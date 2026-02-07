Những thay đổi về lương và thưởng cho giáo viên, nhân tài từ năm 2026: Ai được tăng 150% thu nhập?

Bước sang năm 2026, hệ thống chính sách về tiền lương và chế độ đãi ngộ dành cho đội ngũ nhà giáo cùng những người có tài năng trong khu vực công đã có những điều chỉnh mang tính đột phá. Những thay đổi này không chỉ nhằm mục đích cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức mà còn khẳng định sự trọng dụng của Nhà nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất là mức thu nhập tăng thêm lên tới 150% dành cho các đối tượng đặc thù và cơ chế thưởng tết từ quỹ lương 10% theo quy định mới, giúp tạo động lực mạnh mẽ cho những người cống hiến trong ngành giáo dục và các cơ quan nhà nước.

Chế độ thu nhập tăng thêm 150% dành cho người có tài năng

Theo quy định tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng đã có sự điều chỉnh đáng kể về mức hỗ trợ tài chính. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị của Đảng và Nhà nước sẽ được hưởng chế độ thu nhập tăng thêm lên tới 150%.

Đối với những trường hợp đã được tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP cũ với mức hỗ trợ 100% trước đó, nếu chính sách mới tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP có lợi hơn thì sẽ được áp dụng điều chỉnh tương ứng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và tăng sức hấp dẫn cho khu vực công trong việc thu hút nhân tài.

Ảnh minh họa

Quy định mới về việc xếp lương khởi điểm cho nhân tài

Một điểm mà các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ cần đặc biệt lưu ý khi tham gia tuyển dụng từ năm 2026 là quy định về xếp lương theo Luật Cán bộ, công chức 2025 và Nghị định 170/2025/NĐ-CP. Khác với trước đây, các văn bản pháp lý mới hiện nay không quy định việc xếp lương bậc cao hơn đối với người có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ tại thời điểm tuyển dụng mới.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc dù đã có bằng thạc sĩ ở thời điểm được tuyển dụng theo Nghị định 179/2024/NĐ-CP vẫn sẽ được xếp lương bậc 1 với hệ số 2,34 thuộc ngạch công chức của vị trí việc làm tương ứng. Điều này đòi hỏi người trẻ có tài năng cần tập trung vào sự thăng tiến thông qua năng lực thực tế và các kỳ thi nâng ngạch trong quá trình công tác.

Cơ chế thưởng Tết từ quỹ tiền thưởng 10% theo nghị định 73

Bên cạnh tiền lương, chính sách thưởng Tết năm 2026 dành cho giáo viên và viên chức cũng trở nên minh bạch và hấp dẫn hơn nhờ Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Mỗi cơ sở giáo dục hiện nay được phép lập quỹ tiền thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương của danh sách trả lương, không bao gồm các loại phụ cấp. Khoản quỹ này được dùng để thưởng định kỳ cuối năm hoặc thưởng đột xuất dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Việc áp dụng quỹ thưởng này giúp thay thế cho các khoản thưởng tự phát trước đây, giúp những giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy có thể nhận được mức tiền thưởng Tết xứng đáng, tương đương với hệ số đánh giá công việc của mình.

Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo từ năm 2026

Song hành với việc cải thiện thu nhập, tiêu chuẩn về đạo đức và ứng xử của nhà giáo cũng được chuẩn hóa thông qua Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/1/2026. Quy định mới yêu cầu nhà giáo phải có thái độ mẫu mực, không phân biệt đối xử và tuyệt đối không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện hay vụ lợi cá nhân.

Việc vi phạm các quy tắc ứng xử này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn là căn cứ để các cơ quan quản lý xem xét việc xếp loại, khen thưởng và thậm chí là xử lý kỷ luật. Sự kết hợp giữa đãi ngộ xứng đáng và kỷ luật nghiêm minh kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường giáo dục chất lượng cao, nơi nhà giáo yên tâm cống hiến và phát triển sự nghiệp.