Những chị Ong Cam mang không gian sạch đẹp đến những mảnh đời khó khăn

Không gian sống sạch sẽ: Điều tưởng chừng nhưng lại xa xỉ với nhiều gia đình

Sau khi hoàn thành ca làm tại một căn hộ ở trung tâm thành phố, chị Y (một cộng tác viên giấu tên của bTaskee) ăn vội bữa ăn trưa rồi lại di chuyển đến một ngôi nhà trong hẻm cách trung tâm hơn 10km.

Ca làm này của chị Y rất đặc biệt, khác hẳn với những ca làm chị nhận hằng ngày. Ngôi nhà này tương đối nhỏ và bừa bộn, chào đón chị là một người phụ nữ tên G đã ngoài năm mươi với dáng vẻ có phần khắc khổ cùng mái tóc bạc phơ.

Sau vài phút trò chuyện xã giao, chị Y mới biết được rằng ngôi nhà chỉ có 3 người, gồm chị G và bố mẹ chồng của bà, vốn đã hơn 70 tuổi sức khỏe rất yếu, gần như không thể làm được việc gì. Chồng bà G mất sớm, hai con trai của bà xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Do đó, mỗi ngày, bà G gần như phải gồng gánh từ việc mưu sinh bằng gánh hủ tiếu ngoài chợ, cho đến chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho hai người già bệnh tật liên miên.

Hình ảnh một ca dọn dẹp miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn của các chị Ong Cam bTaskee (Ảnh: Đội Giải cứu Ong Cam).

Bà G cho biết, do tuổi tác cũng đã cao, sau khi buôn bán và trở về nhà lo việc ăn uống, tắm rửa và vệ sinh cho hai người lớn tuổi, bà G gần như không còn sức lực để xử lý hàng tá công việc không tên. Dù vẫn muốn dọn dẹp thường xuyên để ngôi nhà luôn sạch sẽ và gọn gàng, bà G lại không có đủ thời gian, sức lực lẫn tài chính cho những việc tưởng chừng như đơn giản với nhiều người như thế.

May mắn sao, con gái của một người họ hàng tình cờ biết được chương trình Dọn dẹp nhà miễn phí đăng tải trên kênh TikTok Đội giải cứu Ong Cam, nơi những chị cộng tác viên của bTaskee tham gia dọn nhà cho các ngôi nhà bừa bộn nhưng không đủ điều kiện về tài chính lẫn thời gian để dọn dẹp. Vì vậy, hôm nay ngôi nhà của bà G chào đón một chị cộng tác viên mặc đồng phục cam của bTaskee đến dọn dẹp.

Khi sự tử tế là không gian sạch sẽ của những ngôi nhà neo đơn

Ngôi nhà của bà G không phải là ca dọn dẹp nhà miễn phí đầu tiên mà chị Y nhận làm. Vào tháng 4/2026, nhân nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Y cùng vài chị khác đã nhận ca dọn dẹp và trao quà cho các ngôi nhà của cán bộ, liệt sĩ tại phường Phú Lợi, TPHCM.

Chị Y cho biết, bTaskee thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện dành cho cộng đồng tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn quốc, nhưng do còn phụ thuộc vào yếu tố địa điểm và thời gian, chị chỉ có thể tham gia một vài hoạt động.

Các chị Ong có thể tận dụng kinh nghiệm dọn dẹp của bản thân để tạo nên giá trị tích cực cho xã hội, cộng đồng (Ảnh: Đội Giải cứu Ong Cam).

Khi trao đổi về lý do tham gia những hoạt động cộng đồng do bTaskee tổ chức, chị Y cho biết bản thân cũng từng trải qua một quãng thời gian khó khăn, vậy nên chị muốn giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Chị nói thêm, những ca làm dọn dẹp miễn phí này khiến chị cảm thấy rất nhẹ nhõm và bình yên, dù khối lượng công việc có phần nhiều hơn so với các ca làm thông thường. Sau mỗi ca làm, chị cảm thấy bản thân không chỉ hoàn thành một ca làm việc cho khách hàng, mà đang góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong xã hội. Chị Y nói thêm, do bản thân không quá dư dả về tài chính, chị cảm thấy vui vẻ khi có cơ hội dùng chính kinh nghiệm làm việc của mình để mang lại điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, ngay cả khi đó chỉ là một điều nhỏ bé.

Chị cũng nói rằng việc này giúp chị cảm thấy bản thân có giá trị hơn, khi mà nhiều người vẫn còn định kiến rằng nghề dọn dẹp nhà chỉ là công việc dọn dẹp chân tay, không mang lại giá trị hay ý nghĩa đối với xã hội. Do vậy, kể từ khi Đội Giải cứu Ong Cam ra đời, chị nhận ra rằng giá trị của một công việc không chỉ nằm ở cách xã hội nhìn nhận, đó còn là những giá trị tích cực mà công việc ấy mang lại cho bản thân và cộng đồng.

Đăng ký tham gia Dọn dẹp nhà miễn phí tại kênh TikTok Đội Giải cứu Ong Cam: tiktok.com/@doigiaicuuongcam