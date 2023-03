Nicolas Cage và mỹ nam “X-men” đối đầu kịch tính trong siêu phẩm "Renfield"

Giật gân, kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước vui nhộn, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện mới mẻ đầy thú về quái vật ma cà rồng khét tiếng nhất lịch sử, và trợ lý của hắn. Kết hợp cùng Cage chính là mỹ nam Nicholas Hoult trong vai nam chính Renfield.

Bộ phim là câu chuyện thời hiện đại đầy kỳ ảo về tên trợ lý trung thành của bá tước ma cà rồng Dracula, thường được gọi với cái tên Renfield. Làm việc dưới trướng một ông chủ tàn bạo và ái kỷ nhất lịch sử, Renfield thường xuyên phải đi thâu tóm con mồi về cho chủ nhân, bằng mọi giá, dù việc đó có suy đồi tới mức nào. Nhưng giờ đây, sau nhiều thế kỷ phục vụ, Renfield mong muốn được tìm hiểu về một cuộc sống nằm ngoài cái bóng tối tăm của ông chủ. Và việc đó sẽ chỉ diễn ra khi anh ta có thể tìm ra cách chấm dứt tình trạng đồng phụ thuộc của mình.

Đoạn trailer mở ra vào thời điểm Renfield được thu nhận bởi Dracula cùng lời hứa hẹn, đi theo ông, Renfield sẽ có cơ hội trở thành một trợ lý xuất sắc. Nhưng cũng ngay tại lúc này, khi Renfield còn phân vân, thì những con người đang cố gắng khuyên ngăn và cho rằng họ sẽ bảo vệ được Renfield đã nhanh chóng bị Dracula hóa thành tro ngay trước mắt cậu. 90 năm sau sự kiện đó, Renfield đã trở thành một tay sai chuyên nghiệp và hết mình trong việc phụng sự, nuôi dưỡng cơn đói khát của ma cà rồng Dracula.

Khung cảnh sau đó là câu chuyện được nối tiếp từ trailer đầu tiên, Renfield đã tình cờ trở thành anh hùng ở thế giới con người khi thành công sử dụng năng lực khác người của mình để cứu giúp họ khỏi một vụ tấn công. Cũng tại đây, anh chàng gặp gỡ cô cảnh sát tốt tính lần đầu tiên, và họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Renfield đã kể hết với cô về nghề nghiệp của mình, rằng anh làm việc cho Dracula “xịn”, một kẻ được coi là Bóng tối, là Chúa tể cái chết. Công việc hàng ngày của anh, ngoài việc cung cấp “thực phẩm” con người, thì anh còn làm nhiều vặt khác, đến cả việc giặt cái áo choàng cũng đến tay anh.

Không muốn phải làm những việc trái với lương tâm, không muốn bị ngược đãi, muốn tìm đến hạnh phúc mình xứng đáng được hưởng, Renfield cuối cùng đã lấy hết dũng cảm, quyết định đối mặt với Dracula để xin nghỉ việc, như lời cô cảnh sát khuyên bảo. Nhưng tên ma cà rồng tàn bạo đã phủi bay đi những nỗi niềm đó của Renfield, rằng anh chỉ xứng với khổ sở, và cử một đội quân tử thần tới trừng phạt anh vì đã phản bội.

Dracula còn tìm đến tận cửa, nơi Renfield đang ở cùng một hội bàn tròn tư vấn tâm lý, và ra tay tàn bạo với từng người một. Quyết tâm chấm dứt, một loạt những pha hành động đã mắt và cực kịch tính được hé lộ gần cuối trailer, khi Renfield đối đầu với Dracula, và cả một đội quân mà ông ta điều khiển. Liệu tên bá tước bất tử sẽ bị khuất phục và liệu Renfield có thể tự làm chủ cuộc đời mình?

Renfield Tay Sai Của Quỷ được đạo diễn bởi Chris McKay, người trước đây đã chỉ đạo The LEGO Batman Movie và The Tomorrow War. Samantha Nisenboim là nhà điều hành sản xuất bộ phim cùng với Todd Lewis. Kịch bản dựa trên ý tưởng từ Robert Kirkman, người đồng sáng tạo truyện tranh The Walking Dead và được biên kịch bởi Rick and Morty Ryan Ridley.

Diễn viên chính của bộ phim, nhân vật Renfield được thủ vai vởi Nicholas Hoult. Ngoài những vai diễn nổi bật như The Beast trong các bộ phim X-Men và Peter III trong loạt phim The Great đóng cùng Elle Fanning, anh còn tham dự nhiều bộ phim thành công như Mad Max: Fury Road (2015), Tolkein (2018), Those Who Wish Me Dead (2021). Gần đây, anh đóng vai chính trong bộ phim hài đen – kinh dị The Menu (2022).

Renfield Tay Sai Của Quỷ còn có sự tham gia của diễn viên Awkwafina trong vai Rebecca Quincy, một cảnh sát giao thông, người đã thu hút được ánh mắt của Renfield và cho anh can đảm để thay đổi cuộc đời. Nữ diễn viên gốc Á thường xuyên tham dự các bộ phim thuộc thể loại hài, hành động như Ocean's 8 (2018), Crazy Rich Asians (2018) và Shang-Chi and the Legend of Ten Rings (2021). Cạnh đó, diễn viên Shohreh Aghdashloo (The Expanse) và Ben Schwartz (The Afterparty) cũng xuất hiện trong phim.

RENFIELD TAY SAI CỦA QUỶ (tựa gốc: RENFIELD) dự kiến khởi chiếu 14/04.