Những hạnh phúc nảy mầm từ yêu thương

Trên hành trình Gieo Hạnh Phúc của SHB, mùa Giáng sinh vừa qua tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội chính là một khoảnh khắc "chạm" như thế.

Giữa không khí Giáng sinh rộn ràng, cậu bé Đỉnh cứ líu lo nói mãi một câu quen thuộc: "Chị ơi, em ngoan rồi", giọng trong veo và đầy háo hức. Với em, ngoan là cố gắng mỗi ngày, là mong được khen, được thương và được nhận một món quà nhỏ cho riêng mình. Khi món quà Giáng sinh yêu thích được trao, em reo lên vui sướng, ôm chặt lấy nó như sợ niềm vui bay mất, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy giản dị mà đáng yêu vô cùng — nơi sự ngây thơ của trẻ nhỏ biến một món quà, thành cả một bầu trời hạnh phúc.

Cuối năm 2025, tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Chương Mỹ), không khí Giáng sinh lan tỏa ấm áp giữa thời tiết se lạnh của mùa đông. Những giai điệu Noel quen thuộc như Jingle Bells, Silent Night vang vọng nhẹ nhàng từ loa phát, hòa quyện cùng tiếng cười giòn tan của các em nhỏ. Cây thông lung linh ánh đèn màu, bóng bay đủ sắc tạo hình thú ngộ nghĩnh, và ông già Noel với bộ râu trắng xóa, túi quà nặng trĩu đã biến chiếc sân nhỏ vốn là nơi vui chơi, sinh hoạt của các em, thành một thành một bữa tiệc thực thụ. Đây là hoạt động ý nghĩa, do đoàn thiện nguyện của Ngân hàng SHB thực hiện. Và đặc biệt hơn cả, đoàn thiện nguyện đã đến với những món quà được mua, đóng gói và trao trực tiếp của cán bộ, công nhân viên ngân hàng theo đúng ước mơ của các em. Đây là trạm dừng chân thứ tư của SHB kể từ khi chương trình được phát động nhân dịp sinh nhật Ngân hàng SHB 32 năm. Trước đó, chuyến xe gieo hạnh phúc của SHB đã đặt chân đến Lạng Sơn, Huế và Cần Thơ.

Vài tuần trước khi sự kiện diễn ra, các em đã ngồi viết thư gửi ông già Noel, với những dòng chữ, nét vẽ đơn sơ, bày tỏ điều ước giản dị: Chiếc ô tô đồ chơi, chú gấu bông, bộ quần áo mới hay vợt cầu lông. Với các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội – mái nhà chung của 126 trẻ khuyết tật từ 6 đến 16 tuổi, chịu nhiều dạng khiếm khuyết như khiếm thính, câm điếc, khuyết tật trí tuệ từ nhẹ đến nặng (trong đó 40% chỉ có thể nằm một chỗ) – những điều ước ấy là niềm vui hiếm hoi, mà còn là cơ hội để các em cảm nhận mình được yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Các bạn nhỏ tham gia hoạt động trang trí cây thông Noel.

Những món quà được tận tay các cán bộ, nhân viên SHB chuẩn bị để tặng cho các cháu bé tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Khi ước mơ gửi ông già Noel thành hiện thực

Hơn 120 hộp quà được gói giấy rực rỡ, buộc nơ lấp lánh, đính kèm những chiếc thiệp viết thư tay, đã hồi đáp chính xác những ước mơ ngây thơ của các em. Khi bé Tạ Viết Trường (6 tuổi) – cậu bé khiếm khuyết trí tuệ – được gọi tên đầu tiên, em bước lên sân khấu chậm rãi, mắt long lanh nhìn hộp quà. Chiếc đồng hồ đồ chơi, điện thoại nhựa và chú vịt bông hiện ra khiến em reo vui, ôm chặt vào lòng. Nụ cười giòn tan của Trường lan tỏa, kéo theo tiếng vỗ tay rần rần từ các bạn.

Những khoảnh khắc mở quà sau đó tiếp tục mang đến niềm hạnh phúc dâng trào. Có em ôm hộp quà chạy về chỗ khoe bạn, có em ngồi tại chỗ từ từ khám phá với vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô. Bé Nguyễn Đức Mạnh - một em bé khuyết tật trí tuệ mơ ước một chiếc máy bay điều khiển từ xa đã run run, ngỡ ngàng khi lần đầu tiên chạm tay đến món quà mơ ước. Chiếc máy bay được "người tặng" - một cán bộ lâu năm của SHB tự tay chọn mua, và mang đến hướng dẫn em điều khiển bay lên trong tiếng reo hò của tất cả các em nhỏ.: "Ông già Noel tặng máy bay thật rồi!" - tiếng reo đã chạm đến trái tim tất cả những người có mặt!

