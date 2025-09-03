Nội dung và giá trị hữu ích: Duy Thẩm và Pew Pew “mở đường chỉ lối” cho những bạn trẻ muốn bắt đầu trong ngành sáng tạo nội dung

Trong kỷ nguyên số, “Kiến tạo đất nước” không chỉ dừng ở những dự án vĩ mô hay quyết sách lớn lao, mà đôi khi lại được bắt đầu từ những hành động nhỏ bé, giản dị nhưng mang giá trị thiết thực.

Talkshow "Kiến tạo Đất nước - Màn hình và đường truyền Internet”

Talkshow “Kiến tạo Đất nước - Màn hình và đường truyền Internet” đã đem đến những góc nhìn gần gũi từ ba khách mời: thầy Đinh Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ khu dân cư 9 phường Cầu Giấy, streamer Hoàng Văn Khoa (Pew Pew) và reviewer công nghệ Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) về vấn đề kiến tạo đất nước từ công việc sáng tạo nội dung trên không gian mạng.

Lan tỏa nội dung số từ những điều nhỏ bé

Pew Pew - một trong những gương mặt tiên phong của làng livestream Việt Nam - chia sẻ rằng, giới trẻ không nhất thiết phải chạy theo nội dung “viral” để được chú ý. “Có những bạn chỉ cần đăng về khu phố mình, bến sông, bền nước, cánh đồng hoặc núi. Hay giới thiệu đặc sản khu vực, thành phố, quê hương của mình thôi đã là một điều rất khác biệt” - anh nói. Với Pew Pew, mạng xã hội là một “cửa sổ văn hóa” để mỗi người trẻ đưa hình ảnh địa phương của mình đến không chỉ bạn bè trong nước mà còn với cả bạn bè quốc tế.

Anh Hoàng Văn Khoa (streamer Pew Pew)

Sự kiên trì mới chính là chìa khóa. Những đoạn clip tưởng chừng đơn giản như một tô bánh đa cua, một góc phố quen thuộc cũng có thể tạo thành nền tảng để quê hương được biết đến rộng rãi, từ đó góp phần vào hành trình đi lên của đất nước. Dần dần, từ những nội dung này các bạn trẻ sẽ được nhiều người biết tới, sẽ tự “viral” theo cách riêng.

Nội dung hữu ích quan trọng hơn hiệu ứng tức thời

Trong khi đó, Duy Thẩm - reviewer công nghệ nổi tiếng với sự thẳng thắn và gần gũi - nhấn mạnh: “Bạn hoàn toàn có thể làm một video câu view và được nhiều người biết chỉ sau một đêm. Nhưng việc họ biết và nhớ tới bạn như thế nào, và bạn có thể phát triển từ cái nội dung đó ra sao thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.”

Anh Ngô Đức Duy (reviewer công nghệ Duy Thẩm)

Anh khuyến khích các bạn trẻ lựa chọn con đường tạo giá trị bền vững thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn. Một đoạn video hướng dẫn bố mẹ dùng VNeID, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến hay đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm công nghệ cho người lớn tuổi đều có thể trở thành những nội dung đáng nhớ. “Nếu bạn mang đến giá trị tiêu cực, cộng đồng sẽ nhìn bạn bằng lăng kính tiêu cực. Vì vậy bạn nên lan tỏa những nội dung tích cực và hữu ích” - Duy Thẩm nhấn mạnh.

Văn hóa là nền tảng của sự kiến tạo

Ở một lát cắt khác, thầy Đinh Ngọc Sơn bổ sung một góc nhìn sâu sắc: “Kiến tạo đất nước phải đến từ nền tảng văn hóa. Công nghệ không chỉ kết nối bên trong dân tộc, mà còn đem những giá trị văn hóa tới bên ngoài quốc gia, tức là mang tính toàn cầu.”

Thầy Đinh Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ khu dân cư 9 phường Cầu Giấy

Thầy Sơn bày tỏ lo ngại về những trào lưu vô bổ, nội dung phản cảm lan tràn trên không gian mạng, đặc biệt khi nhóm đối tượng tiếp nhận lại là học sinh cấp 1, cấp 2. Theo thầy, công nghệ là công cụ toàn cầu hóa giá trị văn hóa dân tộc, và giới trẻ cần có trách nhiệm trong từng video, từng bài đăng để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất.

Talkshow khép lại bằng ba thông điệp giàu ý nghĩa cho những bạn trẻ đang muốn bắt đầu trong nghề sáng tạo nội dung trên không gian mạng. Với Pew Pew, đó là lời khích lệ hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, gần gũi nhất. Với Duy Thẩm, đó là sự nhấn mạnh vào giá trị bền vững và sự cảnh giác trong môi trường số. Với thầy Sơn, đó là nền tảng văn hóa - có thể coi là “chất keo” gắn kết và lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới.

Từ một lớp học công nghệ cho người cao tuổi, từ một video giới thiệu đặc sản quê hương, hay một clip cảnh báo về lừa đảo trên mạng, hành trình Kiến tạo đất nước đã được cụ thể hóa bằng những hành động rất đỗi bình dị. Như lời các khách mời đã khẳng định: mỗi chiếc smartphone, mỗi nội dung tích cực, đều có thể trở thành một viên gạch nhỏ xây nên tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.