Nếu phải chọn một con phố "thay áo" nhiều lần nhất Hà Nội thì chắc chắn Hàng Mã sẽ nằm ở vị trí đầu bảng. Từ Tết Nguyên Đán với lồng đèn, câu đối đỏ, cho đến mùa Trung thu rực ánh đèn ông sao, rồi Giáng sinh lung linh với sắc trắng - xanh - đỏ, mùa nào con phố cũng khoác lên mình diện mạo mới, luôn biết cách kéo bước chân người qua lại.

Trong dịp Tết Độc Lập 2/9 năm nay, Hàng Mã trở nên đặc biệt rực rỡ với sắc đỏ sao vàng phủ kín từ đầu phố đến cuối phố.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên con phố Hàng Mã

Người dân và du khách đắm chìm dưới bầu trời cờ hoa rực rỡ

Dọc theo con phố, từng lá cờ đỏ tung bay, kết thành một "bầu trời cờ hoa" ngay trên đầu khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải ngước nhìn. Dưới nắng, sắc đỏ ấy càng trở nên rạng rỡ, vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, khiến không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.

Không chỉ có những lá cờ được treo lên, các cửa hàng cũng đồng loạt bày bán những món đồ mang đậm dấu ấn quốc kỳ như nón lá sơn đỏ, áo phông in sao vàng, băng rôn, dải ruy băng… Tất cả cùng góp phần khiến con phố vốn đã đông đúc nay càng thêm sôi động. Người người tấp nập dừng chân, không chỉ để mua đồ mà còn để lưu lại vài tấm ảnh kỷ niệm trong khung cảnh rực rỡ này.

Hàng quán đồng loạt bày bán cờ, nón, băng rôn đỏ sao vàng

Travel Blogger Blog Của Rọt cũng nhanh chóng "bắt trọn" khoảnh khắc ấy, chia sẻ bộ ảnh ghi lại cảnh Hàng Mã tràn ngập cờ hoa. Những bức ảnh ngay khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ, bởi ai cũng thấy trong đó không chỉ là một góc phố đẹp mà còn là không khí hân hoan, tự hào dân tộc.

Travel Blogger "Blog Của Rọt”"ghi lại hình ảnh náo nhiệt trên Hàng Mã, thu hút dân tình

Không chỉ riêng Hàng Mã, khắp các con đường ở Hà Nội và trên cả nước cũng đang rộn ràng trong sắc đỏ sao vàng. Từng lá cờ tung bay nơi phố phường, ngõ nhỏ, trên nóc những ngôi nhà, gắn kết lòng người trong niềm vui chung của ngày Quốc khánh. Một lần nữa, không khí lễ hội lại khiến mỗi bước chân ngoài phố đều rộn ràng, và Hàng Mã lại trở thành nơi được nhiều người lựa chọn để hòa mình vào nhịp thở hân hoan ấy.

Con phố quen thuộc mỗi mùa lại “thay áo mới”, nay đỏ rực chào mừng Quốc khánh

(Ảnh: Blog Của Rọt)