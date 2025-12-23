Nhóm học sinh đánh người đàn ông nghiện rượu: Chính quyền thông tin gì?

Liên quan nhóm học sinh hành hung một người đàn ông nghiện rượu tại TP Huế, UBND phường Phú Xuân cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người có độ tuổi còn rất trẻ đánh một người đàn ông tại số nhà 4/21 Trần Nguyên Đán (phường Phú Xuân). Đoạn clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh nhóm người trẻ tuổi xông vào hành hung người đàn ông có dấu hiệu say rượu lúc nửa đêm làm dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 23- 24h ngày 15/12. Nhóm học sinh liên quan gồm: L.Q.M. (học sinh lớp 10), T.G.M. (học sinh lớp , H.T.N.T. (học sinh lớp 9), M.G.B. (học sinh lớp 9), V.N.N.Q. (học sinh lớp 9, đã nghỉ học từ ngày 1/12 và bảo lưu kết quả học tập) và N.H.N. (học sinh lớp 10). Các em đang sinh sống, học tập tại một số trường trên địa bàn TP Huế .

Theo UBND phường Phú Xuân, bước đầu xác định có 3 học sinh trực tiếp tham gia đánh ông N.T.H. và quay video clip là L.Q.M., V.N.N.Q. và T.G.M. Nạn nhân là người nghiện rượu nặng, thường xuyên lang thang trên các tuyến đường tại TP Huế.

UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế và nhà trường mời gia đình các học sinh có hộ khẩu tại phường lên làm việc, yêu cầu các em tường trình lại sự việc. Đại diện gia đình các học sinh cũng đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Đối với hai học sinh không cư trú tại phường Phú Xuân, Công an phường tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ mời phụ huynh và học sinh lên làm việc để củng cố hồ sơ xử lý trong thời gian tới.

Theo UBND phường Phú Xuân, nạn nhân là người nghiện rượu nặng, thường xuyên đi lang thang. (Ảnh: V.T)

UBND phường Phú Xuân cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng học sinh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ban giám hiệu các trường nơi học sinh theo học có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và phụ huynh trong việc theo dõi, quản lý, giáo dục, đồng thời đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với các học sinh vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người có giọng nói, dáng vẻ còn rất trẻ xông vào hành hung một người đàn ông đang nằm trong căn nhà bỏ trống vào ban đêm. Nạn nhân bị đánh bằng cành cây, cán chổi, kèm theo các hành vi xúc phạm, gây bức xúc trong dư luận.