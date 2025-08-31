Nhộn nhịp không khí mua sắm, check in "hoà cùng màu cờ Tổ quốc" đón Đại lễ A80

Gần 4.200 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ được trang trí theo chủ đề "Tự hào Việt Nam" với sắc đỏ – vàng rực rỡ, hàng hóa phong phú cùng loạt ưu đãi hấp dẫn đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn.

Tưng bừng không khí mua sắm sớm đón lễ

Khắp phố phường những ngày đầu thu, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hòa cùng không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, gần 4.200 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ trên toàn quốc được trang trí với sắc đỏ - vàng rực rỡ.

Chị Ngọc Ly (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ cho biết, những ngày này chị đi siêu thị cùng gia đình cảm nhận rõ rệt không khí lễ hội: "Không gian WinMart rực rỡ sắc đỏ vàng khiến tôi rất phấn khởi và cảm nhận rõ không khí đại lễ đang đến rất gần. Tôi rất thích không gian tại đây, cả gia đình tôi đã chụp nhiều bức hình để lưu lại kỷ niệm trong dịp Quốc khánh đặc biệt này."

Không gian trang trí ngập sắc đỏ vàng thu hút check-in dịp lễ

Chị Ngọc Ly (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ cho biết, những ngày này chị đi siêu thị cùng gia đình cảm nhận rõ rệt không khí lễ hội: "Không gian WinMart rực rỡ sắc đỏ vàng khiến tôi rất phấn khởi và cảm nhận rõ không khí đại lễ đang đến rất gần. Tôi rất thích không gian tại đây, cả gia đình tôi đã chụp nhiều bức hình để lưu lại kỷ niệm trong dịp Quốc khánh đặc biệt này."Các bạn nhỏ hứng thú check-in tại quầy bánh ngập sắc đỏ tại WinMart

Tại Hà Nội – nơi diễn ra các hoạt động trọng điểm của Đại lễ, WinMart+ tổ chức loạt "Trạm WinMart+ yêu nước" tại nhiều cửa hàng trên tuyến đường duyệt binh, phục vụ nước uống miễn phí để tiếp sức cho người dân, lan tỏa tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc.

"Tôi rất vui khi không khí Đại lễ lan tỏa đến từng khu phố, hiện diện ngay tại những địa điểm mua sắm quen thuộc. Một lon nước nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và đồng hành cùng ngày vui của cả nước, khiến không khí Quốc khánh trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn." – Anh Minh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Quốc khánh 2/9, hệ thống WinMart đã tăng dự trữ hàng hóa lên 30 - 40% so với ngày thường. Tập trung vào các ngành hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ uống, sữa, bánh kẹo.

Nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ

"Dịp lễ năm nay được nghỉ 4 ngày nên tôi tranh thủ đi siêu thị sớm để hoàn thành việc mua sắm, lại tiện check-in chụp ảnh đẹp đón lễ. Hàng hóa ở WinMart tươi ngon, chất lượng, dịp này lại có nhiều combo đón lễ nên tôi chọn mua nhiều thực phẩm để mở tiệc tại gia, vừa yên tâm cho sức khỏe của cả nhà vừa trọn vẹn không khí sum vầy." – Chị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Các mặt hàng trái cây, rau củ có sức mua lớn trong dịp lễ

Hàng hóa tại hệ thống WinMart/WinMart+ được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua 3 tuyến kiểm soát gắt gao từ đánh giá đầu vào, kiểm soát chất lượng xuyên suốt trong quá trình cung ứng và bán lẻ đến quy trình kiểm tra nội bộ. Thương hiệu uy tín, chất lượng hàng hóa vượt trội là những yếu tố giúp người dân yên tâm mua sắm, đảm bảo sức khỏe gia đình đón lễ. Đơn cử, rau sạch WinEco đạt chuẩn GlobalGAP, VietGAP và Organic, thịt MEATDeli được chế biến bằng công nghệ thịt mát chuẩn châu Âu là những mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng khi đến WinMart.

Mua hàng Việt – Vì người Việt: Ưu đãi lớn cho hơn 1.000 sản phẩm nội địa

Từ ngày 28/8 đến 10/9/2025, các siêu thị WinMart, WinMart+ và WiN triển khai loạt chương trình ưu đãi cho hơn 1.000 sản phẩm đến từ những thương hiệu Việt uy tín, chất lượng cao.

Hàng loạt ưu đãi lớn tại chuỗi WinMart

Nhiều nhóm hàng đặc trưng mùa lễ như bia, snack, đồ uống, thực phẩm tươi sống, gia vị, rau củ và trái cây được áp dụng khuyến mãi lớn với hình thức "mua 1 tặng 1", "mua 2 tặng 1". Một số sản phẩm bánh ăn sáng, bánh mì tươi, kem, sữa chua cũng nằm trong chương trình này. Trái cây nhập khẩu như Kiwi vàng New Zealand, Táo Envy New Zealand, Táo Queen New Zealand hay Lê Nam Phi được giảm giá tới 22%. Đặc biệt, hội viên WiN được giảm 20% khi mua các sản phẩm thịt MEATDeli và rau WinEco.

Các loại bánh ngọt, bánh mặn, bánh ăn sáng được ưu đãi trong dịp lễ

Từ ngày 27/8 đến 2/9/2025, các cửa hàng WinMart+ chương trình tặng Hộp quà "Tự Hào Việt Nam" cũng được dành tặng cho hội viên WiN. Bộ quà gồm cờ đỏ sao vàng, quạt WiNNiE, sticker WiN cùng những sản phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt như nước mắm Nam Ngư, xúc xích Ponnie, gia vị Chinsu, cà phê Vinacafe… Không chỉ là món quà tri ân, chương trình còn góp phần tôn vinh giá trị thương hiệu Việt - những cái tên đã đồng hành cùng người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Quầy tặng bắp rang bơ thu hút sự chú ý của các khách hàng nhí.



