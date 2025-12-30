"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" - chương trình thiếu nhi mới, bổ ích cho trẻ em trên sóng VTV3

Giáo dục cảm xúc - mảnh ghép còn thiếu trong hành trình lớn lên của trẻ

Trong nhiều năm, giáo dục Việt Nam tập trung mạnh vào phát triển trí tuệ, kỹ năng và thành tích học tập. Tuy nhiên, đại dịch, khủng hoảng tinh thần ở giới trẻ hay những vụ việc bạo lực học đường gần đây đã cho thấy: một đứa trẻ giỏi chưa chắc đã là một đứa trẻ hạnh phúc. Khi thể chất và cảm xúc không được nuôi dưỡng đồng đều, sự phát triển của trẻ sẽ thiếu cân bằng.

Theo các chuyên gia tâm lý học đường, "dinh dưỡng cảm xúc" bao gồm tình yêu thương, sự đồng cảm, khả năng tự nhận thức và quản lý cảm xúc là yếu tố then chốt để trẻ trưởng thành lành mạnh. Trẻ có nền tảng cảm xúc vững vàng sẽ biết yêu thương, biết tôn trọng người khác và có khả năng đối mặt với áp lực.

Trong bối cảnh đó, "Vườn Tween" xuất hiện như một dự án truyền hình giáo dục hiếm hoi đặt cảm xúc của trẻ làm trung tâm. Mỗi tập phát sóng không chỉ dạy kỹ năng, mà còn khơi gợi cảm xúc tích cực, giúp trẻ học cách lắng nghe bản thân và thấu hiểu thế giới xung quanh.

Ekip sản xuất giao lưu với các nhân vật tham gia Những bông hoa nhỏ Vườn Tween. Nguồn: VTV

"Vườn Tween" biến mỗi trải nghiệm thành một liều "dinh dưỡng cảm xúc"

Không còn là bài học qua lời giảng, "Vườn Tween" để trẻ em tự cảm nhận và tự lớn lên từ những trải nghiệm rất thật. Mỗi tập phát sóng giống như một liều dinh dưỡng cảm xúc, nơi các tween học cách lắng nghe bản thân, thấu hiểu người khác và nhìn thế giới bằng ánh mắt trong trẻo của chính mình.

Hình ảnh tư liệu từ chuyên mục Tween Talk - Chương trình Những bông hoa nhỏ Vườn Tween - Nguồn: VTV

Trong tập TweenTalk, khi được hỏi "Bạn nghĩ thế nào về công việc của một Hiệu trưởng?", câu chuyện tưởng đơn giản lại trở thành hành trình khám phá suy nghĩ của thế hệ nhỏ tuổi. Có bạn thì cho rằng việc lo toan sổ sách là vất vả, bạn thì nói rằng phải đối mặt với nhiều sự cản trở từ xung quanh là rất khó khăn, có bạn thì nói: "Làm hiệu trưởng chắc rất mệt, vì vừa phải lo cho học sinh, vừa phải quan tâm thầy cô và cả những nhân viên trong trường".

Những suy nghĩ ấy tưởng chừng rất mộc mạc, đơn giản nhưng lại cho thấy trẻ nhỏ hoàn toàn có khả năng cảm nhận và diễn đạt cảm xúc nếu được tin tưởng và trao cơ hội.

Ở chuyên mục âm nhạc và vũ điệu, tween có cơ hội thể hiện khả năng cảm thụ rất tốt: tự tin ca hát, diễn xuất, hòa mình vào các tiết tấu từ dân ca, pop đến hip-hop. Sự đa dạng thể loại giúp các em khám phá cá tính, vượt qua rụt rè và tìm thấy "tiếng nói cảm xúc" riêng qua âm nhạc - một cách giải tỏa lành mạnh và giàu năng lượng tích cực.

Trong tập phóng sự vùng cao, khán giả gặp một cô bé đặc biệt: em yêu thích ngôn ngữ ký hiệu vì có anh trai và em trai bị câm điếc. Ngày ngày, em tự học để có thể trò chuyện với họ, rồi dạy lại cho bạn bè xung quanh. Hình ảnh cô bé kiên trì luyện từng ký hiệu, mỉm cười khi hiểu được "lời nói không âm thanh" của người thân đã khiến nhiều người xem xúc động. Một câu chuyện nhỏ, nhưng chứa đựng trọn vẹn giá trị của lòng nhân ái và sự đồng cảm, điều mà "Vườn Tween" muốn khơi dậy.

Khi truyền hình trở lại bằng năng lượng tử tế

Trong bối cảnh nhiều nội dung giải trí trên mạng xã hội chạy theo xu hướng ngắn, nhanh, gây sốc, "Vườn Tween" mang lại cảm giác yên bình và tử tế hiếm có. Không chỉ là chương trình truyền hình, mà còn là môi trường sống thu nhỏ, nơi trẻ được thử, được sai, được chia sẻ và được yêu thương.

Dinh dưỡng cảm xúc mà chương trình mang lại không dừng ở những bài học, mà lan tỏa thành hành động. Từ đó, có thể thấy, nuôi dưỡng cảm xúc là nuôi dưỡng nhân cách, khi doanh nghiệp, truyền hình và nhà trường cùng hướng đến mục tiêu này, chúng ta đang thật sự xây dựng một nền giáo dục toàn diện, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu lòng nhân ái.

Tập đoàn TH là đơn vị tiên phong trong ngành sữa tươi sạch Việt Nam đã nhiều năm theo đuổi triết lý "Vì tầm vóc Việt", coi dinh dưỡng học đường là nền tảng quan trọng để nâng cao trí lực, thể lực và nhân cách cho trẻ em Việt là đơn vị đồng hành cùng seri Những bông hoa nhỏ Vườn Tween.