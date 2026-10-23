Những đóa hồng trên yên xe: Chuyện nữ shipper 7 năm bền bỉ với nghề giao hàng

Chập choạng tối, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn làn khói bụi mịt mù. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, bóng dáng một người phụ nữ trong sắc áo công nghệ, chở theo thùng hàng lớn khéo léo lách qua từng ngõ ngách Hà Nội. Đó là chị Nguyễn Thị Hoài Hương, bưu tá tại bưu cục BEST Express Quan Nhân.

Tháng Mười về, phố phường Hà Nội ngập tràn sắc hoa, người ta mải miết chọn những đóa hồng tươi thắm nhất dành tặng người phụ nữ mình yêu thương.

Nhưng ở một góc khác của thành phố, nơi các bưu cục chất đầy kiện hàng lớn nhỏ, có những người phụ nữ lại chọn cho mình một cách đón lễ rất riêng: trên chiếc yên xe chở nặng thùng hàng hay bên bàn điều phối công nghệ, miệt mài kết nối dòng chảy hàng hóa xuyên suốt mọi nẻo đường. Họ là những bưu tá tận tụy, những "bóng hồng" đang cùng BEST Express dệt nên hành trình logistics đầy tự hào.

Chị Hương tại bưu cục BEST Express Quan Nhân

Thanh xuân 7 năm gắn bó cùng màu áo công nghệ

Chúng tôi gặp chị Hương tại bưu cục Quan Nhân khi chị đang thoăn thoắt sắp xếp lại thùng hàng chuẩn bị cho chuyến xe chiều. Phụ trách các tuyến Nguyễn Huy Tưởng, Lê Văn Thiêm và Vũ Trọng Phụng, bóng dáng của chị từ lâu đã trở thành hình ảnh thân thương, quen thuộc với cư dân khu vực này.

Nghề giao hàng vốn dĩ đã vất vả, với phụ nữ lại càng gian truân gấp bội. Thùng hàng nặng trĩu sau xe, những chuyến đi xuyên trưa nắng gắt hay những cơn mưa giông đổ ập bất chợt giữa đường. Thế nhưng, đằng sau chiếc khẩu trang che kín mặt và bộ đồng phục bạc màu vì sương gió, những nữ shipper vẫn giữ cho mình sự kiên cường và lòng yêu nghề.

Tính đến nay, chị Hương đã có thâm niên gắn bó với BEST Express gần 7 năm. Khi được hỏi về lý do đồng hành lâu dài đến vậy, chị nở nụ cười hiền hậu:

"Làm lâu rồi thành quen em ạ, tuyến thuộc lòng, khách cũng thành người quen. Thu nhập ổn định đủ để đáp ứng tốt các nhu cầu cuộc sống, nhờ vậy mà mình luôn yên tâm gắn bó bền vững".

Với chị, sự gắn bó ấy không đến từ một điều gì quá lớn lao, mà được bồi đắp qua những ngày làm việc đều đặn và sự an tâm khi công việc có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Mỗi ngày, chị Hương đảm nhận hơn 200 đơn hàng, với lượng đơn dồi dào từ các sàn thương mại điện tử cũng như cơ chế tính thưởng và thu nhập theo sản lượng đơn rõ ràng của BEST Express, công việc giao nhận mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt và chăm lo cho gia đình.

Kiên trì và tận tâm trên từng chuyến xe

Công việc của chị Hương thường bắt đầu từ 8h30 sáng đến tầm chiều muộn, tùy thuộc vào lượng đơn hàng mỗi ngày. Với chị, cái nắng cháy da của mùa hè hay những cơn mưa phùn buốt giá của mùa đông Hà Nội giờ đã trở thành một phần cuộc sống.

Nhiều người thường nghĩ nghề giao nhận đòi hỏi thể lực cao và di chuyển liên tục sẽ là bài toán khó với phái nữ. Thế nhưng, sau nhiều năm gắn bó, chị Hương không còn xem đó là rào cản. Chị tin rằng, chỉ cần sự bền bỉ, tính chủ động và lòng tận tâm, phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt và gắn bó lâu dài.

