gũi thiên nhiên như đá, gỗ, tre, mây. Đặc biệt, các công trình được đặt giữa cây cối, hồ nước và những khoảng đất rộng, thay vì bao quanh bởi các khối nhà cao tầng.

Ngôi nhà khi nhìn từ 1 góc khác (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Ngoài ngôi nhà mình ở, nhà cho khách, trong trang trại của ông Vũ còn có nơi nuôi ngựa, gara xe... (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Ảnh Trung Nguyên Legend

Bên cạnh nơi ở, trang trại còn có khu vực nuôi ngựa, những bãi cỏ rộng và hệ thống nhà chứa ô tô. Ông Vũ nổi tiếng là người yêu thích ngựa, đồng thời sở hữu bộ sưu tập ô tô với số lượng lớn. Tuy nhiên, khác với quy mô của khu trang trại, nơi sinh hoạt riêng của ông Vũ lại hướng đến sự yên tĩnh, ít có sự xuất hiện của người ngoài.

Rời ngôi nhà cũ để chuyển vào sống trong nhà hang đá

Dù rời nhà cũ để chuyển vào nhà hang, căn nhà vẫn có người dọn dẹp hằng ngày, cửa khép hờ và đồ đạc bên trong được giữ nguyên. Đặc biệt, bên hiên nhà vẫn có một cây gậy gỗ, tương tự vật dụng xuất hiện trước cửa nhà hang mới của ông Vũ.

Khác với nơi ở trước đây, không gian sống sau này của ông chủ Trung Nguyên sử dụng đá làm vật liệu chủ đạo. Khu vực này có nhà hang cũ và nhà hang mới, nằm ở những vị trí gần nhau.

Nhà hang cũ có lối vào bằng cánh cửa tròn màu đen, phía trước là hồ nước được kè đá. Trong khi đó, nhà hang mới nằm trên mỏm đồi cao hơn, nhìn xuống công trình cũ. Lối đi, bậc thang và tường bao quanh đều sử dụng đá, xen lẫn cây xanh. Bên trong nhà hang mới có sofa gỗ với nệm ngồi, trần gỗ tối màu, nền trải thảm và hệ thống đèn chiếu sáng. Nhiều vật dụng như ghế, bồn rửa mặt cũng được tạo tác từ đá.

Trung Nguyên Legend chia sẻ thông tin vào năm 2023, trang trại khi ấy không sử dụng tivi, Wi-Fi. Phần lớn thực phẩm phục vụ sinh hoạt như rau củ, trái cây, thịt và các món ăn thường ngày được nuôi trồng, chế biến tại chỗ. Trong cuộc trò chuyện được đăng tải cùng thời điểm, ông Vũ cho biết phần lớn thời gian của mình dành cho cuộc sống tại nhà hang, hạn chế gặp gỡ và trực tiếp điều hành công việc thông qua đội ngũ trợ lý.

Ông Vũ đã chuyển vào nhà hang sinh sống và làm việc (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Từ ngôi nhà cổ bên hồ đến những nhà hang đá giữa núi rừng, không gian sống của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có sự thay đổi đáng kể. Dù vậy, điểm chung dễ nhận thấy ở những nơi ở này vẫn là sự hiện diện của cây xanh, đá, mặt nước và những khoảng không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên.