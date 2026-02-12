Những món ăn "quốc dân" không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết

Tết gợi nhớ nhiều nhất qua mùi thơm quen thuộc tỏa ra trong gian bếp và những món ăn đã gắn bó với mâm cơm gia đình qua nhiều thế hệ. Nem rán vàng ruộm, nồi thịt kho đậm đà, cá kho thấm vị hay đĩa chân giò đầy đặn - mỗi món ăn không chỉ làm nên hương vị ngày Tết, mà còn gợi lại cảm giác sum vầy, ấm cúng của những bữa cơm đầu năm.

Không đơn thuần để thưởng thức, mỗi món ăn còn gói ghém những ý nghĩa văn hóa sâu sắc: nem rán tượng trưng cho sự sum vầy, gắn kết; thịt kho, cá kho mang thông điệp về may mắn, thịnh vượng; chân giò là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy, trong khi các món ăn thanh đạm, giải ngấy lại gửi gắm mong ước về sự cân bằng, hanh thông cho cả năm mới.

Trong nhịp sống hiện đại, dù bận rộn đến đâu, nhiều gia đình vẫn mong muốn giữ trọn những hương vị Tết truyền thống ấy trên mâm cơm, nhưng theo một cách thảnh thơi hơn. Chính từ nhu cầu đó, các sản phẩm TH true FOOD mang đến một lựa chọn dung hòa giữa giá trị ẩm thực quen thuộc và tiêu chuẩn chế biến hiện đại, giúp mâm cơm ngày Tết vẫn tròn vị truyền thống mà người nội trợ không phải tất bật suốt nhiều giờ trong bếp.

Món kho - Hương vị quen thuộc giữ lửa mâm cơm ngày Tết

Giữa vô vàn thức ngon ngày Tết, vị đậm đà của những món kho như thịt kho, cá kho vẫn là hương vị "giữ lửa" trên mâm cơm, tượng trưng cho sự gắn kết và đoàn viên. Nếu ở miền Bắc, món cá kho thấm vị luôn được ưa chuộng trong tiết trời se lạnh đầu xuân, thì ở miền Nam, người ta chuẩn bị nồi thịt kho và bát canh khổ qua như một lời cầu mong những điều chưa trọn vẹn của năm cũ sẽ nhẹ nhàng qua đi.

Ngày nay, thay vì dành hàng giờ bên bếp lửa, nhiều người phụ nữ hiện đại lựa chọn cách chuẩn bị thảnh thơi hơn, nhưng mâm cơm ngày Tết vẫn trọn vẹn hương vị quen thuộc. Những món kho chế biến sẵn từ TH true FOOD vì thế trở thành lựa chọn dung hòa giữa nhịp sống hiện đại và mong muốn giữ gìn hương vị Tết truyền thống.

Nem rán vàng ươm, giòn rụm cho ngày xuân thêm tròn vị

Dù ở bất cứ vùng miền nào, đĩa nem rán vàng giòn rụm vẫn luôn là món ăn mà ai cũng thích mỗi dịp Tết về, mang theo ước nguyện về một năm mới may mắn và viên mãn. Thay vì phải tất bật chuẩn bị nguyên liệu và tỉ mẩn cuốn nem, thực phẩm chế biến sẵn đã trở thành một cách "tiếp sức" đầy tinh tế cho người nội trợ. Chỉ trong ít phút, những cuốn nem tròn trịa, giòn rụm đã sẵn sàng trên đĩa, giúp mâm cỗ Tết đủ đầy, tươm tất mà không tốn thời gian trong bếp.

Các món cân bằng vị giác cho mâm cơm đủ đầy

Trong mâm cỗ ngày Tết, khoanh giò lụa gần như là món ăn không thể thiếu, gắn liền với ký ức sum vầy của nhiều gia đình. Vị ngọt thanh, mềm dai vừa phải của giò lụa dễ ăn, dễ kết hợp, giúp mâm cơm thêm hài hòa giữa các món đậm đà ngày đầu năm. Không chỉ là món ăn quen thuộc, giò lụa còn mang ý nghĩa đủ đầy, tròn trịa, gửi gắm mong ước về một năm mới êm ấm và viên mãn.

Tết này, thay vì chân giò luộc quen thuộc, nhiều người nội trợ có thể "đổi gió" cho bữa ăn bằng chân giò xông khói với hương thơm đặc trưng, vị đậm đà hấp dẫn. Chỉ cần thái lát mỏng, bày biện gọn gàng là đã có ngay một món ăn tròn vị, bổ dưỡng, góp phần làm bữa cơm sum vầy thêm phong phú.

Giữa mâm cơm ngày Tết đủ đầy thịt cá, những món giải ngấy như kim chi giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và dễ ăn hơn. Vị chua cay vừa phải của kim chi khéo léo "làm dịu" độ béo từ các món kho, món rán, từ đó cân bằng vị giác và giúp bữa ăn thêm tròn vị, ngon miệng.

Với các sản phẩm từ TH true FOOD, những món ăn món ăn "quốc dân" trong mâm cơm ngày Tết giờ đây có thể chuẩn bị nhanh gọn mà vẫn giữ trọn hương vị quen thuộc, "ngon như nhà làm". Đó cũng chính là sự thấu hiểu mà TH true FOOD hướng tới: hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị - một mâm cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng, để bất cứ ai cũng có thể thảnh thơi tận hưởng một kỳ nghỉ Tết yên vui, trọn vẹn.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.