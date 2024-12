Vào mùa tiệc, chúng ta thường mắc phải một loạt các triệu chứng đường tiêu hóa. (Ảnh: ITN)

Những triệu chứng kể trên có thể do chế độ ăn uống không phù hợp hoặc các khía cạnh khác gây ra. Bài viết này giúp bạn hiểu nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng và cân nhắc về chế độ ăn uống dẫn đến chứng chướng bụng.

Khó chịu ở bụng

Một số bệnh nhân phàn nàn về cảm giác chướng bụng và khó chịu, nhưng hiếm khi thấy khí thừa khi chụp hình ảnh vùng bụng. Điều này có thể là do bệnh nhân rất nhạy cảm với tình trạng căng ruột non hoặc có những bất thường về nhu động đường tiêu hóa, chứ không phải do thể tích khí tăng lên thực sự.

Ợ hơi

Khi ăn, người ta sẽ nuốt các loại khí như oxy và nitơ vào dạ dày, khiến dạ dày giãn ra và ợ hơi sau bữa ăn, đây là hiện tượng bình thường.

Nếu bạn ăn vội hoặc trong khi nói chuyện, bạn có thể dễ bị ợ hơn. Đồng thời, ợ hơi cũng có thể xảy ra do cơ thắt thực quản dưới bị giảm sức căng sau khi ăn hành, cà chua, bạc hà và các thực phẩm khác.

Ví dụ, bệnh nhân bị viêm thực quản trào ngược, viêm túi mật, loét dạ dày, nhiễm trùng dạ dày Helicobacter pylori và các vấn đề khác thường bị ợ hơi nhiều hơn hoặc giảm các triệu chứng trên thông qua ợ hơi.

Chứng nuốt khí

Aerophagia thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc chứng lo âu mãn tính, chủ yếu ở phụ nữ.

Những bệnh nhân này có tình trạng cơ thắt thực quản trên giãn nở vô thức, áp lực âm trong lồng ngực khi thở, ăn, uống, hút thuốc, nhai và nuốt thường xuyên, có thể dẫn đến nuốt một lượng lớn khí, tích tụ khí ở đáy vị và căng tức vùng thượng vị, có thể thuyên giảm sau khi ợ hơi; trường hợp nặng có thể gây chướng bụng, đau dạ dày, khó thở và tim đập nhanh.

Sản xuất và thải khí quá mức trong ruột

Bạn nên phát triển thói quen sinh hoạt tốt với chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động vừa phải. (Ảnh: ITN)

Sản xuất quá nhiều khí trong ruột và thải khí hậu môn thường xảy ra khi ăn thức ăn khó tiêu hoặc mắc hội chứng kém hấp thu.

Tinh bột kháng và oligosacarit trong thực phẩm không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Ví dụ, các loại trái cây như táo và dưa chứa một lượng lớn fructose và pectin, có thể bị vi khuẩn lên men để tạo ra khí không dễ tiêu hóa.

Ngô, tỏi tây, củ cải, hành, tỏi, ớt và các thực phẩm khác rất giàu chất xơ thô hoặc/và sulfide. Tiêu thụ quá nhiều gây khó tiêu hoặc kém hấp thu.

Đối với những người nhạy cảm hoặc không dung nạp gluten, việc tiêu thụ lúa mì và các sản phẩm của chúng có chứa gliadin và glutenin gây ra tình trạng kém hấp thu và phản ứng miễn dịch, gây tổn thương ruột và gây khó chịu.

Theo giới chuyên gia, vào mùa tiệc, bạn nên phát triển thói quen sinh hoạt tốt với chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động vừa phải. Những người có đường tiêu hóa nhạy cảm hoặc chức năng đường tiêu hóa kém nên ăn thường xuyên và định lượng mỗi ngày.

Nếu cần thiết, họ có thể ăn nhiều bữa nhỏ không nên để bụng đói hoặc ăn quá nhiều, đồng thời ăn đồ sống, lạnh và có vị cay.

Một số mẹo hữu ích

Nên hình thành thói quen ngậm miệng khi nhai, nhai chậm và không nói quá nhiều trong khi ăn.

Đối với những người dễ bị ợ hơi và nuốt khí dung, họ cũng nên cố gắng tránh uống nước bằng ống hút, nhai kẹo cao su, hút thuốc và các hành vi khác có thể gây ra chứng nuốt khí quá mức.

Những người dễ bị cảm xúc chi phối, gây chướng bụng nên giữ tâm trạng thoải mái, tránh căng thẳng.

Bạn có thể chọn chế độ ăn kiêng phù hợp với mình dựa trên sở thích cá nhân và khả năng dung nạp thực phẩm.

Nếu bạn nghi ngờ rằng mình không dung nạp được một loại thực phẩm nào đó trong thời gian sắp tới, hãy cẩn thận giảm hoặc tránh những thực phẩm đó vì chúng dễ dàng gây ra và làm nặng thêm tình trạng sản sinh khí và đầy hơi.

Khi dự định tiếp tục ăn một loại thực phẩm nào đó mà bạn tạm thời không dung nạp, bạn có thể thử một lượng nhỏ trước, tùy thuộc vào phản ứng của đường tiêu hóa hoặc bạn nên đợi chức năng đường ruột và khả năng thích ứng được cải thiện trước khi thử lại.

Một số loại đậu, chẳng hạn như đậu nành, đậu Hà Lan, đậu khô, v.v., trong đó các loại đậu nguyên hạt có nhiều khả năng tạo ra khí hơn, trong khi các sản phẩm đậu nành đã qua chế biến và xay, chẳng hạn như đậu phụ, bột đậu, v.v., dễ tiêu hóa hơn.

Cần lưu ý rằng các cá nhân khác nhau có khả năng thích ứng khác nhau với các loại thực phẩm khác nhau. Các ví dụ về thực phẩm trên được liệt kê dựa trên “Dinh dưỡng lâm sàng hiện đại” cùng các tài liệu khác và chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo zryhyy.com