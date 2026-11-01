Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Cơ sở kinh doanh lưu trú phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Theo đó các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ…) phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ: căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài), các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, thì sau khi bố trí vào phòng, chủ cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Nghị định cũng quy định 10 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm: Kinh doanh công cụ hỗ trợ (gồm cả sửa chữa); kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kinh doanh dịch vụ vũ trường; kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp); kinh doanh trò chơi có thưởng (gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược).

Vé xổ số giả bị cơ quan chức năng phát hiện.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 30/11.

Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 quy định các hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng; hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Nghị định quy mức phạt tiền đối với cá nhân là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu đồng.

Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

Nghị định 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 - 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải đăng tin trên sàn giao dịch

Nghị định số 371/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11, quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (https://www.vieclam.gov.vn) hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11.

Theo đó hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Hành vi cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc hoặc cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo… bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Thay đổi quy định về họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Trong đó, đáng chú ý là không còn quy định tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định như trước đây.

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh được tổ chức vào đầu năm học.

Nội dung tập trung trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tình hình học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất nội dung phối hợp và bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức khi cần thiết.

Các cuộc họp và biểu quyết có thể được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến (online) hoặc kết hợp cả hai.