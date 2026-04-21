Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện, Ngô Mai Nhuệ Giang - bà xã của cầu thủ Lương Xuân Trường - đều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ thần thái sang trọng và phong cách sống đẳng cấp.

Khí chất nữ CEO khi bước xuống từ xế hộp

Thời gian trước, đoạn clip ghi lại cảnh nàng WAG Nhuệ Giang bước xuống từ một chiếc xe sang đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Không cần váy áo cầu kỳ hay trang điểm đậm, cô chọn phong cách tối giản với áo trắng và quần tây ống suông cực kỳ tôn dáng.

Cách Nhuệ Giang sải bước tự tin, phong thái đĩnh đạc khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình ảnh một nữ giám đốc điều hành trẻ tuổi và thành đạt. Được biết, hiện tại cô cũng đang đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý và vận hành trung tâm phục hồi chấn thương thể thao - tâm huyết của chồng mình.

Vẻ đẹp "tiểu thư Hà thành" bên phím đàn piano

Nếu hình ảnh ở xế hộp mang đến cảm giác mạnh mẽ, độc lập, thì khoảnh khắc Nhuệ Giang ngồi bên cây đàn piano lại khiến người xem "tan chảy" vì sự nhẹ nhàng, thanh tao.

Trong không gian yên tĩnh, đôi tay cô lướt trên phím đàn một cách điêu luyện và đầy cảm xúc. Hình ảnh này một lần nữa khẳng định xuất thân và sự giáo dục chỉn chu của một "ái nữ" Hà thành. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trí tuệ trong công việc và tâm hồn nghệ sĩ trong đời thường chính là điểm khiến Nhuệ Giang trở thành hình mẫu nàng WAG được nhiều người chú ý.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" viên mãn của làng bóng đá

Đằng sau những khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại là một hành trình yêu nhau đầy thử thách của Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang. Cả hai bắt đầu gắn bó từ năm 2015, thời điểm Xuân Trường bắt đầu trở thành cái tên triển vọng của bóng đá Việt Nam. Suốt nhiều năm ròng rã, cặp đôi chọn lối sống kín tiếng, hiếm khi phô trương tình cảm để bảo vệ sự riêng tư trước những áp lực của dư luận.

Dù từng có khoảng thời gian đối mặt với không ít sóng gió hay tin đồn rạn nứt, Nhuệ Giang vẫn luôn là người lặng lẽ đồng hành, cùng Xuân Trường đi qua những thăng trầm sự nghiệp từ khi anh còn thi đấu tại Hàn Quốc cho đến khi trở về nước. Cái kết viên mãn bằng một đám hỏi ấm cúng và sự ra đời của bé Little Daisy chính là minh chứng cho một tình yêu trưởng thành, nơi sự thấu hiểu và sẻ chia luôn được đặt lên hàng đầu.

Từ khi về chung một nhà và đón công chúa nhỏ Little Daisy, cuộc sống của Xuân Trường và Nhuệ Giang càng thêm phần viên mãn. Nhuệ Giang không chỉ là người vợ, người mẹ đảm đang mà còn là cộng sự đắc lực, hỗ trợ Xuân Trường trong mọi dự án kinh doanh từ sau khi rời HAGL.

Sự xuất hiện của những khoảnh khắc "viral" này như một lời khẳng định về sức hút không nhỏ của Nhuệ Giang - một nàng WAG không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu phong thái và tài năng đáng nể. Vào tháng 6 tới, Xuân Trường và Nhuệ Giang sẽ chính thức tổ chức đám cưới sau 5 năm làm đám hỏi kín tiếng tại Hà Nội.