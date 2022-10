Những sao nam Hàn Quốc chuyên đóng vai phụ

1. Oh Jung Se

Oh Jung Se được giới chuyên môn nhận xét là một trong những diễn viên kỳ cựu tài năng trong ngành phim ảnh Hàn Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, diễn xuất không phải là chuyên ngành mà nam diễn viên sinh năm 1977 này theo học. Nhờ sự bén duyên với sân khấu kịch, đồng thời luôn cố gắng và nỗ lực trong việc học hỏi, trau dồi khả năng diễn xuất mà tài năng của Oh Jung Se dần được công nhận. Đặc biệt, danh tiếng của anh nổi khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, với hai vai diễn trong phim Điên thì có sao? và Khi hoa trà nở. Với sự ấn tượng trong diễn xuất, Oh Jung Se đã xuất sắc giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2020.

2. Kang Ki Young

Gây ấn tượng mạnh với lối diễn hài hước, tinh nghịch, Kang Ki Young là nam diễn viên chuyên đóng vai phụ đình đám nhất xứ Hàn. Anh được mệnh danh là “Ông hoàng vai phụ” khi đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ trong những bộ phim nổi tiếng như: Hai thế giới, Khi nàng say giấc, Tiên nữ cử tạ, Thư ký Kim sao thế?... Hơn 10 năm qua, dẫu chỉ đóng những vai phụ bên cạnh tuyến chính, nhưng hình ảnh và vai diễn của Kang Ki Young chưa bao giờ mờ nhạt trong mắt công chúng. Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, anh đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại MBC Drama Awards năm 2018; và giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 12 năm 2019.

3. Jang Hyun Sung

Dù chỉ đóng hầu hết là những vai phụ, nhưng diễn xuất của Jang Huyn Sung lại luôn khiến khán giả phải thán phục. Nam diễn viên sinh năm 1970 cũng thử sức trong rất nhiều vai diễn với màu sắc khác nhau, nhưng dẫu là người tốt hay kẻ xấu, tốt bụng hay gian manh, xảo quyệt, anh đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Tuy trên phim dữ tợn là vậy, nhưng ngoài đời, Jang Huyn Sung lại được biết tới là một người có tính cách vui vẻ, thân thiện và luôn khuấy động không khí nơi phim trường nên luôn nhận được sự yêu quý từ đồng nghiệp.

4. Kim Won Hae

Nhờ diễn xuất đa dạng từ phản diện cho đến chính trực, thậm chí là cả hài hước, Kim Won Hae luôn khiến người xem nổi da gà vì độ hợp vai và tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình. Theo thống kê, nam diễn viên trung bình thường đóng khoảng 8 phim truyền hình và 1-2 phim điện ảnh mỗi năm. Tuy đó đều là những vai diễn phụ nhưng ấn tượng mà nhân vật do nam diễn viên thủ vai thì không bao giờ mờ nhạt trong mắt công chúng. Strong Woman Do Bong Soon, Signal, The Fiery Priest, While You Were Sleeping, Hwarang... đều là những bộ phim có sự góp mặt xuất sắc của Kim Won Hae. Nhờ tài năng và sự cống hiến của mình, anh đã giành được giải thưởng vai diễn phụ xuất sắc nhất của SBS Drama Awards năm 2017 và KBS Drama Awards năm 2018.

5. Ha Do Kwon

Ha Do Kwon từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Đại học Quốc gia Seoul - một ngôi trường danh giá, đứng đầu Hàn Quốc và làm giảng viên dạy hát trong nhiều năm. Tuy mới chỉ bắt đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ năm 2016, nhưng những vai diễn của anh đều để lại những dấu ấn nhất định cho bộ phim. Vai diễn thành công và ấn tượng nhất phải kể đến thầy giáo dạy thanh nhạc tại trường nghệ thuật Cheong Ah - Ma Doo Gi, trong bộ phim Cuộc chiến thượng lưu (phần I và II). Đây là bộ phim đạt kỷ lục người xem của đài SBS, khiến cho tên tuổi của Ha Do Kwon cũng được công chúng biết tới nhiều hơn.

6. Kim Sang Ho

Kim Sang Ho là một trong những gương mặt quá quen thuộc đối với bất kỳ ai theo dõi nhiều bộ phim Hàn Quốc. Nam diễn viên sinh năm 1970 có trong tay một gia tài phim đồ sộ, với 42 phim điện ảnh, 22 phim truyền hình chỉ trong hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn. Vai diễn ấn tượng với khán giả Việt Nam là Bae Man Duk - bạn thân của Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) trong bộ phim Thợ săn thành phố. Nhờ sự nỗ lực và thử sức nhiều vai diễn không ngừng nghỉ, Kim Sang Ho đã dành được giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 28.

7. Kwak Si Yang

Kwak Si Yang cũng xuất thân với vai trò là người mẫu lấn sân sang diễn xuất nhưng không có được nhiều thành công. Tuy được công chúng đánh giá cao về ngoại hình khi nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng và diễn xuất đa dạng, nhưng anh vẫn chưa từng xuất hiện trong vai chính. Bộ phim Oh my ghost (2015) là một bước đệm quan trọng, đưa tên tuổi của Si Yang tới gần hơn với công chúng. Tuy không có cơ hội được thử sức ở nhiều bộ phim, nhưng nam diễn viên luôn làm tốt vai diễn của mình. Anh đã nhận được giải thưởng “Diễn viên mới” năm 2016 tại hai lễ trao giải Asia Artist Awards và SBS Drama Awards.

8. Im Ju Hwan

Tuy bước chân vào làm diễn viên từ năm 2004, nhưng phải 5 năm sau đó với vai diễn chính trong bộ phim Chuyện tình đảo Tamra, tên tuổi Im Joo Hwan mới thật sự được nhận nhiều sự quan tâm đến từ công chúng. Tuy nhiên nổi danh chưa được bao lâu, nam diễn viên lại bị vướng vào bê bối sử dụng chất cấm khiến cho sự nghiệp của anh chàng theo đó cũng "tụt dốc không phanh". Phải đến năm 2015 cho đến nay, Im Joo Hwan mới có thể lấy lại được phong độ và dần khẳng định lại tên tuổi của mình. Tuy nhiên, những vai diễn anh nhận được hầu hết là những vai diễn phụ, đặc biệt là những vai diễn ngược tâm, số nhọ và phản diện. Hy vọng trong thời gian tới, Im Joo Hwan có thể có cho mình một vai diễn chính sáng giá trong sự nghiệp diễn xuất.