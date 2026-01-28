Những cán bộ, công chức, viên chức nào sẽ được nhận 2.000.000 đồng Tết 2026 này?

Quà Tết cho cán bộ, công chức, người lao động và các đối tượng chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM triển khai đồng loạt các chính sách chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Thành phố sẽ tặng quà Tết cho 214.430 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động , với mức 2 triệu đồng/người , nhằm động viên tinh thần và ghi nhận đóng góp trong suốt năm qua.

Bên cạnh đó, các đối tượng chính sách và an sinh xã hội do xã, phường, đặc khu quản lý cũng được hỗ trợ với mức quà từ 1 đến 10 triệu đồng/suất , tùy từng trường hợp cụ thể.

Thành phố đồng thời tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà 672 cá nhân tiêu biểu tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Tổng kinh phí cho các hoạt động chăm lo Tết cấp Thành phố dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng .

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tổng nguồn lực dành cho công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 trên toàn Thành phố ước hơn 5.900 tỷ đồng , huy động từ ngân sách và sự chung tay của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

“Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” lan tỏa không khí Tết ấm áp khắp Thành phố

Chuỗi hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được mở đầu bằng Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” , tổ chức lúc 15h ngày 29/1 (11 tháng Chạp) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự, với điểm nhấn là chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” cùng nhiều hoạt động trao quà cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, công nhân, người lao động và các nhóm yếu thế.

Không chỉ dừng lại ở cấp Thành phố, ngày hội còn được tổ chức tại 168 khu dân cư , với hơn 200.000 lượt người tham gia . Các hoạt động phong phú như trang trí “Góc phố ngày Tết”, gói bánh chưng, bánh tét, hội hoa xuân, khu ẩm thực “Hương vị Tết sum vầy” góp phần lan tỏa không khí Tết đoàn viên, nghĩa tình.

Song song đó, TP.HCM triển khai chương trình “Mái ấm mùa Xuân” , dự kiến hỗ trợ 137 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở. Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng cho biết sẽ chăm lo cho khoảng 350.000 người lao động , với mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người , thông qua tiền mặt, quà Tết, vé xe, vé tàu, vé máy bay về quê đón Tết và nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác.