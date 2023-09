Những đám cưới "không chú rể": 6 người phụ nữ, 3 cuộc tình và 1 kết thúc không thể viên mãn hơn

Nhắc tới cộng đồng LGBT+, có một sự thật khó lòng phủ nhận: Dù xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn về những mối quan hệ đồng tính, vì nhiều lý do khác nhau mà không phải ai là người đồng tính cũng có đủ dũng cảm để "come out" về xu hướng tính dục của mình.

Với người đồng tính, việc có một đám cưới với người mình thực sự yêu thương có phần khó thực hiện hơn so với các cặp đôi dị tính. Tuy nhiên, mong ước đó cũng không hẳn là bất khả thi. 3 đám cưới "không chú rể" của 3 cặp đôi này là minh chứng đanh thép nhất cho lời khẳng định này.

1. Đám cưới của Kyujin và Julliette - Cặp đôi người Hàn Quốc

Kyujin và Julliette hẹn hò từ năm 2019. Tới cuối năm 2020, cả hai quyết định tổ chức đám cưới và về chung một nhà.

Kyujin và Julliette

Kyujin đã đăng tải những bức ảnh cưới của mình với cô bạn gái Julliette lên trang Twitter cá nhân và nhận được hơn 20 nghìn lượt thả tim cùng cả ngàn lời chúc phúc của cộng đồng. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như dũng cảm của 2 cô gái trẻ khi dám công khai mối quan hệ có phần "khác biệt" của mình.

Kyujin cho biết cô không hề băn khoăn hay chần chừ chút nào khi nhận được lời cầu hôn của Julliette. Với Kyujin, hơn 1 năm hẹn hò là đủ để cô tin rằng Julliette chính là người mà mình muốn đồng hành, gắn bó trong quãng đời phía trước.

Khoảnh khắc Julliette cầu hôn Kyujin

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Kyujin và Julliette

Kyujin cho biết cô và Julliette chỉ mời 60 khách mời tới đám cưới của mình và tất cả đều là những người bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cả hai.

2. Đám cưới của Ammie và Charlotte - Cặp đôi người Anh

Ammie và Charlotte tổ chức một đám cưới thân mật với bạn bè trong một khu rừng ở miền Bắc nước Anh, trong những ngày nắng vàng ruộm giữa mùa thu.

Ammie và Charlottetrong ngày cưới

Cặp đôi này muốn có buổi lễ kỷ niệm ấm cúng, thoải mái và đó chính xác là những gì họ đã tạo ra. Ammie diện một bộ áo liền quần với phần áo vạt dài được làm từ vải ren, còn Charlotte chọn một chiếc váy đuôi cá. Hai bộ trang phục với màu trắng tinh thanh khiết, hệt như tình yêu của họ vậy.

Ammie và Charlotte vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại

3. Đám cưới của Emillie và Ruth - Cặp đôi người Anh

Emillie và Ruth tổ chức hôn lễ tại câu lạc bộ Du thuyền Greenwich ở London. Điều đặc biệt chính là mọi chi tiết nhỏ nhất đều do chính tay Emillie và Ruth chuẩn bị. Thay vì thuê dịch vụ hỗ trợ, cả hai quyết định tự làm mọi thứ cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời mình.

Emillie và Ruth trong ngày cưới

Emillie và Ruth nên duyên khi cùng tham gia Câu lạc bộ Du thuyền Greenwich. Đây chính là lý do khiến cặp đôi lựa chọn đây làm địa điểm tổ chức hôn lễ chứ không phải kỳ khách sạn hay nơi nào khác.

Thêm một điều đặc biệt khác, lần đầu tiên được tiết lộ: Ngày cưới chính là ngày đầu tiên trong đời mà Ruth mặc một bộ váy! Trước đó, cô chưa từng diện bất kỳ một chiếc váy nào trong cuộc đời.