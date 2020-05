Những thực phẩm nấu chín mất hết chất, ăn sống "tốt gấp tỷ lần"

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần ăn 100 g ớt chuông đỏ đã có thể đảm bảo lượng vitamin C khuyến nghị. Tuy nhiên nhiệt sẽ phá hỏng vitamin C. Ảnh minh họa: Internet