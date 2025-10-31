Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã gửi đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh – người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – có hành vi chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) cho hai dự án bất động sản, trong đó 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) dành cho dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy trước thời điểm ký hợp đồng, bà Ánh cùng ông N.M.H (sinh năm 1964, trú phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán khu đất với bốn hộ dân, giá trị chỉ 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là 4.458 lượng vàng, bị cho là nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Đến tháng 12/2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân. Các hộ này sau đó đã chuyển lại toàn bộ số tiền bồi thường cho bà Ánh và ông H.. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển 3 tỷ đồng về công ty và nhà đầu tư, còn lại hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.