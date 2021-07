Những hình ảnh tang thương ở Indonesia trong "cơn bão" Covid-19

Sinta, 32 tuổi và các anh trai của cô sử dụng tấm nilon để bọc thi thể của người mẹ 56 tuổi qua đời do Covid-19 tại nhà. Indonesia trong tuần qua đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng gần 7 lần so với tháng 6 và số ca tử vong cũng tăng gấp đôi so với đầu tháng 7. (Ảnh: Reuters)