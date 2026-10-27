Những bóng hồng chọn "cầm lái", vững bước trên hành trình tự chủ

Ngoài giờ lên lớp, học thêm cách tự lập

Ở tuổi 19, Trần Ngọc Hân, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, đã bắt đầu hành trình tự lập bằng cách tranh thủ những ngày không có lịch học để nhận các đơn giao hàng trên nền tảng Grab. "Tháng 10 này là tròn một năm mình gắn bó với Grab", Hân hào hứng. Điều đặc biệt là người giúp cô trở thành tài xế công nghệ không ai khác chính là mẹ, cũng đang là một đối tác tài xế Grab.

Với Hân, quyết định cầm lái bắt đầu từ mong muốn có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Những ngày không phải đến trường, cô bật ứng dụng, nhận đơn giao hàng GrabFood, GrabMart. Khoản tiền tự mình kiếm được cũng giúp Hân có thể chủ động cho những nhu cầu cá nhân.

Nữ sinh viên Trần Ngọc Hân đã có 1 năm gắn bó với Grab.

Dẫu vậy, những chuyến giao hàng đầu tiên không hẳn dễ dàng với cô sinh viên trẻ. Chưa thông thạo đường sá Hà Nội, đôi khi Hân mất khá nhiều thời gian để tìm đến đúng địa chỉ. "May mắn là mình luôn có mẹ ở bên hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Mẹ cũng là người kết nối mình với đội Grab Hà Thành, nơi mình có thêm những người anh, người chị sẵn sàng chỉ dẫn và giúp đỡ", Hân tâm sự. Nhờ đó, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Hân dần tự tin hơn khi một mình di chuyển trên những cung đường.

Cộng đồng nữ tài xế Grab luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Với cô gái 19 tuổi, niềm vui không chỉ đến từ khoản thu nhập có thêm, mà còn là cảm giác từng bước có thể tự lo cho những nhu cầu của bản thân. Giữa lịch học và những chuyến giao hàng, Hân đang học thêm một bài học khác ngoài giảng đường: cách tự lập, chủ động hơn trong cuộc sống và từng bước trưởng thành.

Chủ động về thu nhập, thêm thời gian chăm lo cho gia đình

Nếu với Hân, những chuyến xe là cách bắt đầu hành trình tự lập, thì với chị Lâm Kim Phụng (TP.HCM), lựa chọn trở thành đối tác tài xế Grab lại xuất phát từ mong muốn cân bằng giữa việc kiếm thêm thu nhập và chăm sóc gia đình.

Buổi sáng, sau khi đưa các con đến trường, chị Phụng bắt đầu nhận những đơn giao hàng GrabFood, GrabMart. Đến chiều, chị trở về đón con và lo việc nhà. Riêng những ngày cuối tuần, khi chồng có thể phụ giúp chăm sóc con cái, chị lại tranh thủ chạy xe nhiều hơn.

Chị Phụng bén duyên với những chuyến xe Grab gần hai năm trước qua lời giới thiệu từ một người bạn. Thời gian đầu, hành trình ấy cũng không ít bỡ ngỡ. Tuy sinh sống tại TP.HCM đã lâu, chị vẫn gặp khó khăn với những cung đường xa lạ. Chưa kể, những sự cố phát sinh với khách hàng, đối tác hay quy trình xử lý bồi hoàn đôi khi cũng khiến nữ tài xế mới không khỏi lúng túng.

"May mắn là mình không phải một mình tìm cách xoay xở. Mỗi khi gặp tình huống mới, mình lại tìm đến những nữ tài xế đi trước để hỏi han, học cách giải quyết", chị Phụng bộc bạch. Chị không nói về một sự thay đổi quá lớn lao. Với chị, điều đáng quý nhất là giờ đây có thể chủ động hơn trong cuộc sống: tự sắp xếp thời gian, có thêm thu nhập và vẫn dành được những khoảng thời gian cần thiết để chăm sóc con cái.

Trong 2 năm đồng hành với Grab, chị vẫn có thời gian chăm sóc con cái, lại có thêm nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống.

Giữa những ngày tất bật với các chuyến giao hàng, niềm vui của chị Phụng đôi khi chỉ gói gọn trong những điều thật giản dị: một nụ cười thân thiện từ khách hàng, một đánh giá 5 sao kèm lời khen nhiệt tình trên ứng dụng, hay những phút giây gắn kết, sẻ chia cùng đồng nghiệp trong các hoạt động chung do Grab tổ chức.

Chị Lâm Kim Phụng rạng rỡ tại sự kiện Grab "Chăm Hoa" nhân dịp 20/10.

Với chị Phụng, niềm vui giản dị ấy cũng là động lực để chị tiếp tục gắn bó với những chuyến xe, vừa chủ động kiếm thêm thu nhập, vừa dành thời gian cho gia đình.