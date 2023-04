Những bộ phim hay nhất của nữ hoàng cảnh nóng xứ Hàn

Thành công với bom tấn nặng ký Kill Boksoon cho thấy tuổi 50 không phải là vấn đề đối với Jeon Do Yeon. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm, nữ diễn viên kỳ cựu đã trải qua nhiều vai diễn khó nhằn, đa dạng thể loại và gặt hái nhiều giải thưởng lớn, nổi bật nhất là giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2007, giải thưởng đã đem đến cho cô danh hiệu "ảnh hậu".

Hãy cùng nhìn lại sự nghiệp Jeon De Yeon qua những bộ phim tiêu biểu nhất:

Chiếc kèn harmoniun trong trí nhớ của tôi (1999)

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Jeon De Yeon thường loanh quanh với các dự án phim truyền hình nhỏ lẻ không mấy ấn tượng. Bước ngoặt xảy đến vào năm 1997 khi cô lấn sân sang con đường điện ảnh với phim The Contract . Thành công của tác phẩm đã giúp tên tuổi của cô phất lên "như diều gặp gió", góp phần quan trọng định hình sự nghiệp của cô sau này.

Jeon Do Yeon ở những năm đầu sự nghiệp.

Đến năm 1999, Jeon Do Yeon đạt đến độ chín trong khả năng diễn xuất qua tác phẩm lãng mạn Chiếc kèn harmoniun trong trí nhớ của tôi . Trong phim, Jeon Do Yeon vào vai cô nữ sinh Yun Hong Yeon, người đã phải lòng thầy giáo Kang Su Ha (Lee Byung Hun). Tuy nhiên sự chú ý của Kang Su Ha đã dành cho một cô gái khác.

Chiếc kèn harmoniun trong trí nhớ của tôi được đánh giá là một trong những phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Jeon Do Yeon. Vai diễn Yun Hong Yeon đã đem về cho cô chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 1999 và Chuông Vàng 2000.

Nỗi ô nhục của nhà họ Cho (2003)

Qua những thành công ban đầu, truyền thông và công chúng đã đặt cho Jeon Do Yeon danh xưng "tắc kè hoa" của điện ảnh Hàn bởi khả năng biến hóa đa dạng và linh hoạt của cô.

Poster phim Nỗi ô nhục của nhà họ Cho.

Năm 2003 nữ diễn viên tạo được tiếng vang lớn khi hóa thân vào vai góa phụ trong phim Nỗi ô nhục của của nhà họ Cho . Phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Pháp Những mối quan hệ nguy hiểm, kể về mối quan hệ tay ba phức tạp xảy ra trong giới quý tộc thời Joseon.

Trong phim, Jeon Do Yeon có nhiều cảnh nóng táo bạo với bạn diễn Bae Yong Joon. Phần đông khán giả cho rằng cảnh nóng trong phim không hề thô tục phản cảm, thậm chí còn đánh giá cao ở mặt nghệ thuật.

Nỗi ô nhục của nhà họ Cho đã thắng lớn ở phòng vé và đứng top 5 phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2003. Từ thời điểm này, Jeon Do Yeon được đặt danh xưng mới: Nữ hoàng cảnh nóng.

Bí mật ánh dương (2007)

Jeon Do Yeon và Song Kang Ho.

Phim xoay quanh cuộc sống của Lee Shin Ah (Jeon Do Yeon thủ vai) sau khi chồng cô qua đời. Cô cùng con trai trở về quê chồng để bắt đầu cuộc sống mới bằng việc mở một lớp dạy đàn dương cầm. Tại đây Lee Shin Ah gặp Kim Jong Chan (Song Kang Ho), ông chủ một xưởng ôtô, người đã đem lòng yêu cô nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận một người đàn ông mới nhanh như vậy.

Mặc dù bắt đầu cuộc sống mới, bi kịch lại tiếp tục xảy đến với Lee Shin Ah khi con trai cô bị bắt cóc. Sự sụp đổ, tuyệt vọng được thể hiện qua diễn xuất của Jeon Do Yeon đã khiến khán giả không kìm được nước mắt, thương xót cho cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật chính.

Vai diễn Lee Shin Ah trong Bí mật ánh dương chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Jeon Do Yeon. Tại LHP Cannes 2007, cô đã trở thành gương mặt diễn viên châu Á hiếm hoi và đầu tiên của Hàn Quốc nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cũng từ đó, biệt danh "ảnh hậu Cannes" chính thức ra đời.

Cám dỗ tội lỗi (2016)

Jeon Do Yeon và Gong Yoo.

Kiệt tác của đạo diễn Lee Yoon Ki đưa người xem đến với tiết trời giá lạnh ở Phần Lan, đem đến câu chuyện tình bị cấm đoán của hai người trung niên.

