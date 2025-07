Em Xinh Say Hi: Xinh thì rất xinh, nhưng nên giảm bớt chuyện này thì hơn!

Tập 8 của Em Xinh Say Hi khép lại với kết quả có thêm 4 người phải nói lời chia tay với chương trình. Dựa vào kết quả từng vòng và điểm số cá nhân, Đào Tử A1J, Han Sara, Muộii và Ánh Sáng AZA chính là những Em Xinh bị loại. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả gây nhiều tiếc nuối, thì tập mới nhất của Em Xinh Say Hi vấp phải những luồng ý kiến trái chiều, và câu chuyện vẫn là thời lượng phát sóng. Bắt đầu từ 8h tối, khán giả chương trình đã trải qua khoảng 4 tiếng rưỡi đồng hồ, đến 1h kém sáng hôm sau mới có thể biết được kết quả cuối cùng! Dù show hay, hấp dẫn, "xinh" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, thế nhưng quá dài cũng dễ kéo theo nhiều phản ứng không như mong muốn.

Diễn biến dài miên man, kéo dãn chương trình

Ngay sau khi tập 8 lên sóng, câu chuyện về thời lượng quá dài trở thành đề tài gây tranh cãi với khán giả. Mở đầu tập này là màn đối đầu của team Mỹ Mỹ và 52Hz ở phần perform. Trong khi các tiết mục mỗi đội chỉ kéo dài 5 phút nhưng tổng thời lượng khép lại màn đối đầu này kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sở dĩ thời lượng dài là do lên sóng quá nhiều chia sẻ của các Em Xinh, từ hậu trường cho đến sân khấu và có những tình huống không nhất thiết phải kéo dài nhưng vẫn được cắt dựng lên sóng.

Trước khi bước vào phần thi perform, 2 team Mỹ Mỹ và 52Hz đã cùng ra sân khấu để chào sân. Tại đây, 2 đội lần lượt giới thiệu các thành viên rồi sẵn tiện tung đòn khiêu khích với đối thủ bằng những câu gieo vần. Mở đầu là Lâm Bảo Ngọc, nữ ca sĩ giả vờ hỏi tên bài hát của team Mỹ Mỹ, khi nghe cụm "Not My Fault" thì Lâm Bảo Ngọc liền giải thích: "Em nghĩ tụi mình lớn hết rồi thì cũng nên nhận, chứ còn cứ chối loanh quanh thì cũng bại trận mà thôi". Sau Lâm Bảo Ngọc, trong đội 52Hz tiếp tục cử Đào Tử A1J ra "ứng chiến". Cũng như đồng đội, nữ rapper cũng thả vài câu vần để "dis" đối thủ: "Người xưa có câu đất lành chim đậu, nhưng hôm nay chim vành khuyên nhỏ Liu Grace đậu vào bãi đất tồi. Team chúng tôi xin nhẫn lỗi, vì lỗi của chúng tôi là lỡ dỗi mất rồi".

Có thể thấy cả hai đều rất cố gắng để gieo vần "diss" như một thủ tục trước khi thi perform, nhưng không phải mảng miếng nào cũng hiệu quả. Sau màn khiêu khích này, chính Liu Grace cũng thẳng thừng nhận xét tiểu phẩm của đội đối thủ khá "mờ". Tưởng chừng Liu Grace sẽ "diss" căng lại team đội thủ, nhưng sau đó nữ rapper khiến màn tương tác đi vào khoảng lặng hơn. Nữ rapper lấy tên bài hát của đối thủ ra để chơi chữ: "Quá Chín Quá Rồi, cả tính quá nó ôi". Nhiều Em Xinh sau khi nghe xong cũng phải lắc đầu vì khó hiểu, ngay cả Trấn Thành cũng cứu không nổi. Sau đó, 2 bên tiếp tục nói qua nói lại, tương tác để khuấy động không khí nhưng để mà nói, những câu chuyện diễn ra trên sân khấu "có thì dài, không có cũng chẳng sao". Việc lần lượt từng Em Xinh phải thả miếng, phải chứng tỏ bản thân, phải khiêu khích đối thủ có thể sẽ hấp dẫn nếu liều lượng vừa phải và các phát ngôn đều chất lượng.

Những màn chơi chữ của 2 team kéo dài thời gian trên sóng

Kết thúc phần perform, 6 đội tiếp tục trải qua phần thi dance battle với sự đánh giá của 5 giám khảo. Phần thi dance battle được chia ra làm 3 vòng thi nhỏ, lần lượt tìm ra Top 5, Top 3 và Top 1. Dance battle quyết định khá nhiều đến kết quả loại, thế nên nếu nó chiếm sóng phần lớn thời lượng ở tập 8 cũng không có gì tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét có những phần vẫn có thể rút gọn được. Điển hình là những màn giới thiệu lòng vòng của dàn thí sinh.

