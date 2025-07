Trong tập mới nhất của Em Xinh Say Hi, LyHan bất ngờ trở thành nhân vật được chú ý hơn cả. Không chỉ là người đứng đầu bảng điểm gây tranh cãi, nữ ca sĩ gen Z này còn dính vào ồn ào thái độ với đàn chị. Theo đó, vì là người có điểm số cao nên LyHan được chọn làm đội diễn của livestage tiếp theo. Sau khi đã mời 2 thành viên là Mai Quinn và Bảo Anh về đội thì cô muốn "chiêu mộ" thêm Orange và Châu Bùi - do 2 Em Xinh này đang bắt cặp chọn đội với nhau.

Nếu như đội trưởng Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc đều dùng những lời lẽ rất chân thành, dễ thương để kêu gọi 2 thành viên này gia nhập tổ đội thì LyHan lại có phát ngô bị nhận xét là EQ chạm đáy. Theo đó, LyHan đã nhìn thẳng vào Orange và nói: "Có 2 trường hợp em muốn chọn về team là cặp của chị và cặp của chị Mai Quinn, nên nãy giờ em từng chối hết để đồng ý với team chị. Em rất thích giọng, cách làm nhạc và tư duy của chị Orange". Sau đó, đến phần Châu Bùi, LyHan chia sẻ: "Còn chị Châu thì em sẽ hỗ trợ chị nhiều, em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp".

LyHan vướng tranh cãi khi mời Châu Bùi và Orange về đội

Trong khi Lâm Bảo Ngọc quỳ gối, Phương Ly dùng những lời rất chân thành để mời Orange và Châu Bùi...

... thì LyHan lại ngồi "bất động", thái độ lạnh tanh chứ chẳng hề tỏ ra hào hứng, mong chờ

Sau câu nói này của LyHan, Quỳnh Anh Shyn dù là người ngoài cuộc nhưng cũng "đơ mặt" ra và liên tục hỏi lại "Cái gì? Cái gì cơ", và xoay sang Châu Bùi lắc tay: "Thôi thôi, không nên". Dường như chưa ý thức được sự kém duyên của mình, LyHan tiếp tục nói: "Thật quá không được đúng không?". Trên sóng chương trình, có thể nhận ra Châu Bùi cười gượng gạo thấy rõ. Trước tình huống khó xử này, Bảo Anh phải lên tiếng giải thích: "Ý là LyHan là LyHan đã từng làm việc với Châu Bùi, được top 1, top 2 nè nên đó là cái vía để về với nhau".

Nhìn biểu cảm cũng có thể thấy Châu Bùi cũng sượng ra mặt

Châu Bùi "sững người" sau câu nói của LyHan

Quỳnh Anh Shyn được cho là "bức xúc" thay cho Châu Bùi khi bị LyHan đánh giá thấp

Quỳnh Anh Shyn ra hiệu khuyên Châu Bùi không nên đồng ý

Rõ ràng màn thuyết phục của LyHan đã không mang đến hiệu quả tốt. Bằng chứng là trước đó Orange cho biết đã rất "hóng", mong chờ được LyHan thuyết phục về đội, lung lay trước những lời chân thành của Mai Quinn. Thế nhưng sau phát ngôn được cho là "tấn công" Châu Bùi, cả hai quyết định về với đội của Phương Ly, từ chối hợp tác với LyHan.

Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" với vô số bình luận tranh cãi. Đa phần đều cho rằng LyHan đã rất vụng về trong cách dùng từ, thiếu cẩn trọng với vị trí là đàn em trong nhóm. Phát ngôn "giúp đỡ chị Châu" bị cho là kệch cỡm, thể hiện tư duy "trên cơ" trong khi xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm hoạt động showbiz thì LyHan khó bằng Châu Bùi. Không chỉ thế, dù biết Châu Bùi đang có điểm số cá nhân thuộc top cuối cùng, thế nhưng việc LyHan nói thẳng trên sóng, trước các Em Xinh khác bị nhận xét là thiếu tế thị, thiếu tôn trọng đàn chị.

Sự việc này một lần nữa đặt ra dấu hỏi về khả năng kiểm soát cảm xúc và kỹ năng ứng xử của LyHan, thí sinh đang được kỳ vọng và cũng là người tranh cãi nhiều nhất tại Em Xinh Say Hi. Không thể phủ nhận cô nàng có ngoại hình sáng sân khấu, phong cách cá tính, thần thái hút mắt và lượng người theo dõi khủng từ trước khi debut. Thế nhưng, chỉ một câu nói cũng đủ để hình ảnh được xây dựng bấy lâu bắt đầu lung lay. Trong môi trường giải trí thực tế đầy cạnh tranh, năng lực biểu diễn thôi là chưa đủ. Khán giả hiện đại đánh giá một nghệ sĩ qua cả thái độ, cách sống và khả năng cư xử với đồng nghiệp.

Trong bảng điểm, Châu Bùi xếp top cuối còn LyHan đang dẫn đầu, nhưng cách LyHan phát ngôn tạo cảm giác thiếu tôn trọng, không tinh tế với đàn chị

Từng là thí sinh tạo được hiệu ứng mạnh ngay từ những tập đầu tiên nhờ visual sắc sảo, thần thái nổi bật và phong cách cá tính khác biệt, LyHan nhanh chóng được kỳ vọng sẽ trở thành "center" tiềm năng của Em Xinh Say Hi. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần lên sóng, hình ảnh của cô nàng đang dần "trật nhịp" trong mắt khán giả. Từ người được tung hô là "át chủ bài" tiềm năng, LyHan lại đang tự đẩy mình vào vùng tranh cãi với loạt ồn ào liên quan đến thái độ, ứng xử và nghi vấn được chương trình ưu ái quá đà.

Không ít ý kiến cho rằng LyHan đang đi lệch khỏi quỹ đạo của một ngôi sao tiềm năng: thay vì thuyết phục bằng năng lực, cô liên tục gây xôn xao bởi những phát ngôn kém duyên, bị đánh giá EQ thấp và dễ làm mất thiện cảm với người xem. Cách xây dựng hình tượng "nữ chính cool ngầu" của LyHan cũng đã vấp phải tranh luận trái chiều.