Sếp và những người đồng nghiệp thân thiết luôn kề vai sát cánh và hỗ trợ chị Hương

Nhìn lại những ngày đầu vào nghề, chị Hương từng bỡ ngỡ khi chưa thông thuộc đường sá và ứng dụng quản lý. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ đồng nghiệp đi trước cùng sự hỗ trợ đắc lực từ ứng dụng BEST Express, chị từng bước nắm bắt quy trình, và tự tin hơn trong công việc.

Chị Hương bộc bạch: "Ngày trước đi giao hàng vất vả lắm, toàn phải mò mẫm tìm từng ngõ ngách, địa chỉ. Mấy năm nay có app bưu tá của BEST Express, công việc nhẹ nhàng hơn hẳn."

Nhờ tính năng tự động tối ưu tuyến đường và số hóa đơn hàng, ứng dụng như một 'trợ lý' đắc lực giúp chị có thể chủ động hơn khi phân bổ thứ tự giao hàng, tiết kiệm thời gian di chuyển và hạn chế những thao tác thủ công. Khi thông tin người nhận và trạng thái đơn hàng được quản lý trên ứng dụng, quá trình giao nhận cũng thuận tiện hơn, giúp chị xử lý công việc hiệu quả, nhất là vào những ngày lượng đơn tăng cao.

Kinh nghiệm ấy thể hiện rõ trong những ngày siêu sales khi sản lượng tại Quan Nhân có khi lên tới hơn 3.000 đơn/ngày, chị Hương chủ động điều chỉnh lịch trình một cách khoa học thông qua ứng dụng bưu tá. Các địa chỉ thuộc khu hành chính, văn phòng sẽ được ưu tiên giao trong giờ làm việc, riêng khách hàng tại nhà riêng, chị khéo léo hẹn giao muộn hơn một chút. Sự linh hoạt ấy giúp chị duy trì tiến độ mượt mà, vừa lòng người nhận mà vẫn không bị quá tải.

BEST Express và hành trình thắp sáng niềm tin

Câu chuyện của chị Hương chỉ là một lát cắt nhỏ trong vô vàn câu chuyện về những nữ shipper, nữ nhân viên ngành giao nhận đang thầm lặng cống hiến trên khắp mọi miền, tận tụy khoác lên mình màu áo công nghệ, kiên định đồng hành cùng từng chuyến xe qua bao mùa nắng mưa.

Phía sau mỗi chuyến xe lăn bánh là cả một hệ thống vận hành bền bỉ tại BEST Express: mạng lưới 950 bưu cục phủ sóng toàn quốc, các trung tâm phân loại hiện đại cùng dòng chảy hàng hóa dồi dào từ những đối tác thương mại điện tử lớn. Trong nhịp đập logistics liên tục ấy, những bưu tá như chị Hương chính là "mạch máu" trực tiếp đưa từng kiện hàng cập bến an toàn

Với người lao động, giá trị công việc không chỉ đo đếm bằng số đơn "giao thành công", mà còn ở niềm tự hào khi kiến tạo sinh kế từ chính sức lao động của mình. Gần 7 năm qua, hơn 2.500 ngày lăn bánh trên các tuyến phố quen thuộc, chị Hương cùng hàng ngàn nữ bưu tá khác đã và đang chứng minh rằng: Khi doanh nghiệp trao đi nền tảng vận hành bài bản, giải pháp công nghệ tiên tiến cùng nguồn thu nhập xứng đáng, người lao động sẽ đáp lại trọn vẹn bằng sự kiên trì và lòng tận tâm.

Shipper nữ bền bỉ đưa từng kiện hàng đến tay khách hàng

Những chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh mỗi ngày, mang theo không chỉ những kiện hàng mà còn cả sinh kế và nỗ lực của người lao động. Với BEST Express, việc phát triển mạng lưới và mở rộng kinh doanh chưa bao giờ tách rời khỏi hành trình tôn vinh và đồng hành cùng những con người đang trực tiếp tạo nên giá trị cho hệ thống.

BEST Express trân trọng những đóng góp thầm lặng của các nữ nhân viên, nữ bưu tá đang đồng hành trên khắp cả nước. Cảm ơn những "đóa hồng" trên mọi cung đường đã và đang tạo nên dòng chảy logistics miệt mài, giữ cho nhịp giao vận chưa bao giờ ngừng nghỉ!

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