Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã chủ trì kiểm tra tổng hợp công tác luyện tập của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), còn gọi là nhiệm vụ A80.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng luyện tập, tổ chức đội hình, tác phong, kỹ năng điều lệnh và tinh thần sẵn sàng của các lực lượng tham gia, đồng thời chỉ đạo các nội dung cần hoàn thiện để bảo đảm cho buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra trang trọng, khí thế, đúng yêu cầu chính trị và quân sự.

Theo ghi nhận, mặc dù thời tiết tại Hà Nội vào sáng 16/8 có mưa lớn kéo dài thế nhưng bầu không khí tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 vẫn rất hào hùng. Từng bước chân oai phong, dứt khoát của các cán bộ, chiến sĩ vang đều trên thao trường, tạo nên một khung cảnh đầy khí thế và tự hào.

Với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang tham gia luyện tập, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đang bước vào giai đoạn cao điểm. Dù phải đối mặt với thời tiết mưa nắng thất thường, toàn bộ lực lượng vẫn giữ vững tinh thần thép, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù trời mưa tầm tã thế nhưng các chiến sĩ vẫn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao





Cơn mưa lớn suốt buổi sáng 16/8 khiến điều kiện luyện tập trở nên khó khăn hơn









Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn duy trì được tinh thần tập luyện tốt

Tinh thần luyện tập nghiêm túc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi





Các nữ chiến sĩ nghiêm trang dưới cơn mưa tầm tã





Chiến sĩ thuộc đội nghi lễ nghiêm trang









Từng bước chân oai phong, dứt khoát của các cán bộ, chiến sĩ vang đều trên thao trường, tạo nên một khung cảnh đầy khí thế và tự hào