Khoảnh khắc chiếc máy bay đồ chơi cất cánh. Chiếc máy bay nhỏ bé nhưng mang lại niềm hạnh phúc to lớn cho những em nhỏ ở Trung tâm.

Bé Đinh Công Đỉnh (6 tuổi) nắm tay người bên cạnh, mắt long lanh: "Em chưa có ô tô, chị ơi. Em thích ô tô, thích ông già Noel". Bé Nguyễn Gia Huy (13 tuổi) xúc động cầm chiếc vợt cầu lông đúng như điều ước: "Hôm trước con ước có vợt cầu lông. Hôm nay nhận được đúng y như vậy. Con cảm ơn rất nhiều!".

Xúc động nhất là em Lưu Hải Đăng (16 tuổi), bị khiếm khuyết trí tuệ và khiếm thính nặng, giao tiếp bằng ký hiệu. Bộ quần áo bộ đội – món quà em mơ ước – được Đăng mặc thử ngay tại chỗ, giơ tay chào kiểu nhà binh và cười rạng rỡ, nhắc đi nhắc lại: "Năm nay em 16 tuổi… đợi 18 tuổi em đi làm…". Với Đăng, món quà ấy đại diện cho khát khao tự lập, cho hy vọng về tương lai dù cơ thể còn nhiều giới hạn.

Niềm vui khi được nhận món quà mơ ước hiện lên trên từng khuôn mặt của các bạn nhỏ.

Những món quà không chỉ mang niềm vui tức thì mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong hoàn cảnh đặc biệt của các em, giúp các em cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng, bù đắp phần nào sự thiệt thòi về sức khỏe.

Yêu thương cần bồi đắp mỗi ngày

Cô giáo Đặng Thị Tuyên, gắn bó 11 năm với Trung tâm, chia sẻ: "Thú thật khi mới vào Trung tâm, tôi cũng có những lúc tưởng chừng không vượt qua được bởi nhà tôi cũng có con nhỏ cần chăm sóc. Ở Trung tâm có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Làm việc ở đây, cần phải có sự kiên trì và yêu thương, quan tâm và chia sẻ với các con, thậm chí còn hơn cả con nhà mình".

Cô Tuyên là người đóng vai trò kết nối trong suốt chương trình - chuyển thể ngôn ngữ ký hiệu cho các em. Cô cho biết thêm: ở đây một lớp thường có 15 – 16 bạn, trong đó nhiều trẻ tăng động giảm chú ý nên các cô dạy đều rất khó khăn.

Cô Đặng Thị Tuyên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong suốt chương trình trao quà cho trẻ em ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

"Với những trẻ đến 18 tuổi có khả năng làm việc thì sẽ được hướng nghiệp và liên hệ công ty tạo việc làm. Với các bạn có khả năng giao tiếp, Trung tâm kết hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội để học lên cấp 2, cấp 3. Còn những trẻ không tiếp thu được sẽ được chuyển về trung tâm bảo trợ xã hội phù hợp hơn", cô Tuyên cũng nói về tương lai các em.

Ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm – cho biết: "Hôm nay thực sự là một Giáng sinh đầm ấm và hạnh phúc với các con".

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội – nơi không chỉ nuôi dưỡng mà còn dạy học, phục hồi chức năng – những món quà Giáng sinh đã mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất. Chúng khẳng định rằng dù thiệt thòi, các em vẫn có quyền mơ ước, vẫn được yêu thương và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình và hạn chế về thể chất, mỗi hộp quà đúng tâm nguyện là nguồn động viên lớn, khơi dậy hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Rời Trung tâm khi trời nhá nhem tối, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé Trường ôm chú vịt bông, Đăng chào kiểu bộ đội, cùng tiếng nhạc Noel vang vọng. Dù khó khăn, các em vẫn giữ niềm vui giản đơn và ước mơ đẹp đẽ. Những hộp quà từ Ngân hàng SHB hôm nay không chỉ mang niềm vui Giáng sinh mà còn khẳng định: Các em vẫn được yêu thương và có quyền hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Chiếc bánh sinh nhật SHB 32 tuổi được thắp sáng tại Trung tâm.