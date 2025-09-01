Nhiều thập kỷ trôi qua nhưng những giọng đọc huyền thoại đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) như Tuyết Mai, Hà Phương, Kim Cúc... vẫn để lại dấu ấn không phai trong trái tim triệu triệu khán thính giả.

NSND Tuyết Mai

NSND Tuyết Mai là phát thanh viên một thời lừng danh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1984 và danh hiệu NSND vào năm 1993.

NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, sinh năm 1925. Bà có giọng đọc êm ái, chuẩn mực tiếng Việt, âm sắc đầy biểu cảm, tròn vành rõ chữ. Giọng nói của bà được nhà văn Tô Hoài dành lời khen “đạt đến mức chuẩn mực” về cách phát âm của ngôn ngữ chuẩn mực cho cả nước trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSND Tuyết Mai là giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1976, NSND Tuyết Mai chính là người đọc lời xướng đầu các chương trình thời sự hay đầu mỗi buổi phát sóng: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” cùng với PTV Việt Khoa.

Tên tuổi của NSND Tuyết Mai được biết đến nhiều hơn qua các chương trình như Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc.

Năm 1958, bà kết hôn với NSƯT Phan Phúc - Trưởng đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Họ có với nhau một người con gái là nhạc sĩ Phan Tuyết Minh, hiện là Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 5/3/2022, NSND Tuyết Mai qua đời, hưởng thọ 98 tuổi. Sự ra đi của một giọng đọc huyền thoại để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán thính giả.

NSƯT Kim Cúc

NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, là giọng đọc gắn bó lâu dài với chuyên mục Đọc truyện đêm khuya trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Hơn hàng chục năm trôi qua, giọng đọc vàng của bà vẫn vang vọng trong tâm trí bao thế hệ.

Trong thời gian làm phát thanh viên, nữ nghệ sĩ không ngừng học tập thêm để phục vụ công việc. Bà tranh thủ đi học thêm đại học tại chức và ngoại ngữ như tiếng Anh, Tiếng Pháp, tiếng Trung để có thể phát âm tốt khi cần.

Giọng đọc của NSƯT Kim Cúc là tuổi thơ của hàng triệu thính giả Việt.

Khi bà về hưu, Đài tiếng nói Việt Nam vẫn mời bà cộng tác. Ngoài ra, bà còn giảng dạy lớp đào tạo MC tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, hướng dẫn đa dạng học viên từ phát thanh viên, cán bộ trại giam, đến nhà sư. Nhiều người thi tuyển vào các đài phát thanh - truyền hình cũng tìm đến bà để học hỏi.

Năm 2013 bà mới chính thức chia tay với các chương trình của Đài vì lý do sức khỏe.

Hiện bà sống bình yên bên gia đình tại khu tập thể ở phố Đại La, Hà Nội. Ở tuổi 82, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự minh mẫn, sáng suốt và đặc biệt là giọng đọc vang rền, hào sảng, đầy tự hào.

NSƯT Hà Phương

NSƯT Hà Phương tên thật là Đào Ngọc Bích, sinh năm 1940. Hơn 50 năm công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, tên tuổi của NSƯT Hà Phương gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya bằng chất giọng riêng hiếm có.

NSƯT Hà Phương (trái) cùng NSND Tuyết Mai khi còn công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ít ai biết rằng, giọng đọc nam trong lời xướng “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” quen thuộc với thính giả cả nước hàng ngày, chính là giọng của NSƯT Hà Phương.

Dù nghỉ hưu hơn 10 năm nhưng NSƯT Hà Phương vẫn có những chuyến đi tới các vùng xa xôi để truyền ngọn lửa nghề cho bạn đồng nghiệp ở đài PTTH các tỉnh.

NSƯT Hà Phương vẫn gắn bó với nghề suốt nhiều năm qua.

Hàng tuần, ông đều đặn hai buổi đến phòng thu âm Đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam. Mỗi ngày, nam nghệ sĩ đều có ca dạy với hàng chục học viên đến nhà ông tại con ngõ nhỏ ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội để học “nghề nói”.

NSƯT Việt Hùng

Hàng chục năm gắn bó với làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, NSƯT Việt Hùng cũng để lại những dấu ấn khó phai trong lòng thính giả yêu Đài. Ông ghi dấu trong lòng các thính giả bởi giọng đọc trầm ấm, cảm xúc, dễ đi vào lòng người qua những câu truyện, tập truyện rồi tới bút ký, hay những đoạn giới thiệu văn nghệ trong chương trình của nhà Đài.

Theo chia sẻ của NSƯT Việt Hùng, ông đến thử giọng tại Đài Tiếng nói Việt Nam khi đang theo học chuyên ngành giao thông vận tải. Năm 1973 ông trở thành phát thanh viên của Đài.

Để giọng đọc thực sự truyền cảm đến người nghe, với ông là cả quá trình rèn luyện gian khổ, tự đào tạo chính mình. Một dòng tin, một bài viết, một câu chuyện khi vang lên trên sóng, nó thoảng qua hay ở lại lâu bền trong lòng người nghe hoàn toàn do phát thanh viên thể hiện nó thế nào.

NSƯT Việt Hùng ghi dấu bởi giọng đọc trầm ấm, cảm xúc.

Dù nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông vẫn đến phòng thu đều đặn bởi những chương trình đọc truyện đêm khuya hay truyện dài, văn nghệ vẫn không thể thiếu được giọng đọc Việt Hùng. Thính giả vẫn chờ đợi ông hàng ngày và đó là động lực để ông say mê với nghề.

NSƯT Việt Hùng từng tâm niệm: “Bản thân có lòng tự trọng quyết tâm vào làm nghề, vì nghề không đơn thuần là giọng đọc trời cho mình, giọng đọc có đẹp, hay, chỉnh chu nhưng phải tích lũy nghề nghiệp vì không chỉ đọc như đọc khoán mà phải biết thể hiện nội dung để người nghe lĩnh hội đầy đủ nhất. Nhất là thời kỳ chiến tranh phải thể hiện để tiền tuyến, địa phương có khí thế tiến lên”.

NSƯT Hoàng Yến

Giọng đọc truyền cảm, đặc biệt của của NSƯT Hoàng Yến cũng từng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với khán thính giả. Hoàng Yến thuộc thế hệ những phát thanh viên vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng thời với Kim Cúc, Hà Phương, Việt Hùng...

NSƯT Hoàng Yến gắn bó với chương trình "Đọc truyện đêm khuya".

Bà là một trong những giọng đọc gạo cội của chương trình Đọc truyện đêm khuya . Giọng đọc của NSƯT Hoàng Yến gắn liền với Đọc truyện đêm khuya như một thương hiệu không thể lẫn và nhiều người cho rằng khó tìm được ai thay thế. Có không ít thính giả gắn bó với chương trình chỉ vì muốn được nghe giọng đọc của bà.



