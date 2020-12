Những âm mưu của gã trai trẻ khi tiếp cận nữ nhà văn đã có gia đình trong “Lừa em, cưng tiêu rồi!”

Xuất hiện ngay từ tập 1 của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, "hot boy" Soo Ho (Kim Young Dae) gây tò mò không thôi với thân phận thay đổi "năm lần bảy lượt" giữa cơn lốc ngoại tình của gia đình nữ tiểu thuyết gia Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong) và anh chồng luật sư háo sắc Han Woo Sung (Go Joon). Sự mất tích đột ngột của ả tiểu tam Baek Soo Jung (Hong Soo Hyun) trong tập 3 dấy lên nhiều nghi ngờ, cũng là tiền đề cho màn chào sân của Soo Ho.

Đến thời điểm này, khán giả vẫn còn hoang mang chưa xác định được rõ mục đích của anh ta. Rốt cuộc Soo Ho mong muốn điều gì ở nữ nhà văn Yeo Joo qua những lần "đổi áo" liên tục? Ba kịch bản "thân phận" sau đây được vạch ra dành riêng cho anh chàng này.

Fan cuồng chính hiệu mai phục cửa hàng tiện lợi chờ thần tượng ghé thăm?

Trong khi người của nhà xuất bản tìm đến tận nhà Yeo Joo để "thỉnh" cô đi tới buổi ký tặng sách mà họ đã trót tổ chức, nữ nhà văn thong thả tản bộ đến cửa hàng tiện lợi, ngồi lì ở đó, "chill" cùng bịch bim bim và lon bia. Nhờ sự giúp đỡ của anh thu ngân "tốt bụng" Soo Ho, người đã quá rõ lịch trình di chuyển của Yeo Joo mà chẳng mấy chốc cô nhà văn tội nghiệp đã "sa lưới" người của nhà xuất bản.

Phải chăng đây chính là dấu hiệu của một fan cuồng chính hiệu? Vì quá đỗi say mê tiểu thuyết của Jang Yeo Joo mà anh chàng không ngại ngần xin một chân ở cửa hàng tiện lợi gần nhà thần tượng, chỉ mong mỗi ngày được nhìn idol ghé thăm. Chẳng những vậy, anh không muốn idol của mình bị tai tiếng nên đồng ý hỗ trợ nhà xuất bản khi được đề nghị giúp đỡ. Ngay trong buổi sáng hôm đó, dù đang trong ca làm việc nhưng thanh niên "đi làm vì đam mê này" đã không hề bỏ lỡ buổi ký tặng sách của Yeo Joo. Đặc biệt, anh ta lại còn nhào ra đỡ loạt "đạn" trứng ung của anti-fan ném về về phía thần tượng của mình.

Mật vụ điều tra có nghề?

Kịch bản "thân phận" này của Soo Ho có lẽ khá phù hợp với chuỗi logic hành động mà anh ta đang thực hiện. Đầu tiên là theo dõi Yeo Joo, tìm hiểu sở thích và thói quen của cô. Bước tiếp theo, anh chàng bí ẩn ứng tuyển để trở thành thư ký riêng của cô. Nước đi này không thể dễ dàng có được nếu từ đầu, Soo Ho không giúp đỡ nhà xuất bản tìm ra Yeo Joo. Từng bước một tiến đến vị trí thân cận với Yeo Joo của anh ta logic đến kỳ lạ.

Trong ngày "ra mắt sếp", anh chàng chọn trang phục cơ bản và tông màu trắng kem, chủ ý muốn gợi lên cảm giác thành thật và tạo sự tin tưởng. Nghịch lý ở chỗ dù cố tình sắm vai ngây thơ, Soo Ho lại rất thông thạo cách thức hạ sát người khác. Soo Ho không ngại "tạo nét" với Yeo Joo bằng khóa "tập huấn" ngắn về chủ đề "đâm sao cho chết". Đề tài này trở nên đặc biệt ấn tượng với nữ nhà văn chuyên trị các ca ngoại tình bằng các phương pháp trả thù đa dạng. Điều này chứng tỏ Soo Ho đã có nghiên cứu rất kỹ lưỡng về sở thích và có sự chuẩn bị rất chu đáo trước khi đến. Anh ta nhanh chóng qua ải và chính thức trở thành thư ký riêng của cô.

Tiếp cận đối tượng bài bản, lại có sẵn kỹ năng an ninh, phải chăng Soo Ho là một nhân viên an ninh hoặc một mật vụ điều tra được cử đến để giám sát cô nhà văn đầy ý tưởng điên rồ này, khám phá cách thức mà cô ta sáng tác những tác phẩm chân thực, từng trải đến vậy?.

Một thiếu gia muốn trả thù tình?

Là một kẻ cuồng tín hay một nhân viên mật vụ, thật khó để lý giải về "cơ ngơi" hào nhoáng của Soo Ho. Trở về căn hộ xa hoa của mình, Soo Ho lập tức điện thoại để thông báo về tình hình tiếp cận với nữ nhà văn, chi tiết này dấy lên nghi ngờ về một âm mưu đã được tính toán cẩn thận từ trước.

Chỉ cần theo dõi với một chút tinh ý, khán giả sẽ nhận ra giữa cơ ngơi bề thế như vậy không hề có sự xuất hiện của ba mẹ Soo Ho. Một giả thiết được đặt ra: gia đình anh chính là nạn nhân của những cuốn tiểu thuyết lật tẩy sự phản bội trong hôn nhân của nữ văn sĩ Yeo Joo. Chính vì thế, chàng trai trẻ đang tìm cách để hiểu rõ ngọn ngành và trả đũa cho sự mất mát của gia đình mà anh ta là nạn nhân. Nếu kịch bản "thân phận" này là sự thật, chắc chắn sẽ có những cú twist đầy bất ngờ mà Soo Ho chính là nút thắt quan trọng.

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) hiện đang là bộ phim gây "chóng mặt" nhất những ngày cuối năm với những "cú lượn tình tiết" siêu tốc cũng như câu chuyện trái khoáy của từng nhân vật. Liệu sự xuất hiện đầy bí ẩn và thân phận không rõ ràng của Soo Ho sẽ dẫn dắt chuyện phim đổi hướng như thế nào trong những tập tiếp theo?

Bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! đang được phát sóng đầu tiên tại Việt Nam, trên mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc, từ ngày 02/12/2020. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.