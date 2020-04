Những nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "gừng càng già càng cay" của showbiz Việt

Xinh đẹp, duyên dáng trên sân khấu, dùng cả cuộc đời đem tới niềm vui, tiếng cười cho khán giả Việt, họ là những nữ nghệ sĩ gạo cội dù có lớn tuổi tới đâu thì cũng không bao giờ bị người hâm mộ bỏ rơi. Bởi lẽ, danh tiếng của họ được tạo dựng nhờ tài năng chứ không phải từ những scandal.

Việt Hương

Trước khi trở thành ngôi sao truyền hình quyền lực nhất nhì ở thời điểm hiện tại của làng giải trí Việt, ít ai biết rằng Việt Hương từng có tuổi thơ buồn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương yêu gia đình. Việt Hương sinh ra trong gia đình nghệ thuật, cha cô là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, mẹ là Huỳnh Kiều Oanh. Cha mẹ Việt Hương chia tay chỉ sau 3 tháng nữ nghệ sĩ chào đời.

Cái tên Việt Hương liên tục xuất hiện trên màn ảnh truyền hình với vai trò giám khảo, MC của các gameshow ăn khách như Cười xuyên Việt, Bí mật đêm Chủ nhật, Ơn giời cậu đây rồi, Thách thức danh hài, Người bí ẩn, Hội ngộ danh hài…

Sự nghiệp điện ảnh của Việt Hương cũng đáng nể, bất chấp việc cô không còn trẻ và showbiz cạnh tranh ngày càng gay gắt. Những bộ phim ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Đời Như Ý, Duyên Trần Thoát Tục, Cưới Chạy, Tía tui là cao thủ... Dù thành công nhưng Việt Hương không kiêu căng mà luôn giúp đỡ người khó khăn, chính vì thế cô được biết đến là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì showbiz.



Hồng Vân

NSND Hồng Vân tên đầy đủ là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966 quê ở xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Cô được biết đến là một diễn viên, diễn viên hài, đạo diễn sân khấu nổi tiếng người Việt Nam.

NSND Hồng Vân được biết đến với danh xưng “bà bầu” bởi gần 20 năm qua chị gắn bó đắm đuối với sân khấu kịch, là một trong những tên tuổi quan trọng của sân khấu Sài Gòn thời hoàng kim. Dù tài năng được xếp vào hàng “cây đa cây đề”, NSND Hồng Vân lại dành nhiều ưu tiên cho việc đào tạo, lăng xê tên tuổi của lớp diễn viên trẻ.

Gần đây, NSND Hồng Vân khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ đoạn tâm thư chia sẻ việc cô phải đóng cửa "đứa con tinh thần" 14 năm của mình - sân khấu kịch Superbowl. Thế nhưng, điều đó không làm cho hào quang của nữ nghệ sĩ tài năng bị lu mờ. NSND Hồng Vân rất đắt show. Gương mặt của nữ nghệ sĩ luôn đảm bảo lượng “rating” cho các chương trình truyền hình thực tế Việt.

Chiều Xuân



Sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật nữ NSƯT Chiều Xuân có cha là NSND - đạo diễn danh tiếng Đức Đọc. 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, nghệ sĩ Chiều Xuân sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ ở cả ba lĩnh vực sân khấu - điện ảnh và truyền hình. Nghệ sĩ Chiều Xuân tham gia đầu tư vào điện ảnh nhiều năm nay, hoạt động rộng khắp cả hai miền Bắc Nam.

Hiện tại, ở tuổi gần 50, nghệ sĩ Chiều Xuân viên mãn cả về sự nghiệp và đời sống. Cô con gái đầu Hồng Mi sau khi đi du học ở Pháp về, bắt đầu tạo lập cuộc sống với công việc kinh doanh. Hồng Khanh, cô bé có thiên hướng âm nhạc, từng “gây bão” ở Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên ngày càng thông minh, học giỏi. Hiện nay, chị giữ chức giám đốc của hai công ty sản xuất phim tư nhân.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng được mệnh danh “người đàn bà không tuổi” của màn ảnh Việt, đồng thời liên tục có những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Gần đây, khi đã ở tuổi U60, Chiều Xuân lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, đầy gợi cảm với loạt hình bikini siêu quyến rũ.

Như Quỳnh

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954, là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam với vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Nữ nghệ sĩ là con gái của cặp danh ca cải lương Chuông Vàng Tiêu Lang - Kim Xuân. Bởi thế không ngạc nhiên khi thành công trong điện ảnh đến với bà rất sớm, khi mới 20 tuổi với vai diễn cô Nết trong “Đến hẹn lại lên”.

Năm 1988, Như Quỳnh được phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2007 nhận danh hiệu NSND. Cuối năm 2007, nghệ sĩ Như Quỳnh còn giành giải thưởng Diễn viên nước ngoài xuất sắc Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim 64 tập Cô dâu Vàng.

Hiện tại, NSND Như Quỳnh đã bước dần về ngưỡng 70 nhưng bà vẫn say sưa cống hiến cho nghệ thuật và là gương mặt đắt khách trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng khả năng hóa thân đa dạng là lý do NSND Như Quỳnh chưa khi nào hết thời bất chấp tuổi tác ngày càng lớn.



Hương Bông

NSND Lan Hương sinh năm 1961 (thường được gọi là Hương Bông để phân biệt với Lan Hương “Em bé Hà Nội”) là lứa diễn viên khóa I của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong sự nghiệp sân khấu - điện ảnh của mình, nữ nghệ sĩ từng tham gia hàng chục vai diễn lớn nhỏ.

Thế nhưng, điểm bùng nổ tên tuổi của NSND Lan Hương lại là vai diễn bà Phương trong “Sống chung với mẹ chồng” khi nữ nghệ sĩ đã bước sang tuổi 55. Vai diễn khiến NSND Lan Hương thể hiện tài năng diễn xuất gạo cội, đồng thời ghi dấu hình ảnh “bà mẹ chồng quốc dân” trong lòng công chúng. Ở tuổi 58, NSND Lan Hương ngày càng đắt show phim ảnh, truyền hình và quảng cáo.

Có thể nói gia đình NSND Lan Hương là một gia đình mẫu mực trong cả gia tộc có 4 thế hệ cùng chung sống với nhau. Dù vậy cuộc sống của gia đình nữ nghệ sĩ vẫn đơn giản và hài hòa, luôn luôn quan tâm lo lắng cho người khác. Về người bạn đời, với NSND Lan Hương sau 10 năm yêu nhau và tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân, cuộc sống hôn nhân giờ đây cũng đã kéo dài hơn 30 năm. Với NSND Lan Hương, nghệ sĩ Đỗ Kỷ vừa là người chồng, vừa là người bạn tri kỉ, vừa là đồng nghiệp, ở bên người chồng ấy chị thấy rất bình an và yên tâm. Có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay cũng là do một phần do chị học được từ cách bao dung độ lượng từ cha mẹ chị.