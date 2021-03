Nỗi lo sợ bao trùm người dân nước Mỹ trước hàng loạt các vụ xả súng tuần qua

Mùa xuân ghé thăm nước Mỹ với những tín hiệu tích cực đầu tiên trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" khi người dân nước này lại phải đau đớn chứng kiến hàng loạt các vụ xả súng chỉ trong hơn một tuần vừa qua.

Chưa tròn một tuần kể từ vụ nổ súng tại Atlanta hôm 16/3, tuần này, lại xuất hiện thêm một vụ xả súng nữa xảy ra tại Colorado. Hai vụ việc trên khiến tổng cộng 18 nạn nhân thiệt mạng một cách oan uổng. Sự thù hằn, nỗi bức bối trong lòng hay đơn giản chỉ là tính máu lạnh của những kẻ cuồng sát? Không có bất kì một lý do nào khiến người ta có thể cảm thông trước những sự việc kinh hoàng này.

Thời kỳ đen tối của bạo lực súng đạn tại Mỹ có nguy cơ trở lại

Giới chuyên gia nghiên cứu về xả súng hàng loạt cảnh báo sẽ còn có nhiều vụ việc thương tâm tương tự xảy ra trong tương lai gần trước khi nước Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường. Theo Seamus McGraw, nhà báo, tác giả của cuốn sách "From a Taller Tower: The rise of the American Mass Shooter" chuẩn bị xuất bản vào tháng tới, ông căm phẫn về việc những kẻ sát nhân trẻ tuổi gây ra các vụ xả súng vừa qua sẽ chẳng thấy hối hận về những gì đã làm.

Trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt để chống dịch bệnh, những dấu hiệu căng thẳng về mặt tâm lý càng khó phát hiện hơn khi cả xã hội ai cũng đều đang phải trải qua những tâm trạng tiêu cực hơn là tích cực.

Nước Mỹ chuẩn bị đối đầu với nguy cơ các vụ bạo lực trở lại (Nguồn: Getty Images)

Mike Lawlor, Giáo sư về tư pháp hình sự, người đã làm việc tại bang Connecticut 24 năm cho rằng, trong bối cảnh giãn cách xã hội, các vụ xả súng, giết người và bạo lực gia đình đang gia tăng một cách đáng kể.

Cuộc khảo sát ở 28 thành phố do Đại học Missouri-S&T thực hiện cũng kết luận rằng, hàng loạt hành vi bạo lực này không hề có dấu hiệu thuyên giảm trong thời kì giãn cách xã hội. Mới chỉ hai năm trước, hiếm có tình trạng xả súng hàng loạt liên tiếp diễn ra như hiện nay. Còn bây giờ, Christopher Herrmann, Phó giáo sư tại Đại học Tư pháp Hình sự New York trăn trở rằng liệu sẽ có lúc mỗi tuần nước Mỹ lại chứng kiến một vụ xả súng hàng loạt?

Con người cần quan tâm đến cộng đồng, vì chính bản thân mình



Khi nước Mỹ vẫn còn vật lộn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các vụ xả súng tại Colorado cướp đi sinh mạng của nhiều người gốc Á đã khiến chính giới Mỹ giật mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kịch liệt lên án, đồng thời cho biết sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành động thù hằn nào mang yếu tố sắc tộc hay các vụ bạo lực súng đạn nhằm vào người dân vô tội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi toàn bộ người dân chung tay chống nạn bạo lực sắc tộc và súng đạn (Nguồn: Washington Post)

Loạt sự kiện đau thương tuần qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ người dân nào. Câu nói phổ biến trong đại dịch COVID-19 "see something, say something" (tạm dịch: khi nhìn thấy gì đó, hãy nói điều gì đó) vẫn có ý nghĩa trong hoàn cảnh các vụ bạo lực súng đạn. Mỗi một bậc cha mẹ, mỗi gia đình... đều nên chú tâm hơn tới những thành viên trong gia đình hoặc người sống trong cùng cộng đồng để có thể phát hiện các biểu hiện hành vi chống đối xã hội và lên tiếng. Hi vọng trong tương lai sẽ không còn phải chứng kiến thêm bất kì một vụ việc đau lòng nào nữa.