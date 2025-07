Quả Ackee

Đây là một loại quả giàu vitamin A và protein rất được người Jamaica ưa thích. Nhưng, bạn cần lưu ý khi ăn quả Ackee, phải ăn trước khi nó chín muồi, không được ăn hạt của nó hoặc để vỏ tiếp xúc với hạt. Trong hạt quả Ackee có một chất độc làm ngăn chặn quá trình sản sinh đường gluco, làm giảm lượng đường trong máu và có thể gây tử vong.

Khoai mì

Một số nền ẩm thực chế biến loại củ này thành món nghiền hoặc bánh, nhưng chỉ sau khi nấu chín kỹ. Khi nhai, khoai mì sống sẽ giải phóng enzyme linamarase, chuyển hóa một hợp chất trong củ thành chất độc xyanua.

Cá nóc Nhật (Fugu)

Cá nóc Nhật Fugu bị cấm ở Mỹ bởi nó là một trong những loại thực phẩm độc nhất trên thế giới. Nếu không được nấu chín, cá nóc có thể độc gấp 1.200 lần xyanua, một hợp chất cực độc.

Trong gan và nội tạng của cá nóc có chứa chất độc tetrodotoxin, đây là một loại chất độc mà chưa có thuốc giải. Đối với người Nhật, nhất là ở thành phố Shimonoseki thì cá nóc là một món ăn tuyệt hảo. Cá nóc được người dân ở đây chế biến thành nhiều món ăn ngon như sashimi, chiên, luộc hay nấu với miso.

Bạch tuộc sống

Bạch tuộc là một trong những động vật thông minh nhất trên Trái đất, nó có bộ não khác trong hệ thống thần kinh. Những xúc tu (râu) vẫn hoạt động cho dù đã bị cắt rời.

Người dân tại Hàn Quốc có truyền thống ăn bạch tuộc sống. Người ta cắt nhỏ bạch tuộc, nhúng vào nước sốt đậu nành hoặc dầu vừng sau đó thưởng thức. Con bạch tuộc chưa kịp chết đã bị đưa vào miệng, lúc này các xúc tu vẫn hoạt động, nó có thể bám vào cổ họng gây nghẹt thở.

Trung bình tại Hàn Quốc mỗi năm có 6 ca tử vong do ngạt thở vì ăn bạch tuộc sống. Thậm chí có những trường hợp xúc tu từ khoang miệng leo lên khoang mũi.

Pho mát thối Casu Marzu

Loại pho mát này được lên men bởi giòi sống, không dành cho người "yếu tim" hoặc mắc bệnh dạ dày.

Pho mát thối được chế biến từ sữa cừu. Trong quá trình lên men đã có nhiều ấu trùng ruồi sinh sống. Giòi làm pho mát lên men nhanh hơn. Khi nó gần như nhão, người ta mới ăn. Lúc này, hàng ngàn ấu trùng ruồi vẫn còn trong pho mát, khi ăn pho mát, thực khách có thể còn bị giòi nhảy từ đĩa thức ăn vào mặt. Để tránh cho mắt khỏi bị tổn thương, khi ăn pho mát Casu Marzu người ta thường đeo kính.

Phô mai chưa tiệt trùng

Phô mai được làm từ sữa thô (sữa không nguyên chất) do đó, nó có thể chứa tất cả tác nhân gây bệnh và vi khuẩn có hại trong thực phẩm, gây ra các bệnh nguy hiểm. Các loại phô mai chưa tiệt trùng đã bị cấm ở Mỹ.

Hạt điều sống

Khi còn sống, hạt điều chứa urushiol, một chất có thể gây tử vong nếu ăn với số lượng lớn.

Hákarl - cá mập lên men

Cá mập Greenland chứa hàm lượng urê và trimethylamine oxit cao. Do đó, chúng được chế biến bằng cách treo cho khô hoặc chôn trong đất từ 3 đến 5 tháng, theo Seabourn Current. Theo Viện An toàn Thực phẩm Canada, ăn số lượng thịt đủ nhiều có thể gặp các vấn đề về đường ruột, suy nhược thần kinh, co giật hoặc tử vong.

Đại hoàng

Bạn có thể tìm thấy loại rau màu hồng tươi này trong bánh nướng và mứt, nhưng không nên dùng lá của nó để nấu nướng vì chúng chứa axit oxalic. Ăn quá nhiều axit oxalic có thể gây tử vong.

Quả cơm cháy

Có nguồn gốc từ Canada, quả cơm cháy trông rất ngon và an toàn khi được nấu chín đúng cách. Chúng thường được sử dụng làm thực phẩm bổ sung, rượu vang, trà, mứt và bánh nướng.

Tuy nhiên, lá, cành và hạt có chứa hàm lượng chất glycoside cyanogen có thể gây tử vong. Ăn quả cơm cháy chưa chín hoàn toàn hoặc chưa được lọc đúng cách có thể gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy nặng và buồn nôn. Tiêu thụ chúng với số lượng lớn có thể gây bệnh nghiêm trọng hoặc co giật.