Nổi da gà với cách mẹ của nam VĐV nổi tiếng này nuôi dạy con: Bao bọc đến mức quái gở chưa từng thấy!

Tượng đài bơi lội và những mảng tối nhân cách

Với những ai không theo dõi sát sao đường đua xanh, Tôn Dương là cái tên "huyền thoại" của bơi lội Trung Quốc. Anh là nam kình ngư đầu tiên của quốc gia này giành HCV Olympic, sở hữu tới 3 HCV Thế vận hội và hiện vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 1500m tự do nam.

Tuy nhiên, hào quang chuyên môn không che lấp được những khiếm khuyết trầm trọng về nhân cách. Gần đây nhất, trong chương trình thực tế Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ , Tôn Dương gây thất vọng khi lộ rõ vẻ trẻ con, ích kỷ và thường xuyên đổ lỗi cho vợ. Đáng nói hơn, mẹ của anh, bà Dương Minh còn bị tố đã can thiệp thô bạo, ép nhà sản xuất cắt bỏ những đoạn nhận xét không tốt về con trai mình. Sự kiện này một lần nữa làm bùng lên tranh cãi:

Tại sao một người đàn ông ngoài 30 tuổi, từng đứng trên đỉnh cao thế giới, lại vẫn sống như một "đứa trẻ to xác" dưới sự kiểm soát của mẹ?

Tôn Dương

Sự bảo bọc đến mức tước đoạt quyền trưởng thành

Tôn Dương sinh ra trong một gia đình có nền tảng thể thao khi cả bố và mẹ đều là cựu vận động viên bóng chuyền. Thế nhưng, thay vì dạy con sự tự lập của một chiến binh, bà Dương Minh lại nuôi dạy anh như một "vương tử" trong lồng kính.

Những chi tiết về cách nuôi dạy này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng:

- Chăm bẵm quá đà: Đến tận năm lớp 6, Tôn Dương vẫn để mẹ buộc dây giày cho mình. Để con có đủ dinh dưỡng, gia đình mua hẳn một chiếc ô tô chỉ để làm nhiệm vụ duy nhất: Giao súp nóng đến tận nơi tập luyện cho anh.

- Kiểm soát toàn diện: Mẹ giữ toàn bộ tiền thưởng, quản lý tài khoản mạng xã hội và can thiệp vào mọi lịch trình tập huấn bất chấp quy định của ban huấn luyện.

Khi một người trưởng thành bị tước đoạt quyền tự chủ quá lâu, họ dễ nảy sinh tâm lý ngạo mạn lệch lạc để bù đắp cho sự yếu thế trong nội tâm.

Tôn Dương và bố mẹ

"Mẹ bảo kê" và những cái tát vào tinh thần thể thao

Sự ngạo mạn của Tôn Dương trên đấu trường quốc tế, từ việc quát đồng nghiệp người Anh Duncan Scott là "thằng thua cuộc" đến màn đấu khẩu với Mack Horton, thực chất là kết quả của tư duy "mình luôn đúng" được dung túng từ bé.

Truyền thông từng rúng động trước câu chuyện Tôn Dương vô tư thay đồ trước mặt một nữ vận động viên. Khi bị huấn luyện viên nhắc nhở và cảnh cáo, anh không hề hối lỗi. Thay vì dạy con về sự tôn trọng, bà Dương Minh đã đến tận đội tuyển làm loạn, khiến vị huấn luyện viên kia bị sa thải. Thông điệp mà bà gửi đến con trai rất rõ ràng: “Con không bao giờ sai, nếu có sai, mẹ sẽ bắt thế giới phải xin lỗi con” .

Tôn Dương và vợ

Bi kịch từ hành động "đập mẫu thử"

Đỉnh điểm của sự tự cao chính là bê bối năm 2018, khi Tôn Dương và đội ngũ dùng búa đập vỡ mẫu thử máu ngay trước mặt nhân viên kiểm tra doping. Hành động coi thường pháp lý này đã khiến anh bị cấm thi đấu hơn 4 năm, tự tay chấm dứt thời kỳ đỉnh cao.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tên bà Dương Minh bị nhắc đến 12 lần như một nhân tố gây hại. Chính sự can thiệp thô bạo và thái độ thiếu hợp tác của bà đã đẩy con trai vào ngõ cụt. Tôn Dương khi đó đã gần 30 tuổi, nhưng vẫn chỉ biết đứng nhìn mẹ "đấu khẩu" với các quan chức quốc tế như một đứa trẻ đứng sau lưng mẹ trong một cuộc cãi vã.

Lời cảnh tỉnh về giáo dục gia đình

Người ta thường nói con cái là "bản photocopy" của cha mẹ. Việc mẹ Tôn Dương sẵn sàng đập máy ảnh của phóng viên hay mắng nhiếc nhà sản xuất đã tạo nên một nguyên mẫu sai lệch cho con trai mình bắt chước.

Câu chuyện của Tôn Dương không chỉ là bi kịch của một thiên tài thể thao, mà còn là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh: Sự bao bọc quá mức không phải là tình yêu, đó là "chất độc" bọc đường có thể hủy hoại nhân cách và sự nghiệp của một đứa trẻ nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào trên đường đời.