Nhóc tỳ Vbiz lần đầu lộ rõ mặt: Mẹ là ngôi sao hạng A, ông nội là tỷ phú

Cách đây 4 năm, Tăng Thanh Hà từng gây "náo loạn" Vbiz khi bất ngờ công khai đã chào đón nhóc tỳ thứ 3 là một bé trai. Cũng như Richard Nguyễn và Chloe Nguyễn, con trai út của Tăng Thanh Hà tên Mason Nguyễn được giữ kín bưng hình ảnh ngày còn bé. "Ngọc nữ" chỉ chia sẻ những khoảnh khắc phía sau lưng để lộ cảnh con đọc sách, vui chơi, đùa giỡn với bố và các anh chị chứ không lộ dung mạo của bé.

Cho đến mới đây, Tăng Thanh Hà đã tung bức ảnh chụp ở cư ly cực gần, để lộ trọn góc nghiêng của nhóc tỳ thứ 3. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai cưng của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được "lên sóng" cận mặt rõ ràng như thế này. Cậu bé được nhận xét đáng yêu với đôi mắt tròn, mũi cao và môi chúm chím. Mason Nguyễn còn có nhiều đường nét hao hao với anh cả Richard Nguyễn. Nhóc tỳ 4 tuổi còn ghi đểm khi ngoan ngoãn ngồi chơi khi đang đi chơi cùng mẹ.

Có bố là doanh nhân giàu có, mẹ là "ngọc nữ" đình đám showbiz, còn ông bà nội là tỷ phú có tài sản kếch xù, các nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn được công chúng dành sự quan tâm từ khi còn bé. Trong đó, con út Mason Nguyễn đã làm khuấy đảo showbiz. Lý do là trong suốt hơn 9 tháng trước đó, Tăng Thanh Hà không hề lộ bất kỳ hint nào liên quan đến chuyện bầu bí. Việc gia đình đại gia Louis Nguyễn bất ngờ xác nhận có thêm thành viên mới khiến nhiều người ngỡ ngàng, từ đó những hình ảnh về bé Mason luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mason Nguyễn có bố là doanh nhân Louis Nguyễn là quản lý và điều hành nhiều công ty thành viên của tập đoàn IPP. Dù đã ngừng hoạt động nghệ thuật nhưng Tăng Thanh Hà vẫn là ngôi sao hạng A, có sức hút với khán giả, hiện cô sở hữu chuỗi quán ăn khá nổi tiếng. Gia đình Louis Nguyễn và Hà Tăng sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế ở khu nhà giàu TP.HCM. Bé Mason còn là cháu nội của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Không chỉ thế, các nhóc tỳ nhà Hà Tăng còn là cháu ruột của doanh nhân Phillip Nguyễn, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn.

Hà Tăng từng nhắn nhủ đến con trai nhỏ: "Mẹ thật hạnh phúc khi có em, cám ơn em đã đến bên mẹ! Mỗi lần ở bên em mẹ cảm giác trái tim mẹ tràn đầy hạnh phúc rồi nó lan toả khắp lồng ngực, rồi nó giống như tâm hồn mẹ đang mỉm cười. Mỗi lần xa em con tim nó cứ nhói nhói đau thôi thúc quay trở về. Mẹ yêu em vô cùng".

Con trai đầu lòng của Tăng Thanh Hà tên Richard Nguyễn, năm nay bé 11 tuổi. Richard được mẹ mô tả là một cậu bé tình cảm, hài hước và giàu trí tuệ. Cậu có lối ứng xử nhẹ nhàng, tinh tế và thường xuyên thể hiện tình yêu với mẹ bằng những câu nói ngọt ngào. Dù còn nhỏ, Richard đã biết tự lập từ sớm, thường cùng mẹ làm việc nhà, chăm sóc cây cối và chủ động trong học tập. Cậu đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, thông thạo tiếng Anh và được giáo dục phát triển toàn diện. Với hình ảnh hiếm hoi nhưng đầy ấn tượng, Richard Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, không chỉ bởi là con trai của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, mà còn nhờ tính cách đáng yêu, điềm đạm và trưởng thành vượt lứa tuổi.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ về con trai: "Con đầu lòng mang đến thật nhiều trải nghiệm đầu tiên. Lần đầu nghe thấy một nhịp tim bên trong mình mà không phải là của mình. Lần đầu cảm nhận một sự sống đang chuyển động trong cơ thể mình. Lần đầu cảm thấy gắn bó sâu sắc với một người mà mình chưa từng gặp mặt. Lần đầu trải qua những đêm dài không ngủ, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm quen với nó. Lần đầu cảm nhận được một tình yêu lớn đến mức khiến trái tim muốn vỡ òa, một cảm giác như đang bước đi trên mây. Lần đầu cảm nhận cả nỗi sợ và niềm vui vô tận cùng một lúc. Nụ cười đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng 'mama' đầu tiên… Tất cả những khoảnh khắc này sẽ mãi ở trong tim mẹ. Con là mọi điều đầu tiên trong hành trình làm mẹ của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con trai. Dù có lớn đến đâu, vẫn sẽ mãi là em bé của mẹ".

Nhóc tỳ thứ 2 của cặp đôi là một "tiểu công chúa" tên Chloe Nguyễn, năm nay bé 9 tuổi. Từ nhỏ, Chloe Nguyễn đã được bố mẹ thường xuyên cho tham gia các hoạt động ngoài trời để rèn luyện thể lực và có thêm trải nghiệm. Tăng Thanh Hà từng tiết lộ, ái nữ rất thích những bộ môn có tính mạo hiểm như leo núi, lái xe địa hình, zipline... Chloe còn có năng khiếu đánh đàn piano. Cô bé đã theo bộ môn nghệ thuật này từ 5 tuổi. Mẹ bỉm Tăng Thanh Hà từng chia sẻ: "Con là cô gái thích đọc sách. Một buổi sáng có thể đọc 5-6 quyển sách (sách thiếu nhi) và thích viết nhật ký. Mẹ yêu em".

Dù là con dâu trong một trong những gia tộc kinh doanh nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng Tăng Thanh Hà chưa từng khiến người ta cảm thấy xa cách. Cặp đôi hiện có với nhau 3 người con và đang sống tại TP.HCM. Dù là dâu nhà "trâm anh thế phiệt", Hà Tăng chưa từng khoe khoang cuộc sống giàu sang. Thay vào đó, trên mạng xã hội, người ta thường xuyên thấy cô khoe… vườn rau, bữa ăn tự nấu, hoặc những khoảnh khắc đời thường bên con cái.

Điểm đáng chú ý ở gia đình này là cách vợ chồng Hà Tăng nuôi con. Cô và ông xã cho con học trường quốc tế, nhưng song song đó vẫn hướng con về giá trị truyền thống, tự lập và gần gũi với thiên nhiên. Các con được cùng bố mẹ làm vườn, gói bánh Tết, tự rửa bát, tưới cây, đi leo núi hoặc ra đồng… như những đứa trẻ bình thường, chứ không hề sống trong "lồng kính" của nhà giàu.

