Những ai dễ mắc bệnh trĩ nhất?

Trĩ không còn là vấn đề của riêng người lớn tuổi mà đang ngày càng trẻ hóa, đặc biệt trong xã hội hiện đại với lối sống ít vận động, ăn uống thất thường, ngồi lâu một chỗ hoặc làm việc trong môi trường căng thẳng.

Những đối tượng dễ mắc trĩ nhất và nguyên nhân

Theo các thống kê y học, bệnh trĩ có thể gặp ở mọi giới, mọi độ tuổi, nhưng một số nhóm người lại có nguy cơ cao hơn hẳn. Dưới đây là những đối tượng thường dễ mắc bệnh trĩ nhất và nguyên nhân cụ thể ở từng nhóm.

1. Phụ nữ có thai có tỷ lệ mắc trĩ có thể đến 50%

Phụ nữ mang thai là một trong những nhóm dễ bị trĩ nhất, với tỷ lệ có thể lên tới 50%. Nguyên nhân không chỉ đến từ chế độ ăn ít chất xơ, ít uống nước, ít vận động mà còn do những yếu tố sinh lý đặc trưng của thai kỳ.

Khi mang thai, áp lực trong ổ bụng tăng cao, đặc biệt ở những tháng cuối, khiến tử cung chèn ép tĩnh mạch vùng chậu và trực tràng, làm máu lưu thông kém. Sự ứ đọng này khiến tĩnh mạch trĩ bị giãn, sưng, xung huyết, tạo điều kiện hình thành búi trĩ.

2. Nhân viên văn phòng – ngồi nhiều, ít vận động

Bệnh trĩ đang trở thành "nỗi ám ảnh thầm lặng" của dân công sở. Hàng giờ ngồi trước máy tính khiến máu ở vùng hậu môn – trực tràng khó lưu thông, làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch và dẫn đến giãn tĩnh mạch trĩ.

Thêm vào đó, thói quen nhịn đi vệ sinh do bận việc, uống ít nước, và ăn uống thiếu rau xanh cũng góp phần làm gia tăng tình trạng táo bón, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh trĩ.

3. Tài xế lái xe

Tài xế, đặc biệt là người lái xe đường dài, cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Việc ngồi liên tục nhiều giờ liền khiến tuần hoàn máu vùng chậu bị cản trở, tăng áp lực lên tĩnh mạch hậu môn.

Nếu không điều chỉnh, bệnh trĩ sẽ tiến triển từ nhẹ đến nặng, gây đau rát, chảy máu khi đi vệ sinh và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

4. Người lao động nặng nhọc

Khi nâng vật nặng, áp lực trong ổ bụng và trực tràng tăng đột ngột, khiến các tĩnh mạch vùng hậu môn bị giãn. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, mạch máu sẽ mất độ đàn hồi và phình to, hình thành búi trĩ.

5. Người bị táo bón lâu ngày và thường xuyên

Táo bón mạn tính chính là "cánh cửa" dẫn tới bệnh trĩ. Mỗi lần đi vệ sinh phải rặn mạnh sẽ khiến máu dồn xuống vùng hậu môn – trực tràng, làm các tĩnh mạch ở đây giãn rộng, phồng lên và dễ tổn thương.

Phân khô cứng khi đi qua cũng gây cọ xát, trầy xước niêm mạc hậu môn, dẫn đến chảy máu, đau rát. Nếu tình trạng này kéo dài, búi trĩ sẽ hình thành và ngày càng lớn dần.

Phòng ngừa và giải pháp hạn chế bệnh trĩ

Dù bệnh trĩ phổ biến, phần lớn các trường hợp ở mức độ nhẹ và có thể cải thiện bằng thay đổi lối sống.

- Không ngồi hoặc đứng quá lâu một tư thế.

- Tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là các bài tập nhẹ vùng bụng và mông.

- Ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, rượu bia và thuốc lá.

- Tập thói quen đi vệ sinh đúng giờ, không rặn mạnh, không ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh.

Những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ hình thành búi trĩ.

Giải pháp hỗ trợ điều trị – Repaherb từ thiên nhiên

Khi các biện pháp thay đổi lối sống chưa đủ cải thiện triệu chứng, người bệnh có thể tìm đến giải pháp điều trị tại chỗ an toàn và lành tính, tiêu biểu là Repaherb – sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Egis Pharmaceuticals PLC (Hungary), hiện được nhiều bệnh nhân châu Âu tin dùng.

Repaherb chứa các thành phần thiên nhiên như chiết xuất cúc xu xi, lá cây Phỉ (Witch Hazel), cúc La Mã, kết hợp với dược chất Sucralfate có khả năng bám dính và bảo vệ niêm mạc tổn thương. Nhờ đó, sản phẩm giúp:

- Điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của nó (ví dụ: eczema, nút hậu môn);

- Bao phủ và bảo vệ lớp biểu bì, chăm sóc cho da bị viêm, ngứa, giúp thúc đẩy tái tạo da.

- Làm giảm sự khô da, nhờ đó giúp chữa lành vết thương.

Repaherb có hai dạng bào chế tiện lợi:

- Dạng mỡ thoa: dùng cho búi trĩ ngoài.

- Dạng viên đặt trực tràng: dùng cho búi trĩ nội.

Đặc biệt, sản phẩm có thành phần lành tính, không gây nhờn dính, phù hợp cho phụ nữ mang thai và cho con bú – nhóm đối tượng vốn rất khó lựa chọn thuốc bôi điều trị.

Bệnh trĩ tuy phổ biến nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát được nếu phát hiện sớm, thay đổi lối sống hợp lý và lựa chọn giải pháp điều trị an toàn. Dù bạn là phụ nữ mang thai, nhân viên văn phòng, tài xế hay người lao động nặng, việc ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và chăm sóc đúng cách sẽ giúp bạn giữ gìn sức khỏe hậu môn – trực tràng, cải thiện chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Phòng 1101, tầng 11, toà nhà Mê Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, Tp.HCM.

Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản: Để xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em! Tránh tiếp xúc với mắt! Không được nuốt sản phẩm! Không được sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb trong âm đạo. Không sử dụng sản phẩm nếu người bệnh có quá mẫn cảm với lanolin hay bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm. Không dùng cho bệnh nhân trĩ xuất huyết. Sử dụng đồng thời viên đạn đặt trực tràng Repaherb với bao cao su có thể làm giảm độ an toàn của việc tránh thai. Việc sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb trong thời gian có thai và cho con bú không phải là chống chỉ định, nhưng khuyến cáo nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trong những trường hợp này.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản viên đạn đặt trực tràng Repaherb ở nhiệt độ không quá 25°C. Tránh ánh sáng.