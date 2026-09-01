Những bộ phim Hàn Quốc đáng xem trong tháng 9

Ảnh: Disney+

Đặc biệt, sự trở lại của nhiều ngôi sao đình đám như Hyun Bin, Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Jung Woo Sung và Seo Kang Jun đang khiến loạt phim lên sóng trong tháng này nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế. Dưới đây là 5 bộ phim không thể bỏ lỡ.

Made in Korea phần 2 (9/9 trên Disney+)

Made in Korea 2 tiếp tục là một cuộc chiến quyền lực khốc liệt (Ảnh: Disney+)

Made in Korea thu hút cả khán giả và giới phê bình với cốt truyện hấp dẫn đan xen cả lịch sử hiện đại đen tối của Hàn Quốc. Phần 2 tiếp tục mở ra cuộc chiến quyền lực đầy tham vọng và những màn đấu trí căng thẳng sau 9 năm kể từ các sự kiện của phần đầu tiên. Baek Ki Tae (Hyun Bin) giờ đây đã vươn lên đỉnh cao quyền lực, sở hữu tất cả những gì anh từng khao khát. Thế nhưng, quá khứ chưa bao giờ thực sự ngủ yên khi Jang Geon Young (Jung Woo Sung) trở lại với một kế hoạch trả thù được nung nấu suốt nhiều năm. Trong khi đó, Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan) cũng bắt đầu tìm kiếm con đường quyền lực của riêng mình, khiến những mâu thuẫn trong gia đình Baek ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Với sự trở lại của dàn diễn viên đình đám cùng câu chuyện mới về tham vọng, quyền lực và phản bội, Made in Korea 2 hứa hẹn mang đến một mùa phim kịch tính, đen tối và đầy bất ngờ trên Disney+

The Ordinary Jackpot (10/9 trên đài TvN, Tving)

Lee Jun Hyuk vào vai 1 nhân viên văn phòng bất ngờ trúng số (Ảnh: Tving)

Bộ phim xoay quanh Gong Eun Tae (Lee Jun Hyuk), một trưởng nhóm bán hàng luôn cố gắng cân bằn giữa áp lực công việc và những mối quan hệ nơi công sở. Cuộc sống của anh bất ngờ thay đổi khi trúng giải độc đắc xổ số trị giá 1,3 tỷ won. Thế nhưng thay vì nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống mới, Eun Tae vẫn quyết định đi làm vào ngày hôm sau, chỉ khác là giờ đây anh đã có một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn quá sợ hãi trước cấp trên hay những áp lực công việc, anh bắt đầu sống và làm việc theo cách mình muốn, kéo theo hàng loạt thay đổi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp.

Với câu chuyện gần gũi, hài hước nhưng cũng phản ánh chân thực cuộc sống của những người làm văn phòng, The Ordinary Jackpot hứa hẹn mang đến một góc nhìn thú vị về câu hỏi: Nếu một ngày không còn phải lo lắng về tiền bạc, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào?

A Love Other Than Yours (12/9 trên đài KBS)

Cặp đôi nhan sắc Seo Kang Jun và Eun Jin khiến khán giả đứng ngồi không yên (Ảnh: KBS)

Bộ phim xoay quanh Namgoong Ho (Seo Kang Jun) và Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) - hai người bạn từ thời thơ ấu trở thành người yêu và cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Thế nhưng sau một thập kỷ bên nhau, tình yêu dần trở nên phai nhạt. Những cảm xúc mới bắt đầu xuất hiện khi họ gặp những người khác. Namgoong Ho bị thu hút bởi cô đồng nghiệp Park Soo Ah (Jo Aram), trong khi Lee Mi Do dần dao động trước luật sư Han Tae Seung (Lee Joo Ahn). Từ đó, mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, buộc cả hai phải nhìn lại tình yêu mà họ đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

Với câu chuyện tình yêu thực tế, trưởng thành và có phần day dứt, A Love Other Than Yours hứa hẹn mang đến một góc nhìn sâu sắc về tình yêu sau nhiều năm gắn bó. Điều khó nhất không phải là yêu một người, mà là nhận ra liệu mình còn muốn tiếp tục gắn bó người ấy hay không.

The Scandal (18/9 trên Netflix)

The Scandal là bộ phim được khán giả quốc tế mong chờ nhất trong tháng 9 này (Ảnh: Netflix)

The Scandal là bộ phim cổ trang lãng mạn đầy táo bạo của Netflix, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Son Ye Jin bên cạnh Ji Chang Wook và NANA.

Lấy bối cảnh thời Joseon, phim xoay quanh Lady Cho (Son Ye Jin), một nữ quý tộc tài hoa nhưng bị giam hãm bởi những khuôn phép khắt khe dành cho phụ nữ, và Cho Won (Ji Chang Wook), chàng trai nổi tiếng phong lưu, luôn khao khát những cuộc tình và thú vui mới. Cả hai bước vào một cuộc cá cược tình ái nguy hiểm, nhưng mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi Hui Yeon (NANA), một góa phụ trẻ sống trong những ràng buộc của lễ giáo, vô tình trở thành đối tượng của trò chơi.

Được chuyển thể từ bộ phim Untold Scandal (2003), tác phẩm hứa hẹn mang đến câu chuyện về ham muốn, cám dỗ, bí mật và những mối tình bị cấm đoán. Bộ phim mang màu sắc cổ trang quyến rũ nhưng được kể bằng góc nhìn hiện đại. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Son Ye Jin và Ji Chang Wook khiến The Scandal trở thành một trong những phim Hàn được khán giả quốc tế mong đợi nhất năm 2026.

Salon De Nabi (19/9 trên đài JtBC)

Salon De Nabi gây chú ý với cốt truyện khá mới lạ (Ảnh: JtBC)

Salon De Nabi là bộ phim truyền hình chữa lành lấy bối cảnh tại một salon tóc bình dân, nơi những người thợ và các thực tập sinh không chỉ giúp khách hàng thay đổi diện mạo mà còn đồng hành cùng họ vượt qua những tổn thương trong cuộc sống.

Trung tâm câu chuyện là Gi-bbeum (Kim Hyang Gi), một cô gái trẻ nhút nhát, chăm chỉ luôn gặp khó khăn khi phải đối mặt với khách hàng và Kwang Soo (Choi Daniel), một nhà tạo mẫu tóc nhiệt huyết. Ngoài ra, trong tiệm còn có Michelle (Oh Yoon Ah) và những nhân viên khác, mỗi người đều có những vấn đề, nỗi bất an và ước mơ riêng.

Mỗi vị khách bước vào salon là một câu chuyện về ngoại hình, sự tự ti, tình yêu, công việc và hành trình học cách chấp nhận bản thân. Với màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi và giàu tính chữa lành, Salon De Nabi hứa hẹn mang đến một câu chuyện ấm áp về những con người bình thường đang từng ngày cố gắng trưởng thành và tìm lại sự tự tin của chính mình.