Trường có điểm trung bình xét tuyển 26,3

Đó là Trường THCS Cầu Giấy, một trong những trường chất lượng cao của Hà Nội. Điểm trung bình xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm nay của học sinh trường này đạt ở mức 26,3, trung bình 8,76 điểm/môn.

Trong đó, điểm trung bình từng môn cũng rất ấn tượng.

Cụ thể, Ngữ văn có điểm trung bình là 8,43; Toán có điểm trung bình là 8,53 và môn tiếng Anh có mức điểm trung bình cao khủng là 9,3.

Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Trường THCS Cầu Giấy có 2 học sinh đạt mức điểm 28,75.

Kết quả thi tuyển lớp 10 của học sinh THCS Cầu Giấy năm nay.

Ngoài dự kỳ thi chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh trường này cũng đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên. Theo thống kê của trường, tính đến thời điểm này đã có 367/444 học sinh trúng tuyển vào trường chuyên với tổng số gần 800 lượt.

Trường THCS Cầu Giấy triển khai theo mô hình giáo dục chất lượng cao, hằng năm kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào học sinh để tuyển sinh. Năm học này, trường tuyển 440 chỉ tiêu nhưng có tới 5.500 thí sinh dự thi, tỉ lệ chọi khoảng 1/12,5.

Trường có điểm xét tuyển trung bình 8 điểm/môn

Trường THCS Giảng Võ có điểm xét tuyển trung bình 3 môn thi của học sinh đạt 24, tương đương 8 điểm/môn. Trong đó, môn Ngữ văn có điểm trung bình cao nhất với 8,13 điểm; tiếp đến là Ngoại ngữ 8,08 điểm và Toán 7,79 điểm.

Trong đó, có 148 học sinh đạt từ 26 điểm trở lên, chiếm gần 30% số học sinh dự thi. Đây là mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào nhóm 3 trường THPT công lập có điểm chuẩn cao nhất của Hà Nội. Trong số này, 47 học sinh đạt trên 27 điểm, tương đương trung bình trên 9 điểm/môn.

Trường THCS Giảng Võ có kết quả thi lớp 10 chuyên và không chuyên ấn tượng.

Theo kết quả tuyển sinh được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tối 19/6/2026, tỷ lệ học sinh khối 9 Trường THCS Giảng Võ trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt 91,6%.

Đặc biệt, toàn trường có 252 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, trong đó 51 lượt học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Em Nguyễn Phương Nguyên, học sinh lớp 9P, đạt kết quả cao nhất ở bài thi chuyên với 9,3/10 điểm, tổng điểm xét tuyển 45,85.

Trường THCS Giảng Võ là trường công lập tuyển sinh theo tuyến và không được kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh đầu vào.



Trường có điểm trung bình hơn 8 điểm/môn

Trường THCS Trần Duy Hưng năm nay có điểm xét tuyển trung bình đạt 24.57 điểm (8,19 điểm/môn).

Trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 8.17 điểm️.

Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 8,47 điểm.

Điểm trung bình môn Toán đạt 7,91 điểm.

Điểm trung bình môn và điểm xét tuyển của học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng.

Trường này năm nay cũng có tới 100 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên.

Bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kỳ thi là một cuộc hành trình vượt vũ môn đầy thử thách với học sinh cuối cấp.

Sau những tháng ngày miệt mài bên trang vở, những đêm thức khuya đầy căng thẳng, và cả những giọt mồ hôi rơi trong những ngày hè đỏ lửa, ... các em đã chạm tay vào "trái ngọt". Đây chính là kết quả của ý chí, nghị lực kiên cường và khát vọng tuổi 15 đầy rực rỡ.

THCS Trần Duy Hưng là trường công lập, từ trước đến nay tuyển sinh theo tuyến và không được kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào học sinh.

Trường tư có nhiều học sinh trung bình 9 điểm/môn

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cũng có kết quả thi tuyển lớp 10 xuất sắc.

Điểm trung bình 3 môn của toàn bộ học sinh khối 9 đạt mức 26.04, vượt qua mức điểm chuẩn cao nhất của trường công lập trong thành phố Hà Nội.

Theo thống kê, có 61 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán; 52 học sinh đạt từ 9 điểm môn Ngữ văn; 243 học sinh đạt từ 9 điểm môn Tiếng Anh.

Điểm trung bình xét tuyển và trung bình các môn của Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh.

Đặc biệt, năm nay trường này có tới 69 học sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên, tương đương trung bình 9 điểm mỗi môn.

Em Lê Huy Bách, lớp 9A3 giành mức điểm ấn tượng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là 29 điểm

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, có 124 lượt học sinh của Trường Lương Thế Vinh trúng tuyển vào các trường chuyên.

Ba học sinh đã cùng lúc trúng tuyển vào 4 trường chuyên gồm: Em Nguyễn Ngọc Linh B, lớp 9A0 đỗ Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An.

Em Nguyên Hà An, lớp 9A0 trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ.

Em Trần Hà Anh trúng tuyển vào THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên ĐH Sư phạm, Sơn Tây, Nguyễn Huệ....

Trường có điểm xét tuyển trung bình 25,6

Trường TH, THCS, THPT Ngôi Sao - Hoàng Mai năm nay tiếp tục ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên.

Tổng điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 không chuyên của học sinh đạt 25,6 trung bình 8,54 điểm/ môn.

Trong đó, trung bình môn Toán đạt 8,36 điểm, Ngữ Văn đạt 8,20 điểm, Tiếng Anh đạt 9,08 điểm.

Bên cạnh đó, còn có 56 lượt đỗ vào các trường chuyên. Trường TH, THCS, THPT Ngôi Sao - Hoàng Mai là trường tư thục.



Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi. Kết quả điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào lớp 10 cho thấy, trường có mức điểm cao nhất là 26, thấp nhất là 8,5.