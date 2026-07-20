Nhức mắt với phim 18+ đang gây bão toàn cầu: Cảnh nóng dày đặc, cặp chính hành động không cứu nổi

Ra mắt chưa lâu, bộ phim 18+ Desire đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý trên Netflix khi vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng phim được xem nhiều nhất toàn cầu chỉ sau 2 ngày phát hành. Tác phẩm hiện phủ sóng tại hơn 50 quốc gia, cho thấy sức hút của dòng phim giật gân pha trộn yếu tố 18+ thể loại vốn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với khán giả trên nền tảng trực tuyến.

Được gắn nhãn phim 18+, Desire khai thác câu chuyện xoay quanh ham muốn bị kìm nén, ngoại tình và những bí mật phía sau một cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo. Phim xoay quanh Lucero (Ludwika Paleta), một nữ luật sư thành đạt đang sống cùng người chồng lâu năm Fernando (José María Yazpik). Trên bề ngoài, họ là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế cuộc hôn nhân của cả hai đã dần trở nên lạnh nhạt, thiếu kết nối và không còn sự gần gũi.

Trong lúc cả Lucero lẫn Fernando đều âm thầm khao khát một điều gì đó mới mẻ nhưng không ai đủ can đảm nói ra, cuộc sống của họ bị đảo lộn khi Lucero nảy sinh mối quan hệ vụng trộm với Matías (Óscar Casas) – huấn luyện viên bơi trẻ tuổi của con gái cô, Viviana (Pilar Pascual). Sự chênh lệch tuổi tác, vị trí nhạy cảm giữa hai người cùng việc Matías là người có liên quan trực tiếp đến gia đình Lucero khiến mối quan hệ này trở thành tâm điểm tranh cãi ngay từ khi câu chuyện bắt đầu.

Không chỉ xoáy sâu vào sự phản bội trong hôn nhân, Desire còn nhanh chóng gây chú ý bởi loạt cảnh nóng dày đặc xuyên suốt thời lượng phim. Những phân đoạn thân mật giữa Lucero và Matías xuất hiện với tần suất cao, được đẩy mạnh như một yếu tố câu kéo sự tò mò của khán giả. Với nhiều người xem, bộ phim thậm chí bị nhận xét là quá phụ thuộc vào yếu tố gợi dục, khi những cảnh nóng đôi lúc lấn át cả phần phát triển tâm lý nhân vật và mạch truyện.

Tuy nhiên, cũng chính công thức này lại giúp Desire đánh trúng thị hiếu của một bộ phận khán giả Netflix, những người tìm kiếm một tác phẩm giải trí nhanh, dễ xem, có yếu tố cấm kỵ và đủ kịch tính để theo dõi trong một buổi tối. Giống nhiều bộ phim 18+ cùng thể loại như Fifty Shades hay 365 Days, tác phẩm không đặt nặng việc xây dựng một câu chuyện quá phức tạp mà tập trung vào cảm giác kích thích, tò mò và những cú đảo chiều liên tục.

Bên cạnh phần nội dung gây tranh luận, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm được chú ý. Ludwika Paleta trong vai Lucero là người có nhiều đất diễn nhất khi phải thể hiện sự giằng xé giữa khao khát cá nhân, cảm giác tội lỗi và những lựa chọn sai lầm. Nữ diễn viên được đánh giá là giữ được sự thuyết phục ở những phân đoạn tâm lý, giúp nhân vật không hoàn toàn trở thành một hình mẫu ngoại tình thông thường.

Trong khi đó, Óscar Casas mang đến hình ảnh Matías với vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút đúng với vai trò "người thứ ba" khiến Lucero rung động. Tuy nhiên, càng về sau, nhân vật này càng bộc lộ nhiều điểm yếu trong cách xây dựng, khiến màn thể hiện của nam diễn viên bị nhận xét là thiếu chiều sâu và khó tạo được sự đồng cảm. José María Yazpik trong vai Fernando cũng có những khoảnh khắc đáng chú ý khi thể hiện một người đàn ông đứng giữa sự tổn thương, ghen tuông và những vấn đề đã tồn tại trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì lạm dụng cảnh nóng và một câu chuyện tình gây tranh cãi, thành tích đứng đầu Netflix toàn cầu của Desire vẫn cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim 18+. Đây tiếp tục là minh chứng rằng những câu chuyện xoay quanh ham muốn, phản bội và các mối quan hệ cấm kỵ vẫn luôn là "món ăn" dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Nguồn: Ready Steady Cut

Ảnh: X