Những lý do bạn nên đóng cửa phòng ngủ khi đi ngủ

Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng, hơn một nửa số người ngủ khi mở cửa phòng ngủ. Các chuyên gia cho rằng, bạn nên đóng cửa phòng khi đi ngủ.

Đóng cửa phòng ngủ có thể làm chậm sự lan truyền của ngọn lửa, giảm nhiệt độ, giảm hít khói và cải thiện nồng độ oxy trong phòng. Thật không may, các vụ cháy nhà xảy ra khá phổ biến vì ngày nay chúng ta đều có nhiều đồ nội thất bên trong khiến đám cháy lan rất nhanh.

Đóng cửa phòng ngủ vào ban đêm làm tăng đáng kể cơ hội sống sót trong đám cháy gia đình. Tuy nhiên, chỉ 29% người Mỹ thường xuyên ngủ trong tình trạng đóng cửa phòng ngủ. Tệ hơn nữa, hơn một nửa số người lớn ngủ với cửa mở vì lầm tưởng rằng điều đó giúp họ an toàn hơn trong trường hợp hỏa hoạn.

Những số liệu thống kê này được lấy từ một cuộc khảo sát trên 3200 người lớn do viện nghiên cứu an toàn lính cứu hỏa, phòng thí nghiệm Underwrite thực hiện. Cuộc khảo sát này là kết quả cuối cùng của một chiến dịch nghiên cứu kéo dài 10 năm, trong đó các nhà nghiên cứu đã phân tích mức độ ảnh hưởng của việc mở và đóng cửa sổ, cửa ra vào ảnh hưởng đến mức độ nhanh chóng của đám cháy lan khắp nhà.

Mặc dù an toàn cháy nổ là lý do chính bạn nên ngủ khi đóng cửa phòng ngủ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để đóng cửa.

1. Làm chậm đám cháy

Sự chênh lệch nhiệt độ có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Lửa cần oxy để tiếp tục cháy. Bằng cách đóng cửa, bạn đã cắt nguồn cung cấp oxy và giúp ngăn chặn đám cháy. Điều này có vẻ trái ngược với nhiều người trong chúng ta vì nghĩ rằng việc mở cửa sẽ giúp thoát ra ngoài.

Thực tế, sẽ an toàn hơn nếu bạn đóng tất cả các cửa trong nhà. Điều này giữ cho lửa và khói được ngăn chặn. Bạn và những cư dân khác sẽ có nhiều thời gian hơn để thoát ra ngoài an toàn. Nhân viên cứu hỏa sẽ có nhiều thời gian hơn để ứng phó và cứu bạn cũng như tài sản của bạn.

2. Điều hòa nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ khoảng 22 - 28 độ C. Để phòng ngủ của bạn ở nhiệt độ mát mẻ này có thể khó khăn trong những tháng mùa hè nóng nực. Nhưng nếu bạn đóng cửa phòng ngủ, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí mát mẻ. Vào mùa đông, khi thời tiết trở lạnh, đóng cửa phòng sẽ giúp bạn dễ dàng sưởi ấm không gian lên nhiệt độ hù hợp và giữ nhiệt ổn định sau khi đạt được mức nhiệt phù hợp. Dù bằng cách nào, đóng cửa ban đêm vẫn tạo ra một phòng ngủ tiết kiệm năng lượng và ngủ ngon hơn.

3. Phù hợp phong thủy

Việc đóng cửa phòng ngủ cũng tốt hơn về mặt phong thủy. Phong thủy chính là giữ năng lượng tích cực trong một vòng lặp liên tục. Để cửa phòng ngủ mở trong khi bạn ngủ sẽ cho phép năng lượng đó chảy ra ngoài, để năng lượng tiêu cực xâm nhập. Các nhà phong thủy khuyên nên đóng cửa khi ngủ để tránh bị chi phối bởi nguồn năng lượng tiêu cực. Điều này bao gồm cửa tủ quần áo, cửa phòng tắm bên trong và cả ngăn kéo tủ quần áo.

4. Các lợi ích khác để giữ cửa phòng ngủ luôn đóng

Có nhiều lượi ích hơn cho giấc ngủ khi bạn đóng cửa phòng ngủ. Đối với nhiều người, đóng cửa tạo cảm giác an toàn, giúp họ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đóng cửa có thể ngăn tiếng ồn từ các khu vực khác trong nhà để tránh làm bạn thức giấc. Một cánh cửa phòng ngủ khiến bạn dễ dàng bỏ qua các thiết bị điện tử phát ra tiếng kêu trong đêm hoặc những người bạn cùng nhà cú đêm.

Theo Doyouremember