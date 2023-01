Những thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới năm 2022

Những tòa nhà chọc trời tại thành phố New York - Ảnh: SCMP

Cụ thể, khu vực Bắc Mỹ có đến 7 thành phố lọt vào danh sách những thành phố giàu có nhất thế giới. Đặc biệt, chỉ riêng nước Mỹ đã có đến 5 thành phố gồm New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago và Houston.



Ở lần xếp hạng gần nhất, New York xếp ở vị trí đầu bảng và hiện có khoảng 345.600 triệu phú đang cư trú tại đây, với tổng tài sản tư nhân của các cư dân New York cũng vượt quá 3.000 tỉ USD.

New York cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty, tập đoàn có mặt trong danh sách 500 tập đoàn hàng đầu trên thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp. Không những vậy, New York còn là trung tâm tài chính lớn của Mỹ với hai sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới là NYSE và NASDAQ.

Châu Á là khu vực có nhiều triệu phú thứ hai trên thế giới sau Bắc Mỹ, với những thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), Singapore (Singapore), hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), Hong Kong và Seoul (Hàn Quốc).

Trong đó, Tokyo là trung tâm kinh tế của Nhật Bản và là một trong những thành phố quan trọng nhất về kinh tế và tài chính của thế giới. Việc sở hữu 304.900 triệu phú đã đưa Tokyo trở thành thành phố có nhiều triệu phú thứ hai trên thế giới chỉ sau New York.

Một đại diện khác từ châu Á cũng có mặt trong top 5 thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới là Singapore (Henley & Partners xem Singapore là thành phố vì có dân số và diện tích nhỏ) với khoảng 249.800 triệu phú.

Quốc đảo sư tử là một trong những quốc gia có mật độ gia đình triệu phú cao nhất châu Á, với hơn 5% gia đình có ít nhất 1 triệu USD tài sản ròng. Hệ thống kinh tế phát triển mạnh mẽ, môi trường kinh doanh thân thiện, hệ thống chính trị ổn định, tỉ lệ tội phạm thấp đã giúp Singapore thu hút được nhiều gia đình giàu có đến với đất nước này.

Châu Âu xếp ở vị trí thứ ba với 5 thành phố gồm London (Anh), Frankfurt (Đức), Zurich và Geneva (Thụy Sĩ), và Paris (Pháp).

London từng là một trong những thành phố giàu có nhất thế giới trước đây. Nhưng do nhiều triệu phú rời bỏ thành phố này trong thập kỷ qua khiến thủ đô Vương quốc Anh chỉ còn khoảng 272.400 triệu phú.

Ngoài ra còn có 2 đại diện đến từ châu Đại Dương và cả hai thành phố này đều nằm trong lãnh thổ nước Úc là Sydney và Melbourne.

Những thành phố có số lượng triệu phú tăng nhanh nhất thế giới

Công ty Henley & Partners cũng công bố kết quả khảo sát các thành phố có số lượng triệu phú tăng nhanh nhất trong năm 2022, với sự xuất hiện của những thành phố thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) như Riyadh, Sharjah, Dubai, Luanda, Abu Dhabi, Doha hay Lagos.

Những thành phố với ngành công nghiệp dầu khí phát triển mạnh mẽ đã trở thành một thỏi nam châm thu hút hơn 4.000 triệu phú trong năm 2022.

Các thành phố với chính sách thuế thân thiện như Texas hay Florida của Mỹ cũng ghi nhận nhiều công ty, tập đoàn di chuyển trụ sở chính đến đây, dẫn đến số lượng triệu phú tăng lên nhanh chóng.

Trong tương lai, để có thể trở thành nơi thu hút những người có thu nhập cao, các thành phố cần phải áp dụng hệ thống thuế thân thiện cùng với những tiêu chí khác như chất lượng cuộc sống, giáo dục an toàn và khả năng tiếp cận các tiện ích mà giới nhà giàu đánh giá cao.