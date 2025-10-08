Giữa những ngày cả nước nín thở dõi theo tình hình bão lụt ở miền Bắc và miền Trung, cộng đồng mạng cũng xúc động trước hình ảnh của các chiến sĩ, lực lượng tham gia cứu hộ và giúp đỡ người dân.

Trên MXH, nhiều hình ảnh về bữa ăn vội vàng, khoảnh khắc chợp mắt mặc bùn đất lấm lem của các chiến sĩ được chia sẻ. Họ ăn nhanh chóng, ngủ khẩn trương để cứu giúp người dân chạy lũ, người ở vùng cô lập, hộ đê, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả. Vì vậy khi nhìn những bữa ăn giản dị đến xót xa của các chiến sĩ, nhiều người rơi nước mắt.

Chẳng hạn như chia sẻ trong một phóng sự của Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, khoảnh khắc các chiến sĩ ăn sáng lúc… 6h tối, được đăng tải trên page Thông tin Chính phủ vào ngày 7/10 dưới đây.

Các chiến sĩ trẻ và bữa ăn đầu tiên trong ngày lúc 6h tối (Nguồn: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên)

Thượng tá Hà Văn Tân - Phó trưởng phòng PC07 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết anh và các chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho bà con tại khu vực Đồng Hỷ (Thái Nguyên) dọc theo sông Cầu. Tại đây, họ đã hỗ trợ đưa một số trẻ em, người già đang bị cô lập do nước ngập mà không thể di chuyển được.

Sau gần một ngày căng mình cùng đồng đội làm nhiệm vụ từ 4h sáng thì đến hơn 18h cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ mới kịp ngồi xuống ăn vội "bữa sáng" muộn. Dù bữa ăn chỉ đơn giản là xôi trắng chấm tương ớt với vài miếng thịt, mặc cả áo phao để ăn nhưng các chiến sĩ vẫn giữ vững sự kiên định qua ánh mắt và nụ cười hiền.

Thượng tá Hà Văn Tân





May mắn có khu vực cao, các hàng quán còn hoạt động nên họ mới có được bữa ăn đơn giản này (Nguồn: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên)

Trong nhiều khoảnh khắc khác được chia sẻ, các bữa ăn của chiến sĩ cũng rất nhanh gọn và đơn giản. Có khi là mì tôm, có khi hộp cơm với vài miếng thịt và quả trứng luộc. Họ cũng chẳng nề hà, vừa đứng vừa ngồi để ăn, miễn sao đủ no để có sức giúp đỡ người dân.

Bữa ăn của lực lượng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Lũng Cú (Tuyên Quang) vào ngày 30/9 (Nguồn: Báo Tuyên Quang Online)

Ăn cơm khi chân còn lấm lem bùn đất (Nguồn: @hieutongentertainment)

(Nguồn: @thhtu204)

Hộp cơm và quả trứng luộc của chiến sĩ ở Hà Giang (Nguồn: thnh.hay.bun4)

Phía dưới các bài đăng về nội dung này, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận xúc động. Chữ “thương” được lặp đi lặp lại cả vạn lần mà vẫn thấy không đủ. Nhiều người cũng chia sẻ chuyện gia đình có người thân đang đi làm nhiệm vụ và mong cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đi đủ về đủ.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Thương các cháu quá! Các cháu cố gắng lên ăn uống thật nhiều để chấp hành nhiệm vụ.

- Đi đủ về đủ nhé các đồng chí! Đó là mệnh lệnh của nhân dân.

- Chồng tôi là bộ đội, tôi cũng động viên con cả đăng ký nguyện vọng 1 là trường quân đội. Sau này con út đi học tôi cũng động viên cháu thi quân đội. Mỗi lần chồng đi làm nhiệm vụ cứu nạn ở nhà tôi không ngủ được, xem các video lại thấy được an ủi phần nào! Cố lên các chiến sĩ! Đồng bào luôn biết ơn và yêu quý các anh em!

- Con trai mình cũng đang đi hỗ trợ thế này, video nào cũng nhìn mãi mà không thấy có con trai mình. Nhưng luôn mong các chú bộ đội nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho dân.

- Vất vả rồi sẽ qua, nhưng nhớ là phải an toàn tuyệt đối trở về các chiến sĩ nhé.

- Nhìn mà xót xa thế nhỉ… Cố gắng lên các anh ơi! Các em ở xa chẳng giúp được gì chỉ có tinh thần, mong mọi người bình an.

- Mình được ở nhà ăn cơm canh ngon ngọt còn ngoài kia các chiến sĩ vẫn đang căng mình bảo vệ nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn và mong các chú luôn bình an mạnh khoẻ ạ.

- Cảm ơn các cháu rất nhiều vì đã thức khuya dậy sớm để đi giúp dân trong lúc mưa bão. Chúc các cháu luôn luôn được bình an mạnh khỏe! Các cháu hết sức cẩn thận phải giữ an cho chính mình đã rồi mới giúp được cho dân.

- Không có gì khuất phục ý chí của các chiến sĩ một lòng vì nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Một tình yêu thiêng liêng và cao quý!