Niềm tự hào của người bố thợ xây có con gái đứng thứ 8 kỳ thi bác sĩ nội trú

Nữ bác sĩ duy nhất trong top 10 kỳ thi bác sĩ nội trú

11h trưa 10/9, ông Lê Hữu Hải (SN 1971, trú thôn Tùng Ngọc, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) trở về nhà sau buổi làm thợ xây. Trong căn nhà nhỏ, nhắc đến cô con gái út Lê Thị Thanh Trà, gương mặt người cha ánh lên niềm vui và tự hào.

Trước đó một ngày, Thanh Trà bước lên bục lựa chọn chuyên ngành tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội ở vị trí thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú. Cô gái quê Hương Khê chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức, mở ra một chặng đường mới sau 6 năm học Y khoa. Điều đặc biệt, Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 người có điểm thi cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội năm nay.

Ông Lê Hữu Hải tự hào về cô con gái đạt thứ hạng cao trong kỳ thi bác sĩ nội trú.

“Xem lại video con bước lên bục lựa chọn ngành, tôi tự hào lắm, vui vì con đã lựa chọn được chuyên ngành mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Sau 6 năm học Y, đây là một dấu mốc quan trọng với con và gia đình”, ông Hải chia sẻ.

Vợ chồng ông Hải có 3 người con, Thanh Trà là con út. Ông Hải làm thợ xây, còn vợ ông, bà Thái Thị Huê (SN 1973), làm nông. Công việc của hai vợ chồng không cố định, nhưng suốt nhiều năm qua, ông bà luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được học hành đầy đủ.

Trước Thanh Trà, hai người con lớn cũng lần lượt trưởng thành và có những lựa chọn riêng khiến vợ chồng ông Hải tự hào. Trong đó chị Lê Thị Hoa (SN 1994) tốt nghiệp ngành y, hiện công tác tại một bệnh viện ở phía Nam. Anh Lê Hữu Tú (SN 1996) đậu Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh có 5 năm được đào tạo tại Nga và tốt nghiệp loại giỏi ngành Kỹ thuật hình sự, hiện công tác trong ngành Công an tại Hà Nội.

Giây phút gọi tên ngành bác sĩ nội trú của Lê Thị Thanh Trà. (Ảnh FB)

Còn Thanh Trà từ nhỏ cũng được bố mẹ tạo điều kiện để tập trung học tập. Cô gái sinh năm 2002 sớm bộc lộ năng lực, đồng thời được nhận xét là ngoan, chăm chỉ và có ý thức tự lập. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, Trà giành giải Nhất môn Toán. Những năm THPT, cô tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập. Đến kỳ thi đại học, Trà đạt 29,25 điểm ba môn Toán, Hóa, Sinh. Kết quả này đưa cô gái quê Hương Khê đến với ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

“Ngày nhỏ gia đình vất vả, Trà phải nhờ người thân giữ hộ để vợ chồng đi làm. Nhưng Trà nó ngoan, dễ nuôi lắm. Lớn lên con lại học tập giỏi, vợ chồng cũng phấn khởi, hạnh phúc”, ông Hải nói.

Bố thợ xây "mở tiệc" ở công trường mừng con gái đỗ bác sĩ nội trú

Theo ông Hải, trước khi lựa chọn sang ngành Y, ban đầu Thanh Trà dự định theo ngành Sư Phạm. Tuy nhiên, sau thời gian chăm mẹ bị bệnh, Trà có suy nghĩ nhiều hơn về nghề Y, rồi trao đổi với gia đình và quyết định theo đuổi ngành này. "Với lựa chọn của con, bố mẹ luôn ủng hộ và động viên. Bố mẹ luôn thoải mái, tạo tâm lý tốt cho con học tập", ông Hải chia sẻ.

Trong những năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trà vừa nỗ lực theo chương trình đào tạo, vừa nhận làm gia sư để có thêm thu nhập và rèn cho mình sự chủ động trong cuộc sống. Đến tháng 8 vừa qua, Trà tốt nghiệp ngành Y khoa. Trong lễ tốt nghiệp, cô được ghi nhận là sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khoá học năm 2020-2026.

Sau khi tốt nghiệp, Trà tiếp tục bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú. Đây cũng là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngày nhận tin con đậu bác sĩ nội trú, ông Hải vẫn đang đi làm thợ xây. Biết con đạt kết quả cao, ông vui mừng gọi điện chia sẻ với mọi người. Cả nhóm thợ sau đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại công trường để chúc mừng con gái Thanh Trà.

Ông Hải chia sẻ niềm vui về cô con gái út Thanh Trà.

"Cả nhóm thợ mua đồ về để ăn chúc mừng con gái tôi tại công trường. Tôi vui mừng đến suýt khóc", ông Hải tâm sự.

Những năm qua, bên cạnh công việc xây dựng, ông Hải đảm nhận thêm việc đồng áng vì sức khoẻ người vợ không được tốt. Tuy vậy, vợ chồng ông vẫn cố gắng để việc học của các con không bị ảnh hưởng. Mỗi ngày, ông Hải thường dậy từ khoảng 4h sáng lo việc nhà, sau đó 6h đi xe máy đến công trình. Công việc thợ xây dựng đã gắn với ông từ năm 2000 đến nay.

Theo ông Hải, ngày nắng cũng như mưa, có việc là ông cố gắng đi làm để trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học. Đặc biệt, với ngành Y, thời gian học dài và chi phí cũng không nhỏ, nhưng ông không xem đó là trở ngại mà luôn động viên con cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

Những tấm giấy khen ghi dấu quá trình nỗ lực học tập của Thanh Trà.

“Trước đó Trà có đi làm thêm để có tiền học, nhưng sau này bố cũng động viên cháu cố gắng học, giảm đi làm thêm. Vợ tôi sức khỏe yếu, nhưng thời gian con học tập, nhất là giai đoạn ôn thi bác sĩ nội trú, gia đình không kể những chuyện đó cho con để cháu có thể tập trung và có kỳ thi tốt nhất. Bố mẹ có vất vả một chút nhưng nhìn thấy con có kết quả như vậy rất tự hào”, ông Hải nói.

Người cha chia sẻ, khi Thanh Trà lựa chọn theo chuyên ngành Gây mê hồi sức, vợ chồng ông rất vui và luôn ủng hộ quyết định của con. Đây cũng là hướng đi mà gia đình mong muốn Thanh Trà theo đuổi.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Khê, Thanh Trà sinh ra trong gia đình bố làm nghề xây dựng, mẹ làm nông. Dù điều kiện gia đình còn nhiều vất vả, Trà luôn có ý thức học tập, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích nổi bật trong quá trình học tập, đặc biệt là kết quả đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú - Trường Đại học Y Hà Nội.