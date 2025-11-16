Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes

Hai dự án đại diện cho xu hướng đô thị hóa mới khi không còn bị bó buộc bởi vị trí gần trung tâm hay chỉ dựa vào đường bộ. Metro tốc độ cao với các ga vận hành vào năm 2028 giúp cư dân có thể di chuyển một cách nhanh chóng, tiện nghi, bền vững qua các tuyến đường sắt đô thị xanh, thay vì lệ thuộc vào giao thông cá nhân và đường bộ truyền thống.