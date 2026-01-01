Những hoạt động vui chơi giải trí không thể bỏ qua dịp Tết Dương lịch 2026 ở TPHCM

Trong bức tranh sôi động của các điểm đến vui chơi - giải trí dịp đầu năm mới, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tiếp tục là lựa chọn nổi bật với chuỗi hoạt động quy mô, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa giải trí hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống.

Sẵn sàng đón lượng khách tăng cao

Theo kế hoạch đã được xây dựng từ sớm, Suối Tiên dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động xuyên suốt 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1/2026, với kỳ vọng lượng khách tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ngay khi phương án nghỉ lễ Tết Dương lịch 4 ngày chính thức được thông qua, toàn bộ kịch bản vận hành đã được kích hoạt đồng bộ.

Công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện, từ tăng cường nhân sự, rà soát hệ thống trò chơi - dịch vụ, phân luồng khách tham quan, đến đảm bảo an ninh - an toàn và vệ sinh môi trường. Đại diện khu du lịch cho biết mọi nguồn lực hiện đã sẵn sàng nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện và nhiều cảm xúc cho du khách trong những ngày đầu năm mới.

Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng khách quan tâm đến giá vé, chương trình và hoạt động tại Suối Tiên dịp Tết Dương lịch 2026 đang tăng tích cực, đặc biệt ở nhóm gia đình trẻ, gia đình nhiều thế hệ, các nhóm bạn trẻ và người lao động đang sinh sống, làm việc tại TPHCM cùng các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh.

"Sống chất Việt - Chill Tết mới": khởi động năm mới rộn ràng

Điểm nhấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động là chương trình "Sống chất Việt - Chill Tết mới" diễn ra vào ngày 1/1/2026. Chương trình hướng đến không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực cho ngày đầu năm, với nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách.

Nổi bật là hoạt động bốc thăm may mắn với hàng loạt giải thưởng giá trị như iPhone 17 Pro, chỉ vàng 9999 và nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Du khách mua vé cổng hoặc combo vui chơi bất kỳ tại cổng chính đều được nhận phiếu tham gia bốc thăm.

Song song đó là chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của ca sĩ Phát Hồ, các vũ đoàn chuyên nghiệp cùng những tiết mục trẻ trung, bắt nhịp xu hướng. Khu trò chơi thể chất với mô hình phao dài 40m cũng thu hút đông đảo người tham gia, khi chỉ cần hoàn thành thử thách, du khách có thể nhận các phần quà như nước giải khát, bộ quà tặng merchandise Suối Tiên phiên bản giới hạn.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026: tôn vinh bản sắc dân tộc

Ngày 3/1/2026, Suối Tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề "Nghìn Nét Việt Trên Đất Tiên". Sự kiện mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi du khách có thể cảm nhận tinh hoa truyền thống qua nhiều hình thức trải nghiệm.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là màn đồng diễn thư pháp quy mô lớn, quy tụ gần 1.000 thư pháp gia cùng tham gia. Hoạt động này tạo nên một "bức tranh sống" độc đáo, gửi gắm thông điệp an lành, thịnh vượng và khởi sắc cho năm mới 2026, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách yêu văn hóa truyền thống.

Chuỗi nghệ thuật miễn phí cho cả gia đình

Trong suốt kỳ nghỉ lễ từ 1/1 đến 4/1/2026, Suối Tiên tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật hoàn toàn miễn phí phục vụ du khách. Tiêu biểu là vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh được dàn dựng công phu, kết hợp cùng các tiết mục xiếc chú hề, xiếc múa lửa hấp dẫn.

Chuỗi hoạt động này hướng đến không khí gia đình, tạo nên những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ trong những ngày đầu năm.

Ưu đãi vé Biển Tiên Đồng dịp đầu năm

Bên cạnh các hoạt động giải trí - văn hóa, Suối Tiên còn triển khai chương trình ưu đãi 20% vé Kỳ Quan tắm Biển Tiên Đồng từ ngày 19/12/2025 đến 4/1/2026 khi mua vé qua website chính thức. Mức giá ưu đãi giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận không gian biển nhân tạo sôi động, mát lành ngay giữa TPHCM trong dịp lễ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chuỗi hoạt động phong phú, Suối Tiên được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến sôi động, hấp dẫn bậc nhất tại TPHCM trong dịp Tết Dương lịch 2026, góp phần mang đến cho người dân và du khách một khởi đầu năm mới trọn vẹn niềm vui và đậm đà bản sắc Việt.