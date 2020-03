Ninh Bình: Khu du lịch Tràng An từ chối du khách không đeo khẩu trang khi đến mua vé

Theo Thông báo của ban quản lý khu du lịch Sinh thái Tràng An, nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, kể từ 09/03/2020 tất cả các bộ phận, nhân viên Khu du lịch Sinh Thái Tràng An và khác hàng đều phải đeo khẩu trang.

Du khách đến Tràng An Ninh Bình nếu không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ

"Việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách cũng như cộng đồng là vô cùng cần thiết.

Du khách khi đến mua vé, đề nghị quý khách đeo khẩu trang để phòng dịch. Nếu khách hàng không đeo khẩu trang, Khu du lịch sẽ từ chối phục vụ bán vé.

Trong suốt hành trình tham quan, đề nghị quý khách luôn đeo khẩu trang đúng cách, nếu khách hàng không đeo khẩu trang bộ phận lái đò sẽ đưa quý khách quay trở lại bến thuyền, kết thúc chuyến tham quan, vé đã mua sẽ không hoàn lại", thông báo cho hay.

Một du khách rất vui vẻ khi phải quay ra ngoài mua khẩu trang

Trao đổi với chúng tôi, một hướng dẫn viên cho biết, từ cách đây 3 ngày, tại khu du lịch này bắt đầu tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các du khách đến tham quan đều khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Tại quầy hướng dẫn có nhân viên hướng dẫn cho người dân đến tham quan sử dụng dung dịch sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng.

"Tuy nhiên, do lượng khách trong những ngày qua đã sử dụng hết khẩu trang miễn phí, nhân viên hướng dẫn cho họ quay ra khu vực bán hàng mua khẩu trang với giá quy định (không được phép chặt chém) rồi quay lại mua vé", một nhân viên chia sẻ.

Đa số khách đến tham quan là người nước ngoài

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại khách đến tham quan chủ yếu là người nước ngoài, đa số trong số họ không chuẩn bị sẵn khẩu trang. Khi được hướng dẫn đi mua khẩu trang, thì tất cả đều vui vẻ, nhiều người Việt Nam cũng rất đồng tình ủng hộ quy định này của ban quản lý.

Tại khu vực bán hàng, chúng tôi ghi nhận giá bán khẩu trang vải chỉ với 10 nghìn đồng/1 chiếc.

Một người bán hàng ở đây chia sẻ: "Người Ninh Bình chúng tôi vốn rất hiếu khách, tất cả mọi mặt hàng luôn được bình ổn, bất cứ họ từ đâu đến đều được phục vụ như nhau nên các anh an tâm về giá cả và sự phục vụ".

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận.

Khách đến mua khẩu trang

Chỉ 10 nghìn đồng/1 chiếc khẩu trang vải

Du khách nhí được đo thân nhiệt

Du khách người Việt

Khách xuống đò nếu không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ

Trước khi xuống thuyền các du khách đã được thực hiện khai báo y tế

Quầy hướng dẫn được để sẵn dung dịch sát khuẩn miễn phí

Tất cả các nhân viên đều phải theo quy định

Trẻ em Việt Nam cũng phải tuân theo quy định

Khách nước ngoài được kiểm tra thân nhiệt

Thông báo từ ban quản lý

Một số người chưa đeo khẩu trang sẽ được khuyến cáo ngay tại quầy bán vé