Trước khi bước vào phần thi, MC Trấn Thành mời từng đội công bố Em Xinh bước vào vòng thi. Tất cả có 6 đội và lên đến 24 người, nhưng mỗi khi giới thiệu ai lại có một câu chuyện xen kẽ. Đơn cử như đội Phương Ly, khi công bố người đầu tiên thi dance battle, Phương Ly và Muộii cùng nắm tay bước ra giữa sân khấu. Cả hai cùng trùm áo choàng đỏ, bắt Trấn Thành đoán thử ai là người dự thi. Hỏi Trấn Thành xong, Phương Ly quay sang hỏi khán giả muốn ai thi đầu, xong hết thủ tục thì nữ ca sĩ tự công bố chính mình.

Team Phương Ly chơi giải đố khi công bố người thi dance battle

Trong trường hợp khác, khi Trấn Thành mời đội Orange cử ra đại diện thi đấu Dance Battle, Phương Mỹ Chi đã tự tin bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Do nhảy múa không phải thế mạnh của Phương Mỹ Chi, Trấn Thành liên tục hỏi xác nhận: "Thiệt hả con, con nghĩ kỹ lại chưa?". Đáp lại Trấn Thành, nữ ca sĩ 2K3 khẳng định: "Con hoàn toàn tự tin ạ". Sự nghiêm túc của Phương Mỹ Chi khiến mọi người đều tin rằng cô chính là người thi đấu Dance Battle cho đội Orange.

Nhưng "cú twist" đã xảy ra khi các Em xinh chuẩn bị bóc thăm lượt đấu. Khi đó, Phương Mỹ Chi đã bất ngờ chạy về phía Trấn Thành và "hỏi nhỏ" nam MC: "Bây giờ con hỗ trợ Lamoon, nhưng không nói Lamoon ra được không ạ?". Đến lúc này, Trấn Thành và các Em xinh khác mới vỡ lẽ không phải Phương Mỹ Chi, Lamoon mới là người thi đấu dance battle. Sau khi biết được sự thật về danh tính người thi đấu, Trấn Thành tỏ thái độ với Phương Mỹ Chi khi nói cô là "nhân vật làm mất thời gian của chương trình" và "bày đặt chơi chiêu che đậy".

Phương Mỹ Chi bị Trấn Thành nói chiêu trò làm mất thời gian của chương trình

Chưa hết, thời lượng ở dance battle bị kéo dài là do chương trình sắp xếp phần nhận xét của giám khảo quá dày đặc. Theo đó, qua mỗi tiết mục, MC Trấn Thành hỏi từng giám khảo nêu ra các ý kiến về phần thi. Số lượng giám khảo ở dance battle tổng cộng 5 người, thế nên thời lượng cũng bị kéo dãn do phần nhận xét chiếm sóng kha khá. Thêm vào đó, mỗi thí sinh diễn xong không chỉ được giám khảo nhận xét mà còn được nghe cảm nghĩ của Em Xinh khác. Như phần thi của Phương Ly xong thì Trấn Thành mời 52Hz và Quỳnh Anh Shyn nêu cảm nghĩ, tương tự sau phần thi của Mỹ Mỹ thì Han Sara và LyHan cũng được mời nhận xét.

Một điều cần được nhắc đến nữa là hiệu ứng mà team dựng sử dụng trong tập này. Có thể dance battle là phần thi mang tính trình diễn nên khâu dựng sử dụng nhiều focus cam lấy cảm xúc, phản ứng của Em Xinh hơi nhiều. Có những cảnh như các Em Xinh "wow" vì màn dance battle trên sân khấu thì được dựng theo kiểu tua đi tua lại, chính vì quá nhiều tiểu tiết được lên sóng khiến diễn biến chương trình càng bị lê thê hơn. Sau khi thi xong 3 vòng dance battle, MC Trấn Thành tiếp tục mời các Em Xinh không có cơ hội được thi ra sân khấu để thể hiện, rồi sau đó đến lượt các giám khảo. Có lẽ tiêu chí của chương trình là dựng không sót bất kỳ một diễn biến nào, ai cũng được lên hình và được thể hiện nên cũng vì thế, cảm xúc của khán giả cũng bị kéo căng suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Do số lượng giám khảo nhiều, cộng với phần dựng ai nhận xét cũng cho lên sóng nên thời lượng ở dance battle bị kéo dài ra

Bên cạnh đó, những hiệu ứng slow motion hay các khoảnh khắc reaction được tua đi tua lại cũng làm diễn biến chương trình trở nên thừa thãi

Đến phần loại trừ, dẫu đây là thời gian mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhưng câu chuyện thời lượng vẫn vấp phải tranh luận. Ở Em Xinh Say Hi, kết quả thông báo loại được diễn ra trên sân khấu, bằng cách chiếu đèn vào từng Em Xinh. Các Em Xinh sau khi nhận kết quả thì tiếp tục bước vào phòng chờ. Lúc này, từng cặp đi vào và MC Trấn Thành lại 1 lần nữa công bố ai bị loại ai ở lại. Thành ra, phần loại trừ cứ lặp đi lặp lại, dẫu biết yếu tố kịch tính là cần thiết nhưng cách công bố trên làm cho thời gian lên sóng kéo dài.

