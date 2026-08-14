Đáng chú ý có sự phân hóa giữa hai nhóm khách hàng. Tiền gửi dân cư tăng tới 7,1%, gấp hơn hai lần tốc độ của khối tổ chức kinh tế, và hiện chiếm gần hai phần ba tổng lượng tiền gửi toàn hệ thống.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đều biến động mạnh, người dân vẫn ưu tiên gửi tiết kiệm để bảo toàn vốn hơn là chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi suất cao.

Cơ cấu kỳ hạn cũng hé lộ tâm lý của người gửi tiền. Ở nhóm 30 ngân hàng đã công bố thuyết minh chi tiết, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7% và hiện chiếm hơn 80% tổng số dư, trong khi tiền gửi không kỳ hạn lại giảm nhẹ.

Cuộc đua hút tiền gửi vẫn nghiêng hẳn về nhóm dẫn đầu. Mười ngân hàng lớn nhất đang nắm giữ gần 78% lượng tiền gửi của toàn nhóm khảo sát, riêng bốn ngân hàng quốc doanh đã chiếm hơn một nửa. Lợi thế mạng lưới, thương hiệu và niềm tin tích lũy qua nhiều thập kỷ khiến vị trí của nhóm này gần như không thay đổi qua các kỳ báo cáo.

Tuy nhiên, sức bật lại thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tầm trung. HDBank và VPBank là hai cái tên tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất trong Top 10, với tốc độ vượt xa mặt bằng chung. Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, một số ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số nhờ chiến lược lãi suất cạnh tranh và đẩy mạnh kênh số.

Xét về lợi thế chi phí vốn, ﻿ Techcombank, MB và Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, tức nguồn vốn giá rẻ giúp cải thiện biên lãi ròng và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. VietinBank, MSB và ACB cũng gây ấn tượng với tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) quanh mức 22-23%.