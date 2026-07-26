Chính phủ ban hành Nghị định 176 ngày 19/5/2026 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026.

Các đối tượng được áp dụng chính sách mới

Nghị định này áp dụng đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân; các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi tại Nghị định này phải ký cam kết với chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân, cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) và cơ quan cử đi học trước khi được cử đi đào tạo.

Trường hợp các ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân có quy định trong các văn bản khác nhau thì giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

Miễn học phí, và cấp sinh hoạt phí hàng tháng

Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước, Nghị định quy định như sau:

Ngoài ra, được cấp học bổng khuyến khích bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá; 2,0 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi; 2,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc. Việc xét cấp học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét 2 lần;

Được cung cấp miễn phí giáo trình đào tạo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài nếu sinh viên trong năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực giỏi trở lên;

Được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Đối với học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ:

Được miễn học phí;

Được ở ký túc xá miễn phí;

Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở cho học viên cao học và 5,0 lần mức lương cơ sở cho nghiên cứu sinh. Mỗi năm cấp sinh hoạt phí 12 tháng;

Được hỗ trợ kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của một bài báo khoa học thuộc các chuyên ngành điện hạt nhân theo nội dung của luận văn, luận án được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Được cung cấp miễn phí giáo trình, sách chuyên khảo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được xem xét cử tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước và nước ngoài. Kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được ưu tiên chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở có nội dung theo đề tài nghiên cứu của luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài trong năm cuối của chương trình đào tạo. Chi phí thực tập do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được giữ nguyên tiền lương và các chế độ hiện hành đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức được cơ quan quản lý cử đi học;

Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