Sang Min (Jeon Do Yeon) đến Phần Lan để gửi cậu con trai mắc chứng tự kỷ vào một ngôi trường đặc biệt. Ki Hong (Gong Yoo) là kiến trúc sư đang làm việc ở Phần Lan, anh cũng có con gái mắc bệnh trầm cảm và một người vợ với tinh thần bất ổn.

Vào một ngày đông lạnh giá, hai kẻ xa lạ vừa đưa con đến nơi cắm trại, vô tình gặp nhau. Họ bắt đầu cảm thấy thoải mái và kết nối với nhau. Trên đường trở về, tuyết rơi dày đặc, Sang Min và Ki Hong dừng chân trong một căn nhà gỗ. Bị cuốn đi bởi niềm đam mê không thể cưỡng lại, họ dành một đêm bên nhau để rồi trở thành hai kẻ xa lạ không biết tên nhau vào hôm sau đó.

Vài tháng sau, Sang Min tình cờ bắt gặp Ki Hong tại Hàn Quốc. Và lại một lần nữa, hai kẻ đã có gia đình lại cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc và lý trí.

Cám dỗ tội lỗi là tác phẩm đầy ắp những cảnh ái ân giữa mỹ nam Gong Yoo và "hoa hồng đen xứ Hàn" Jeon Do Yeon. Những cảnh nóng trong phim diễn ra dày đặc nhưng không hề sỗ sàng, đã truyền tải được sự cô đơn và nỗi khát khao của con người.

Khóa học yêu cấp tốc (2023)

Quay trở lại với địa hạt phim truyền hình, Jeon Do Yeon ngay lập tức chiếm sóng Netflix khoảng đầu năm 2023 với Khóa học yêu cấp tốc .

Tạo hình của Jeon Do Yeon trong Khóa học yêu cấp tốc. Ảnh: TVN.

Phim xoay quanh Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon), một cựu vận động viên bóng ném phải giải nghệ vì gánh nặng gia đình nay phải tiếp quản cửa hàng đồ ăn do mẹ để lại, cùng lúc đó cô còn phải chăm sóc cậu em trai chậm phát triển và cháu gái bị mẹ ruột bỏ rơi.

Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) là thầy giáo dạy toán, mắc chứng rối loạn ăn uống và mất ngủ, suốt ngày vùi đầu ở lớp luyện thi. Hai con người tưởng chừng không liên quan đến nhau cuối cùng lại có nhiều cơ duyên chạm trán nhau, nhất là khi con gái của Haeng Seon nằng nặc đòi vào lớp học thêm của Chi Yeol.

Không nặng nề drama, Khóa học yêu cấp tốc vẫn cuốn hút với những câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu mới lớn, tình thầy trò. Jeon Do Yeon đã làm mới mình với vai diễn tươi sáng hơn hẳn so với những nhân vật cô từng đảm nhận trước đây.

Kill Boksoon (2023)

Jeon Do Yeon tiếp tục oanh tạc bảng xếp hạng Netflix toàn cầu với Kill Boksoon . Một bộ phim hành động, võ thuật với nhiều cảnh bạo lực, máu me cùng một Jeon Do Yeon cực kỳ sung mãn ở tuổi 50.

Tạo hình nữ sát thủ quyến rũ của Jeon Do Yeon trong bom tấn Kill Boksoon. Ảnh: Netflix.

Câu chuyện trong Kill Boksoon xoay quanh nhân vật người mẹ họ Gil (Jeon Do Yeon) vừa nuôi con gái tuổi teen vừa hành nghề sát thủ điêu luyện. Cô là huyền thoại trong ngành công nghiệp giết chóc và được mệnh danh là "Kill Bok Soon" với tỷ lệ ám sát thành công 100%.

Kill Boksoon là thử thách rất lớn đối với Jeon Do Yeon bởi cô phải thực hiện những pha hành động khó nhằn khi đã 50 tuổi. Mặt khác vai diễn của cô đòi hỏi sự biến hóa linh hoạt trong diễn xuất, tại nơi làm việc Bok Soon là sát thủ huyền thoại nhưng ở nhà, cô ấy là bà mẹ đơn thân vật lộn với việc nuôi dạy đứa con gái đang ở độ tuổi nổi loạn.

Phim đem đến cho khán giả bữa tiệc hình ảnh thịnh soạn với tần suất dày đặc những pha hành động khó nhằn được xử lý qua kỹ thuật quay khéo léo, bên cạnh đó là dàn cast hùng hậu mà nổi bật nhất là sự xuất hiện của "ảnh đế" Sol Kyung Gu.

Những màn phô diễn kỹ năng sát thủ điêu luyện cùng thần thái ngút ngàn của dàn diễn viên đình đám chắc chắn đem đến cho người xem những phút giây đầy ấn tượng.