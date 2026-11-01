Những ngày ô nhiễm không khí, làm gì để hạn chế bụi mịn trong nhà?

Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, lựa chọn máy lọc không khí phù hợp là một trong những giải pháp giúp gia đình chủ động kiểm soát chất lượng không khí trong nhà.

Ô nhiễm ngoài trời và bài toán chất lượng không khí trong nhà

Bụi mịn PM2.5, với đường kính khí động học không lớn hơn 2,5 micromet, là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí được quan tâm do khả năng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Tại các đô thị, bụi từ giao thông, hoạt động xây dựng và quá trình đốt nhiên liệu có thể góp phần làm suy giảm chất lượng không khí. Khi nồng độ bụi ngoài trời tăng cao, các hạt bụi vẫn có thể đi vào nhà qua cửa sổ, cửa ra vào và những khe hở của công trình.

Không gian trong nhà cũng có thể phát sinh chất ô nhiễm từ các hoạt động thường ngày như nấu nướng, hút thuốc hoặc sử dụng một số sản phẩm vệ sinh. Vì vậy, đóng kín cửa chưa đủ để bảo đảm không khí trong nhà luôn sạch.

Để hạn chế bụi mịn, người dùng có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản. Theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giúp xác định thời điểm thông gió phù hợp với điều kiện bên ngoài. Trong những ngày ô nhiễm cao, nên hạn chế đưa không khí ô nhiễm vào nhà, đồng thời sử dụng máy hút mùi khi nấu nướng, tránh hút thuốc trong nhà và vệ sinh bề mặt bằng phương pháp hạn chế phát tán bụi trở lại không khí.

Bên cạnh đó, máy lọc không khí có thể hỗ trợ giảm nồng độ hạt bụi trong không gian sử dụng. Khi lựa chọn thiết bị, người dùng nên quan tâm đến hiệu suất lọc, chỉ số CADR, diện tích phòng phù hợp và lịch thay bộ lọc. Việc kết hợp nhiều biện pháp sẽ giúp kiểm soát chất lượng không khí chủ động hơn, thay vì phụ thuộc vào một thiết bị riêng lẻ.

Acerpure COOL C2-UVC: Tăng cường khả năng lọc khí và theo dõi chất lượng không khí

Với những gia đình quan tâm đến hệ thống lọc khí và khả năng theo dõi các chỉ số trong phòng, Acerpure COOL C2-UVC tích hợp bộ lọc HEPA H13 4-in-1, công nghệ UV-C, cảm biến bụi mịn PM1.0, PM2.5 và cảm biến khí VOCs. Theo thông số công bố của nhà sản xuất, thiết bị có CADR 307 m³/h và diện tích sử dụng lên đến 45m².

Hệ thống lọc gồm các lớp lọc thô, HEPA Plus, HEPA H13 và than hoạt tính, đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong quá trình xử lý hạt bụi và một số chất ô nhiễm dạng khí. Màn hình LCD hiển thị thông tin về chất lượng không khí, nồng độ bụi và khí VOCs, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng trong phòng. Thiết bị cũng có thể kết nối ứng dụng Acerpure Life để theo dõi và điều khiển từ xa.

Ngoài chức năng lọc khí, quạt đối lưu với 10 cấp độ gió giúp phân phối luồng khí trong phòng. Sự kết hợp này hướng đến nhu cầu vừa lọc không khí vừa tăng cường lưu thông khí, phù hợp với những không gian có diện tích sử dụng lớn.

Acerpure COOL C3 3in1: Kết hợp lọc khí và tiện nghi sinh hoạt

Trong khi đó, Acerpure COOL C3 3in1 hướng đến nhu cầu tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị. Sản phẩm kết hợp máy lọc không khí, quạt đối lưu và đèn ngủ, với diện tích sử dụng lên đến 35m².

Thiết bị sử dụng bộ lọc HEPA 3 trong 1, gồm lớp lọc thô, lớp HEPA và lớp phủ kháng khuẩn, virus. Với CADR 117 m³/h, COOL C3 phù hợp để người dùng cân nhắc cho những không gian có diện tích tương ứng, chẳng hạn phòng ngủ hoặc phòng làm việc tại nhà.

Máy lọc không khí Acerpure phù hợp cho mọi gia đình

Chức năng quạt đối lưu tạo luồng gió xoắn ốc, có khoảng cách thổi tối đa được công bố lên đến 25m. Người dùng có thể lựa chọn các cấp độ lọc khí và quạt riêng biệt theo nhu cầu. Đèn ngủ tích hợp bổ sung tiện ích cho sinh hoạt buổi tối, trong khi động cơ DC-inverter và độ ồn công bố từ 25dB ở mức thấp nhất hướng đến trải nghiệm vận hành yên tĩnh.

Hai sản phẩm có định hướng sử dụng khác nhau: COOL C2-UVC chú trọng hệ thống lọc, cảm biến và khả năng theo dõi chất lượng không khí. COOL C3 3in1 tập trung vào sự kết hợp giữa lọc khí, quạt đối lưu và đèn ngủ.

Chủ động kiểm soát chất lượng không khí từ không gian sống

Khi ô nhiễm không khí gia tăng, việc chăm sóc môi trường trong nhà cần bắt đầu từ những thói quen phù hợp, kết hợp kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm, thông gió theo điều kiện thực tế và sử dụng thiết bị lọc khí đúng nhu cầu. Với Acerpure COOL C2-UVC và COOL C3 3in1, người dùng có thêm những lựa chọn tích hợp chức năng lọc không khí và quạt đối lưu, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.