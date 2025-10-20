Nỗi lo sữa giả chấm dứt từ đây - Lazada cùng các thương hiệu sữa hàng đầu triển khai chương trình "Cam kết sữa chính hãng"

Mua sữa online không chỉ là chọn loại phù hợp mà còn là chọn nơi đáng tin

Với chị Lan (29 tuổi, Hà Nội), việc mua sữa cho gia đình chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Ngoài con nhỏ, chị còn thường xuyên gửi sữa dinh dưỡng cho cha mẹ ở quê. Chị chia sẻ: "Trước đây, mối bận tâm lớn nhất của tôi là tìm loại sữa có thành phần dinh dưỡng phù hợp, dễ uống và giúp con phát triển tốt, cha mẹ thì khỏe mạnh, ăn ngon miệng hơn. Sau khi thường xuyên nghe thông tin về chất lượng sữa trên thị trường, tôi lại càng thêm cân nhắc nhiều điều như sản phẩm có thật sự chính hãng không và gian hàng mình chọn có đủ uy tín để tin tưởng lâu dài hay không."

Để bảo vệ người tiêu dùng, Lazada cùng các thương hiệu sữa hàng đầu chính thức ra mắt chương trình Cam kết sữa chính hãng.

Không riêng chị Lan, nhiều phụ huynh cho biết họ sẵn sàng chi nhiều hơn để mua sữa cho con, miễn sao có thể yên tâm về chất lượng. Anh Hưng (32 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Điều tôi lo lắng nhất khi mua sữa online là không chắc chắn được chất lượng nếu chẳng may mua nhầm, vì người tiêu dùng bình thường như tôi rất khó để tự kiểm chứng thành phần bên trong."

Có thể thấy, điều mà người dùng Việt khi mua sữa cho con nhỏ hay phụ huynh lớn tuổi mong muốn rất giản dị: có một địa chỉ đủ uy tín để gắn bó lâu dài. Một nơi mà mỗi lần mua sữa, họ có thể an tâm, không còn phải băn khoăn hay lo lắng về nguồn gốc, vì chẳng ai muốn đặt cược bằng sức khỏe của người thân mình.

Những băn khoăn ấy đã thúc đẩy Lazada hợp tác cùng các thương hiệu sữa hàng đầu chính thức ra mắt chương trình "Cam kết sữa chính hãng". Đây đều là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hoặc hệ thống bán lẻ đã quen thuộc với nhiều gia đình Việt và chỉ được lựa chọn sau khi trải qua quy trình xét duyệt khắt khe, đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý và giấy tờ chứng nhận chất lượng.

Danh sách này quy tụ những cái tên lớn trong ngành sữa: Abbott với các nhãn Similac, PediaSure, Ensure, Glucerna, Grow; Danone với Aptamil; cùng Nestlé, FrieslandCampina với Friso, và các thương hiệu quốc tế, nội địa khác như HiPP, Morinaga, Nutifood. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các hệ thống bán lẻ lớn như Bibo Mart , mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn uy tín trên nền tảng.

An tâm mua sữa online với cơ chế bảo vệ và nhận diện rõ ràng

Song song với việc hợp tác cùng các thương hiệu lớn, Lazada triển khai chương trình "Cam Kết Sữa Chính Hãng" với cơ chế bảo vệ quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng : đền bù gấp đôi giá trị sản phẩm nếu phát triển là hàng giả, hàng không chính hãng; hoàn tiền 50% đối với sản phẩm còn hạn sử dụng dưới 06 tháng. Đây được xem như "lớp bảo chứng" củng cố thêm niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sữa online, đồng thời khẳng định sự minh bạch và trách nhiệm từ các doanh nghiệp.

Để tìm đúng các sản phẩm thuộc chương trình "Cam Kết Sữa Chính Hãng", người tiêu dùng cần tìm

- Trên trang tìm kiếm, các sản phẩm thuộc chương trình sẽ được gắn tag "Sữa chính hãng" nổi bật.

- Khi truy cập trang chi tiết sản phẩm, người dùng sẽ thấy dòng chữ "Cam kết sữa chính hãng - 100% chính hãng"

- Phần hình ảnh sản phẩm được gắn banner logo chương trình

Đại diện Lazada cho biết: "Việc mang đến những sản phẩm uy tín, chất lượng cao cho người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Lazada. Với sáng kiến ‘Cam kết Sữa Chính Hãng’, Lazada mong muốn đồng hành cùng các thương hiệu uy tín mang đến nguồn sữa an toàn, chất lượng để nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam, đồng thời tạo nên hiệu ứng tích cực, giúp củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ sinh thái số".

Việc kết hợp cùng các thương hiệu sữa uy tín và cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng rõ ràng, minh bạch từ Lazada sẽ giúp chị Lan, anh Hưng và nhiều người tiêu dùng khác yên tâm hơn khi lựa chọn sữa online. Điều từng bị coi là một "ván cược may rủi" giờ đây đã trở thành lựa chọn an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy cho sức khỏe cả gia đình.

Nhân dịp chương trình "Cam kết sữa chính hãng" chính thức ra mắt vào tháng 10/2025, Lazada cùng các thương hiệu sữa hàng đầu triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn:

- Nestlé, Nutifood, Enfagrow giảm từ 8%-12% tùy theo giá trị đơn hàng

- Grow, Similac, Pediasure tặng thêm lốc sữa bột pha sẵn

- Mua 2 tặng 1 với nhiều sản phẩm nổi bật từ các hãng nổi tiếng như Nestlé, Aptamil Kid, Enfa,…

- Morigana, Aptamil tặng quà đính kèm như đồ chơi cho bé, đồ dùng gia đình kèm voucher giảm thêm đến 300.000đ tùy sản phẩm.