Nồi cháo lòng 50 triệu giữ được chồng của ca sĩ Thủy Tiên

Thủy Tiên sinh năm 1985, quê Trà Vinh, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh quen thuộc với khán giả qua loạt bản hit như Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới. Trong khi đó, Công Vinh quê Nghệ An, là cựu tiền đạo huyền thoại của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, từng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển trước khi giải nghệ năm 2016.

Thủy Tiên - Công Vinh.

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ năm 2008 sau một buổi chụp hình chung. Thời điểm đó, cả hai vướng không ít đàm tiếu khi bị nghi ngờ yêu nhau để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, bằng sự bền bỉ và gắn bó qua năm tháng, Thủy Tiên – Công Vinh đã dần chứng minh tình cảm thật sự.

Năm 2011, cặp đôi bí mật tổ chức lễ đính hôn. Đến năm 2013, họ chào đón con gái đầu lòng – bé Bánh Gạo, trước khi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới vào năm 2014.

Trải qua gần hai thập kỷ bên nhau, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh không tránh khỏi những biến cố và ồn ào. Dẫu vậy, tổ ấm của họ vẫn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự viên mãn và bền chặt.

Chia sẻ về "bí quyết" giữ gìn hạnh phúc gia đình, Thủy Tiên từng tiết lộ yếu tố quan trọng chính là sự khéo léo, đảm đang trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là chuyện bếp núc.

Trong một bài đăng trên Facebook vài năm trước, nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú khi trổ tài nấu cháo lòng và hóm hỉnh viết: "Làm gì cũng phải có bí quyết nha… nhất là bí quyết giữ chồng. Khịa thì khịa chứ chăm là chăm nè, nồi cháo 5 chục triệu". Đi kèm là đoạn clip cô vào bếp chế biến món cháo lòng miền Tây.

Cận cảnh nồi cháo lòng - bí quyết giữ chồng của Thủy Tiên.

Thủy Tiên chia sẻ: "Cháo lòng miền Tây rất khác cháo lòng ở trên này. Miền Tây nấu cháo bằng gạo rang. Hồi xưa mỗi lần bị bệnh, mẹ hay nấu cháo lòng, vừa thơm vừa dễ ăn. Gạo rang lên rất thơm rồi mới cho vào nồi nấu. Sau đó cắt nhỏ nguyên liệu (thịt và lòng đã nấu chín) cho vào, thêm ít gừng để trung hòa vị tanh".

Cô cũng nhấn mạnh sự cẩn thận khi chế biến: "Thường mình sẽ trần nước sôi để giảm bớt tanh và chất độc ở trong cái bộ lòng rồi mới nấu, như vậy sẽ an toàn hơn. Gạo phải rang thật già mới thơm. Dồi trường thì tự làm, cháo lòng phải ăn kèm với quẩy".

Chính sự tinh tế và chăm chút trong những điều nhỏ nhặt ấy được cho là một trong những yếu tố giúp Thủy Tiên giữ gìn tổ ấm suốt gần 20 năm qua.

Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tương lai: "Nửa đời còn lại… chỉ muốn buông bỏ… làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng… gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Những chia sẻ mộc mạc nhưng sâu sắc của Thủy Tiên nhận được nhiều sự đồng cảm, cho thấy một góc nhìn nhẹ nhàng, an nhiên sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống.