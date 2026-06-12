Mỗi tháng nhận lương, trích ra một phần tiền để mua vàng là thói quen của không ít người. Những người duy trì được việc mua vàng này thường chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Thường xuyên canh giá vàng, dù giá tăng hay giá giảm, họ đều có phần lo lắng, bất an vì sợ lỗ, sợ bỏ lỡ “thời điểm vàng”.

Nhóm thứ hai: Có tiền là mua vàng, mua xong kệ biến động giá vàng, không quan tâm cho lắm, gọi là thờ ơ cũng chẳng sai.

Với nhóm thứ nhất, hẳn ai cũng biết đó là tâm lý FOMO, thường thấy trong bất kỳ thị trường nào. Còn với nhóm thứ hai, câu hỏi đặt ra là: Tại sao họ lại mua vàng và thờ ơ với biến động giá vàng đến vậy? Câu trả lời thực ra không có gì khó hiểu.

Vàng là tài sản duy nhất “trong tầm tay”

Với không ít nhân viên văn phòng và người trẻ ở Trung Quốc, việc dành một phần lương để mua vàng đơn giản chỉ là cách giữ tiền, bởi số tiền đó nếu để trong tài khoản rất dễ bị chi tiêu hết, đồng thời, tiềm lực tài chính của họ cũng không đủ lớn để mua nhà, mua xe hay đầu tư vào những tài sản giá trị hơn.

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Wang Jin, một lập trình viên đang làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một trong số những người có tư duy như vậy khi mua vàng. Suốt hơn một năm qua, cứ đến ngày nhận lương, anh lại mua một “hạt đậu vàng” và cất giữ cùng những món đã tích lũy trước đó. Dù giá vàng có tăng hay giảm, thì một “hạt đậu vàng” mỗi tháng vẫn trong khả năng mua của Wang Jin, trung bình khoảng 1.100 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng).

So với việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua vàng miếng hay thỏi vàng, những sản phẩm có giá trị nhỏ như vậy phù hợp hơn với khả năng tài chính của người trẻ. Wang Jin cho biết việc mua vàng hàng tháng giúp anh duy trì thói quen tiết kiệm một cách tự nhiên, giống như trước đây nhiều người có thói quen bỏ tiền lẻ vào heo đất.

Lin Wei, 27 tuổi, cũng có lý do tương tự khi chuyển hướng sang tích lũy vàng. Trước đây, cô thường dành tiền để mua túi xách hàng hiệu. Tuy nhiên, sau một thời gian, Lin nhận ra những món đồ này nhanh chóng lỗi mốt và mất giá. Ngược lại, vàng vẫn giữ được giá trị theo thời gian. Còn vàng thì khác. Chính suy nghĩ này khiến Lin dần thay đổi thói quen chi tiêu. Thay vì mua thêm một chiếc túi mới, cô ưu tiên dành tiền cho những món vàng nhỏ nhưng có khả năng giữ giá trị lâu dài hơn.

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Một trường hợp khác là Liu Hua, người bắt đầu tham gia các chương trình tiết kiệm vàng của ngân hàng từ năm 2024. Đến đầu năm 2025, cô đã tích lũy được 25 gram vàng với mức giá trung bình khoảng 815 NDT mỗi gram (khoảng 2,9 triệu đồng/gram). Mục tiêu của Liu không chỉ là tiết kiệm mà còn hướng tới những khoản lợi nhuận ngắn hạn nếu giá vàng tiếp tục tăng. Ngoài vàng vật chất, cô còn mua các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng với tổng giá trị 4.600 NDT (khoảng 16,4 triệu đồng) vào tháng 10/2025.

Câu chuyện của Liu cho thấy nhiều người trẻ hiện nay không còn tiếp cận vàng theo cách truyền thống mà đang kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư, đồng thời phân bổ rủi ro qua nhiều sản phẩm khác nhau.

Mua vàng không phải là trend

Theo báo cáo Chinese Jewellery Retailer Insights 2025, có tới 62% người tiêu dùng trong độ tuổi 18-24 tuổi đang sở hữu vàng (bao gồm hạt đậu vàng, vàng trang sức, vàng miếng) - tăng mạnh so với mức 37% của 5 năm trước. Nhóm khách hàng từ 18 đến 34 tuổi hiện đóng góp hơn 1/3 tổng doanh số vàng trên thị trường.

Zhang Yi - CEO đồng thời là chuyên gia phân tích trưởng của công ty nghiên cứu iiMedia Research, cho rằng: Nhu cầu mua vàng của giới trẻ hiện nay không còn đơn thuần là để bảo toàn tài sản. Những sản phẩm vàng có thiết kế hiện đại và mang tính thời trang đang ngày càng được ưa chuộng. Điều này giúp vàng thoát khỏi “định kiến” chỉ hợp với người già.

Li, một nữ khách hàng sinh năm 1995, thừa nhận cô từng nghĩ vàng là thứ phụ kiện lỗi thời và có phần “sến sẩm”. Tuy nhiên, quan điểm đó đã hoàn toàn thay đổi khi cô nhìn thấy những mẫu mặt dây chuyền lấy cảm hứng từ nhân vật trò chơi điện tử nổi tiếng. Sự đổi mới trong thiết kế đã giúp vàng trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, biến món đồ từng chỉ xuất hiện trong các dịp cưới hỏi hay lễ Tết thành phụ kiện thời trang hàng ngày.

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Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề phối đồ với trang sức vàng đã thu hút hơn 100.000 bài đăng. Người dùng trẻ thường xuyên chia sẻ cách kết hợp các món trang sức vàng truyền thống với trang phục hiện đại, góp phần thúc đẩy sức hút của kim loại quý này đối với thế hệ trẻ.Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức vàng, những sản phẩm vàng bán chạy nhất hiện nay có trọng lượng từ 1- 3 gram.

Đây là phân khúc phù hợp với túi tiền của phần lớn người trẻ. Khách hàng trong độ tuổi 20-30 thường quan tâm nhiều đến thiết kế, trong khi giá trị sản phẩm đủ nhỏ để có thể mua ngay mà không gây áp lực tài chính quá lớn. Chính vì vậy, thay vì chờ tích lũy một khoản tiền lớn, nhiều người lựa chọn mua từng chút một theo tháng.

Đằng sau những giao dịch có giá trị không quá lớn ấy là một thực tế quen thuộc với nhiều người trẻ ở các đô thị lớn. Thu nhập hàng tháng của họ thường không đủ để tiếp cận các tài sản đắt đỏ như nhà ở hay bất động sản, trong khi việc để tiền mặt trong tài khoản lại dễ dẫn đến chi tiêu tùy hứng. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành lựa chọn trung gian: Không quá đắt để mua đều đặn, đủ hữu hình để tạo cảm giác đang tích lũy tài sản và đủ thanh khoản để có thể bán khi cần.

Với không ít dân văn phòng, mua một lượng vàng nhỏ mỗi tháng không phải là giấc mơ đổi đời nhờ đầu tư, mà đơn giản chỉ là cách biến những khoản tiền nhỏ thành một tài sản cụ thể, thay vì để chúng âm thầm biến mất qua những lần mua sắm không cần thiết.

(Nguồn: People Daily Online)