Không chỉ vậy, ở những lần công bố ở phòng chờ, MC Trấn Thành còn nhiều lần đưa ra những màn twist. Như ở tập 8, MC Trấn Thành đầu tiên thông báo Orange phải dừng bước. Lúc này, màn hình chiếu lại hành trình của Orange, trong khi đó các Em Xinh bật khóc nức nở để chia tay Orange. Tuy nhiên cuối cùng, Trấn Thành lại quay xe khi nói: "Orange phải chia tay về nhà nghỉ để thi tiếp Livestage 4".

Phần loại trừ cũng bị cho là nhiều kịch bản quá mức cần thiết

Em Xinh Say Hi cần làm gì?

Đây không phải lần đầu Em Xinh Say Hi bị góp ý về thời lượng lên sóng. Cụ thể ở tập 3, dù không có phần thi chính thức nào diễn ra nhưng thời lượng vẫn bị kéo dãn thành 5 giờ đồng hồ, và nếu theo dõi hết tập 3 thì khán giả phải căng mắt đến gần 1 giờ sáng.

Thực chất, thời lượng tập 8 bị kéo dài là do quá nhiều nội dung cần lên sóng. Không chỉ diễn ra phần dance battle và phần loại trừ, tập 8 còn phải lên sóng màn đối đầu perform của 2 team Mỹ Mỹ và 52Hz. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc, trong khi tập 7 chỉ kéo dài 2 tiếng rưỡi, thì NSX tại sao không gộp chung phần diễn của team Mỹ Mỹ và team 52Hz vào tập 7 để thời lượng tập 8 đỡ phải bị kéo dài. Hơn cả, nếu phân chia như vậy thì 2 tập khoảng chừng 3 tiếng cũng sẽ khiến khán giả không cảm thấy bị lê thê.

Ngoài ra, nhiều khán giả cũng cho rằng team dựng nên chắt lọc các nội dung cần lên sóng, chứ không phải bê hết lên màn hình những cái cần có. Ví dụ ở phần dance battle, có thể giảm bớt số lượng giám khảo hoặc đã có giám khảo nhận xét thì không cần phải mời thêm Em Xinh khác nêu cảm nghĩ.

Các phần giao lưu, "chặt chém" giữa các Em Xinh cần tinh giản lại. Cần biết thế mạnh của từng người để có thể khai thác đúng và tốt được hình ảnh, màu sắc cá nhân. Với những người không giỏi về khả năng ăn nói, giao lưu, có thể không cần thiết phải đưa ra để lấy hình "điểm danh". Những người hướng nội hơn có thể thể hiện bản thân ở chuyên môn, cách làm việc trong đội hoặc các khoảnh khắc chăm sóc đồng đội ở hậu trường cũng vô cùng hợp lý.

Nhiều người cho rằng đối với những chi tiết này không ảnh hưởng gì đến kết quả nhưng khi bị kẹp vào nội dung chính để lên sóng thì thời lượng chắc chắn bị kéo dãn. Khán giả còn góp ý có thể để những câu chuyện này ở các phần hậu trường hoặc tách biệt khỏi tập lên sóng chính thức thì sẽ hợp lý hơn.

Tập 8 còn dài miên man vì những câu chuyện hậu trường của các Em Xinh

Bên cạnh những ý kiến trái chiều về thời lượng, không ít khán giả thông cảm cho phía ekip sản xuất Em Xinh Say Hi. Họ cho rằng với một chương trình thực tế có dàn thí sinh đông đảo, cộng thêm các vòng thi kéo dài và cần đánh giá kỹ lưỡng, việc tập phát sóng lên tới hơn 4 tiếng rưỡi là điều có thể hiểu được. Một số người còn khẳng định chính vì chương trình chọn cách khai thác toàn diện các thí sinh, cho họ không gian thể hiện và kể câu chuyện của mình nên mới tạo được chiều sâu cảm xúc và sự gắn kết với người xem.

Ngoài ra, phần loại trừ ở tập 8 vẫn khiến không ít khán giả xúc động mạnh. Cộng đồng mạng chia sẻ rằng, dù thời lượng có dài, nhưng khoảnh khắc các Em Xinh như Han Sara, Muộii hay Ánh Sáng nghẹn ngào nói lời tạm biệt đã thật sự chạm đến trái tim người xem. Những giọt nước mắt, những cái ôm tạm biệt hay ánh mắt lặng lẽ từ các thành viên còn lại đã cho thấy tình cảm thực sự giữa các thí sinh và phần nào lý giải vì sao chương trình chọn cách kể dài hơn ở giai đoạn này.